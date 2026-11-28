Ижтимоий-иқтисодий шароити яхши одамлар узоқроқ ва мунтазамроқ ухлайди
Ижтимоий ва иқтисодий шароити яхши бўлган одамлар бошқаларга нисбатан бироз узоқроқ ва мунтазамроқ ухлайди. Олимлар бу ҳолатни иқтисодий барқарорлик, яшаш муҳити ва тиббий хизматдан фойдаланиш имкониятлари билан боғлиқлигини аниқлади. Тадқиқот натижалари “JAMA Network Open” журналида эълон қилинди.
Олимлар АҚШдаги “All of Us” миллий тадқиқот дастурида иштирок этган 12 403 нафар кишининг маълумотларини таҳлил қилган. Иштирокчилар камида 180 кун давомида тақиладиган электрон қурилмалар ёрдамида кузатилган, шунингдек, улар яшаш шароитлари ҳақидаги сўровномани тўлдирган.
Тадқиқотда аҳолининг ижтимоий ва иқтисодий аҳволи, жамоа ва атроф-муҳит билан муносабатлари, яшаш ҳудудидаги шароитлар ҳамда тиббий хизматдан фойдаланиш имкониятлари ҳисобга олинган. Олимлар қурилмалар қайд этган маълумотлар асосида иштирокчиларнинг ўртача уйқу давомийлиги ва унинг кундан кунга ўзгаришини ўрганган.
Натижаларга кўра, ижтимоий-иқтисодий шароити энг яхши бўлган гуруҳ вакиллари шароити энг оғир гуруҳдагиларга қараганда бир кечада ўртача 5,8 дақиқа кўпроқ ухлаган. Шунингдек, уларнинг уйқу давомийлиги кечадан кечага камроқ ўзгарган — бу борадаги фарқ 4,8 дақиқани ташкил этган.
Уйқу давомийлиги билан энг кучли боғлиқлик иқтисодий барқарорликда кузатилган. Озиқ-овқат ва уй-жой билан боғлиқ муаммоларга дуч келмаган иштирокчилар ушбу икки муаммони ҳам бошдан кечираётганларга нисбатан бир кечада ўртача 10,7 дақиқа кўпроқ ухлаган. Уларнинг уйқу давомийлиги ҳам барқарорроқ бўлган: кунлар орасидаги ўзгариш 8,7 дақиқага камроқни ташкил этган.
Тадқиқот муаллифлари ижтимоий ва иқтисодий шароитлар уйқу саломатлиги билан боғлиқ муҳим омиллардан бири эканини таъкидлаган. Бироқ тадқиқот натижалари бу омиллар уйқу давомийлигига бевосита сабаб бўлишини исботламайди. Шунингдек, унда уйқунинг чуқурлиги ёки сифати эмас, асосан давомийлиги ва мунтазамлиги баҳоланган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…