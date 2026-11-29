Қозоғистонда Қуръон тиловати янграган пайтда каптарнинг ҳолати эътибор тортди (видео)
Дунё1 дақиқа ўқиш3
Қозоғистоннинг Жаркент шаҳрида Қуръони Карим тиловати янграётган пайтда каптарнинг бошини эгиб, бир муддат қимирламай тургани тасвирланган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Маҳаллий аҳоли вакилларидан бири томонидан тасвирга олинган лавҳада йўлакда турган каптар масжид карнайидан Қуръон оятлари янграётган вақтда бошини эгиб тургани акс этган.
Видеони кўрган ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари каптарнинг ҳолатини саждага ўхшатиб, лавҳага турли муносабат билдирмоқда. Айримлар бу ҳолатни ҳайратланарли деб баҳолаган.
Лавҳа қисқа вақт ичида кенг тарқалиб, кўплаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди. Бироқ видеода акс этган ҳолатнинг сабаби ҳақида ҳозирча расмий ёки илмий изоҳ берилмаган.
Кейинги янгилик
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…