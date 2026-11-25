Хонанда Оливия Родригонинг саҳнадаги оқ либоси ёмғир сабабли томошабинлар кўз ўнгида эриб кетди
Америкалик хонанда Оливия Родриго «Unraveled Tour» концерт сафари давомида томошабинларни ноодатий саҳна кўриниши билан ҳайратда қолдирди. Унинг чиқишида мусиқа ва мода ўзига хос тарзда уйғунлашиб, либоснинг кўз ўнгида ўзгариши ҳақиқий перформансга айланди.
Хонанда «The Cure» қўшиғини ижро этаётган вақтда саҳнада сунъий ёмғир ёғдирилди. Бу пайтда у оппоқ либосда намоён бўлди. Бироқ сув томчилари таъсирида кийим аста-секин эриб, худди нам қоғоздек парчалана бошлади. Оқ либоснинг қатламлари йўқолиб бориши билан унинг остидаги ёрқин қизил корсетли кийим кўрина бошлади.
Мазкур ноодатий саҳна либоси таниқли дизайнер Ҳусайн Чалаян томонидан махсус тайёрланган. Кийимнинг сув таъсирида парчаланиши концерт сафари номи ва қўшиқ мазмунидаги «парчаланиш» ғоясини ифодалашга хизмат қилади.
Шу тариқа Оливия Родриго оддий қўшиқ ижросини ўзига хос саҳна томошасига айлантирди. Унинг чиқишида ёруғлик, сунъий ёмғир, мусиқа ва либос дизайни бир-бирини тўлдириб, томошабинларга ноодатий таассурот улашди. Мазкур перформанс ижтимоий тармоқларда ҳам катта қизиқиш уйғотди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…