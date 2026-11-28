Ўзбекистонда машиналар тоқ ва жуфт кунларда ҳаракатланиши мумкин
Ўзбекистонда атмосфера ҳавоси сифати ёмонлашган даврларда автомобилларнинг ҳаракатланишига чеклов киритилиши мумкин. Экология қўмитаси ҳаво ифлосланишининг олдини олиш ва унинг оқибатларини камайтиришга қаратилган Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳасини ишлаб чиқди.
Лойиҳага кўра, зарурат туғилганда автомобилларни давлат рақамига қараб тоқ ва жуфт кунларда ҳаракатлантириш тартиби жорий этилиши мумкин.
Таклиф этилаётган тартиб электромобиллар ва махсус транспорт воситаларига татбиқ этилмайди. Улар мазкур чекловдан мустасно бўлади.
Ҳозирча гап қарор лойиҳаси ҳақида кетмоқда. Ундаги тартибни жорий этиш масаласи атмосфера ҳавоси сифати ёмонлашган даврлардаги заруратдан келиб чиқиб белгиланиши назарда тутилган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…