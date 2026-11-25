Гулнора Каримова активларининг яна бир қисми қайтарилади
Ўзбекистон ва Швейцария Гулнора Каримова томонидан ноқонуний ўзлаштирилган активларнинг навбатдаги қисмини мамлакатга қайтариш бўйича келишув имзолади. Битимга мувофиқ, Ўзбекистонга 252,5 миллион доллар қайтарилади.
Қайтариладиган маблағлар «Ишонч – 2030» (Uzbekistan Vision 2030 Fund) жамғармаси орқали бошқарилади. Ушбу пуллар ҳисобидан амалга ошириладиган дастурларда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва Жаҳон банки иштирок этади. Маблағларни тақсимлаш учун иккита асосий йўналиш белгиланган. Бироқ тақдим этилган маълумотда бу йўналишлар нималардан иборат экани очиқланмаган.
Ўзбекистон ва Швейцария ўртасида бундай келишувлар аввал ҳам тузилган. 2022 йил август ойида томонлар қарийб 131 миллион долларлик активларни қайтариш бўйича дастлабки битимни имзолаган эди.
2025 йил февраль ойида эса яна бир келишувга эришилиб, қарийб 182 миллион долларни Ўзбекистонга қайтариш белгиланган. Янги битим ушбу жараённинг навбатдаги босқичи ҳисобланади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…