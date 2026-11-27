Жавоҳир Синдаров Гукеш билан яна дуранг ўйнади
Спорт1 дақиқа ўқиш97
Жавоҳир Синдаров ва амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Д. ўртасидаги жаҳон чемпионлиги учун баҳснинг учинчи партияси ҳам дуранг билан якунланди. 26 ноябрь куни Женевада ўтказилган учрашувда шахматчилардан ҳеч бири ғалаба қозона олмади.
Оқ доналарда ўйнаган ўзбекистонлик шахматчи рақиби билан муросага келди. Шу тариқа, баҳснинг дастлабки учта партиясидан кейин умумий ҳисоб 1,5:1,5 кўринишида сақланиб қолди.
Кейинги янгилик
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…