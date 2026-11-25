Хонанда Муниса Ризаеванинг ёшликдаги сурати ўғли Алекс билан солиштирилди (фото)
Хонанда Муниса Ризаеванинг ўғли Алекснинг ёшлигидаги суратлари онасининг болалик ва ёшлик давридаги расмлари билан солиштирилди. Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари икки сурат ўртасидаги ўхшашликни кўриб, ҳайратини яшира олмаяпти.
Хонанданинг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ўғли Алекснинг туғилган куни муносабати билан яқинлари томонидан йўлланган самимий табриклар ва тилаклар эълон қилинди. Табриклар орасида Муниса Ризаеванинг ёшликдаги сурати ҳамда Алекснинг айни ёшдаги расми ёнма-ён жойлаштирилган.
Суратларни кўрган мухлислар болакай онасининг худди ўзи эканини таъкидлаб, уларнинг юз тузилиши ва ташқи кўринишидаги ўхшашликка эътибор қаратишмоқда. Айрим фойдаланувчилар эса Алекс онасининг ёшлигини эслатишини ёзиб, бу ўхшашликдан ҳайратланганини билдирмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…