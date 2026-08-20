Тадбиркорларга қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш ҳуқуқи берилди
Ўзбекистонда тадбиркорлар зиммасига янги мажбурият, тақиқ ёки жавобгарлик юклайдиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар бизнес вакиллари ва уларнинг бирлашмалари иштирокида муҳокама қилиниши шарт. Қонунга бизнеснинг қонун ижодкорлиги жараёнига таъсирини кучайтирувчи янги 18²-модда қўшилди, тартибга солиш таъсири бўйича хулоса бўлмаса, бундай ҳужжатни қабул қилишга йўл қўйилмайди.
Ўзбекистонда тадбиркорларнинг қонун ижодкорлиги жараёнидаги иштироки кенгайтирилмоқда. Янги қоидаларга кўра, бизнес учун янги мажбурият, тақиқ ёки жавобгарлик белгилайдиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар энди тадбиркорлар ва уларнинг бирлашмалари иштирокида муҳокама қилиниши керак.
Бу ўзгаришлар бизнес учун қоидаларни нафақат қабул қилинганидан кейин, балки ҳужжат лойиҳаси тайёрланаётган босқичнинг ўзида муҳокама қилиш имконини беради.
Бизнес учун янги қоида қандай ишлайди?
Қонунга бизнеснинг қонун ижодкорлиги жараёнига таъсирини кучайтирувчи янги 18²-модда қўшилди.
Унга кўра, тадбиркорлар зиммасига янги талаб ёки мажбурият юклайдиган ҳужжатлар бевосита бизнес вакиллари билан муҳокама қилиниши шарт.
Яъни тадбиркорлар:
янги мажбуриятлар;
тақиқлар;
жавобгарлик чоралари;
бизнес фаолиятига таъсир қилувчи бошқа талаблар
бўйича ўз таклиф ва эътирозларини лойиҳа қабул қилинишидан олдин билдириш имконига эга бўлади.
Тартибга солиш таъсири баҳоланмаса, ҳужжат қабул қилинмайди
Янги тартибда яна бир муҳим талаб белгиланди. Бизнесга таъсир кўрсатадиган лойиҳалар бўйича тартибга солиш таъсирини баҳолаш ўтказилиши шарт.
Тегишли хулоса бўлмаса, ҳужжатни қабул қилишга йўл қўйилмайди.
Бу механизм янги қоидалар тадбиркорларга қандай иқтисодий ва маъмурий таъсир кўрсатишини олдиндан баҳолаш имконини беради.
Лойиҳалар очиқ муҳокамага чиқарилади
Қонун лойиҳаларининг оммавийлиги ҳам кучайтирилмоқда.
Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари махсус муҳокама порталига жойлаштирилиши лозим. Бу давлатнинг расмий веб-сайтида эълон қилиш талаби билан бир қаторда амал қилади.
Шу тариқа тадбиркорлар ҳужжатларни олдиндан кўриб чиқиб, ўз фикрларини билдириш имкониятига эга бўлади.
Жамоатчилик кенгашининг роли оширилади
Яна бир муҳим янгилик — лойиҳалар ҳуқуқий экспертизадан ўтказилишидан олдин Президент ҳузуридаги Тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш бўйича Жамоатчилик кенгашида муҳокама қилинади.
Бу бизнес манфаатларини ифодаловчи вакилларнинг қонун ижодкорлиги жараёнидаги иштирокини янада кучайтиришга қаратилган.
Тадбиркорлар учун энергия таъминоти бўйича ҳам кафолатлар бор
Ўзгаришлар фақат қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш билан чекланмайди. 231-модда доирасида тадбиркорларнинг энергия манбаларига уланиш ва улардан фойдаланиш ҳуқуқлари ҳам кафолатланмоқда.
Энергия корхоналари эса:
хавфсиз;
ишончли;
узлуксиз
таъминотни таъминлаши шарт.
Энергия етказиб беришни тўхтатишга фақат жамоат манфаатларини ҳимоя қилиш зарурати, авария ҳолатлари ёки техник хизмат кўрсатиш каби ҳолатларда йўл қўйилади.
Асосий ўзгаришлар нимани англатади?
Йўналиш
Янги тартиб
Бизнес билан муҳокама
Янги мажбурият ва тақиқлар тадбиркорлар билан муҳокама қилинади
Таъсирни баҳолаш
Тартибга солиш таъсири бўйича хулоса мажбурий
Оммавийлик
Лойиҳалар махсус муҳокама порталига жойлаштирилади
Жамоатчилик назорати
Лойиҳалар Жамоатчилик кенгашида муҳокама қилинади
Энергия таъминоти
Тадбиркорларнинг уланиш ва фойдаланиш ҳуқуқлари кафолатланади
Бизнес муҳитида нима ўзгаради?
Янги қоидаларнинг асосий мақсади — тадбиркорларга таъсир қиладиган қарорларни қабул қилиш жараёнини очиқроқ қилиш.
Эндиликда бизнес учун муҳим талаблар жорий этилишидан олдин уларнинг таъсири баҳоланиши, тадбиркорлар билан муҳокама қилиниши ва жамоатчиликка очиқ тақдим этилиши назарда тутилмоқда.
Бу эса тадбиркорлик муҳитини қонун ижодкорлиги босқичидаёқ шаффофроқ ва башорат қилинадиган қилишга хизмат қилиши кутилмоқда.
Сизча, тадбиркорларни қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш жараёнига жалб этиш бизнес учун қанчалик муҳим? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва хабарни Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда тадбиркорлар билан улашинг.
…