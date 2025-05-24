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Chevrolet Spark'нинг 7 та камчилиги ошкор қилинди

Chevrolet Spark'нинг 7 та камчилиги ошкор қилинди
Журнал «За рулем» автоэксперти Сергей Зиновьев Chevrolet Spark хетчбэк автомобилининг 7 та асосий камчилиги ҳақида маълумот берди, деб хабар берди Auto.Mail.ru.

Юриш қисми заиф — яхши йўлларда 80-100 минг км гача хизмат қилади, аммо ёмон йўлларда тез-тез шарикли боғламалар, подшипниклар, амортизаторлар ва ШРУСлар ишдан чиқади. Задняя пружиналар ҳам вақт ўтиши билан заифлашади.

Рул механизмлари заиф ва ишдан чиқиши мумкин.

Ёнилғи чиқариш тизимидаги металл қисмлар нам ва тузли муҳитда занглаб, 2-3 йил ичида тешик бўлиб қолиши мумкин.

Асосий мотор — B10D1 1.0 (68 от куч) оддий, аммо унда термостат, холостой ход регулятори ва ёнғин катушкалари тез-тез муаммога учрайди.

Ёрилғичларини алмаштириш қийин — бунда ҳаво фильтри ва кириш трактини ечиш керак.

Хариддан аввал юриш қисмига жиддий эътибор қаратиш тавсия этилади.

Автомобиль арзон бўлиши мумкин, аммо ремонт ва деталлар тез-тез талаб этилади.
АвтоэкспертChevrolet SparkКамчиликларРемонтМеханизмлар
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