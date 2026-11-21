«Манчестер Сити» — «Фулҳэм» 1:1: Абдуқодир Ҳусанов ва жамоадошлари қандай баҳоланди?
«Манчестер Сити» Англия Премер-лигасининг 11-турида ўз майдонида «Фулҳэм» билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади. Мазкур учрашув якунлангач, статистик таҳлил билан шуғулланувчи WhoScored портали майдонга тушган футболчиларнинг ўйинига баҳо берди.
Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ушбу баҳс учун 6,5 балл билан баҳоланди. Бу кўрсаткич «Манчестер Сити» сафидаги ўртача баллар қаторидан ўрин олди.
«Манчестер Сити» футболчиларининг баҳолари
Учрашувда «шаҳарликлар» таркибида энг юқори баллни Андерсон қўлга киритди — 7,9 балл. Кейинги поғоналарда Гехи (6,8 балл) ҳамда Фил Фоден, Ндиае ва O'Райли (6,7 баллдан) қайд этилди.
Футболчи
WhoScored баҳоси
Андерсон
7,9
Гехи
6,8
Фил Фоден
6,7
Ндиае
6,7
O'Райли
6,7
Жанлуижи Доннарумма
6,6
Жереми Доку
6,6
Абдуқодир Ҳусанов
6,5
Райан Шерки
6,4
Рубен Диаш
6,4
Эрлинг Ҳоланд
6,4
Йошко Гвардиол
6,2
Турнир жадвали ва кейинги учрашув
11-тур якунларига кўра, «Манчестер Сити» ҳисобида 22 очко мавжуд бўлиб, жамоа Англия Премер-лигаси турнир жадвалида 3-ўринда бормоқда.
«Шаҳарликлар» навбатдаги беллашувини 24 ноябрь куни Чемпионлар лигаси доирасида ўз майдонида «Наполи»га қарши ўтказади.
Сизнингча, «Манчестер Сити»нинг «Фулҳэм» билан дурангидан сўнг жамоа 24 ноябрь куни Чемпионлар лигасида «Наполи»га қарши баҳсга қандай кайфиятда етиб боради? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…