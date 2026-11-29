Сергей Фомин ва Алексей Крутых «Челленджер» ғолиби бўлди
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Ўзбекистонлик теннисчи Сергей Фомин ва украиналик Алексей Крутых «Челленджер Херсониссос-4» турнирининг жуфтлик баҳсларида ғолиб чиқди. Улар финалда италиялик Жанлука Каденассо ва Якопо Вазамини мағлуб этди, деб хабар беради UzDaily.uz.
Финал учрашуви 3:6, 6:1, 10:5 ҳисобида якунланди. Фомин ва Крутых биринчи сетни рақибларига бой берди. Бироқ иккинчи сетда вазиятни ўзгартириб, 6:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Ҳал қилувчи тай-брейкда ҳам устунликни сақлаб қолган жуфтлик 10:5 ҳисобида ғалаба билан турнирни якунлади.
Бу натижа Сергей Фомин учун «Челленджер» туркумидаги мусобақаларнинг жуфтлик баҳсидаги ғалабаси бўлди.
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