Кўзойнагини йўқотишдан чарчаган аёл пешонасига илгак ёпиштириб интернетда машҳур бўлди (видео)
Бир аёлнинг кўзойнагини доимо ёнида сақлаш учун топган ғайриоддий усули ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди. Унинг оддий муаммога ноодатий ечим топгани кўпчиликни кулдирди.
Маълум бўлишича, аёл кўзойнагини тез-тез қаерга қўйганини унутиб қўйиш ёки уни қайта-қайта ечиб, яна тақиш заруратидан чарчаган. Ниҳоят, у бу муаммога ўзига хос ечим топган: пешонасига ёпишқоқ илгак ўрнатиб, кўзойнагини керак бўлмаган пайтда шу илгакка илиб қўйишни маъқул кўрган.
Шу тариқа кўзойнакни ҳар сафар столга қўйиш, сумкадан излаш ёки қаердадир унутиб қолдириш эҳтимоли камаяди. Энг қизиғи, аёлнинг бу усули ташқи кўриниши жиҳатидан ноодатий бўлса-да, кундалик ҳаётдаги кичик ноқулайликка ижодий ёндашув сифатида эътибор тортди.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ҳам бу ҳолатга бефарқ қолмади. Айримлар аёлнинг топқирлигига қойил қолган бўлса, бошқалар унинг усулини ҳазил билан изоҳлаб, кўзойнакни сақлашнинг бундай йўлини аввал кўрмаганини ёзмоқда.
Аслида, кўзойнакни йўқотмаслик ёки ечилган пайтда қулай сақлаш учун махсус занжирлар, тасмалари ва ушлагичлар ҳам мавжуд. Бироқ аёл танлаган ноодатий усулнинг ижтимоий тармоқларда алоҳида қизиқиш уйғотгани унинг кутилмаган ечими билан боғлиқ.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…