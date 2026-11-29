Германияда Гитлерни улуғлаган нидерландиялик 8 ой шартли қамоқ жазосига ҳукм қилинди
Германиянинг Мюнстер шаҳрида 59 ёшли нидерландиялик Стефан Вийкамп Адольф Гитлерни омма олдида улуғлагани ва нафрат қўзғатишда айбдор деб топилди. Суд унга 8 ойлик шартли қамоқ жазоси тайинлади.
WDR хабарига кўра, воқеа 2025 йил 19 июль куни Мюнстер шаҳрида ўтказилган ўта ўнгчилар намойиши вақтида юз берган. Вийкамп намойиш доирасида YouTube каналига берган интервьюсида Адольф Гитлерни «даҳо» ва «дунёда тенги йўқ мўъжиза» деб атаган. Шунингдек, у «Менинг Германияга бўлган муҳаббатим — Адольф Гитлер», деган мазмунда фикр билдирган.
2026 йил 27 ноябрь куни Мюнстер суди уни нафрат қўзғатишда айбдор деб топиб, 8 ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилди. Жазо 3 йил муддатга шартли равишда тўхтатилди. Бундан ташқари, у Шимолий Рейн-Вестфалия федерал ерининг давлат хазинасига 1 000 евро тўлаши ва суд харажатларини қоплаши белгиланди.
Судья Вийкампнинг омма олдидаги баёнотлари нацистлар режими қурбонларининг қадр-қимматини жиддий таҳқирлагани ва жамоат тинчлигини бузганини таъкидлади.
Вийкамп судда ҳам Гитлерга бўлган ҳайратини яширмаган ва ўз фикрларини сўз эркинлиги билан ҳимоялашга уринган. Ҳимоя томони оқлов ҳукмини сўраган, бироқ суд бу важни рад этган.
Нидерландиянинг NOS давлат телерадиокомпанияси хабарига кўра, Вийкамп суд қарори устидан шикоят беришни режалаштирмоқда. Шу сабабли ҳукм ҳали қонуний кучга кирмаган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…