АҚШнинг янги давлат котиби Украинадаги сулҳ ҳақида нима деди?

·635·Дунё
АҚШнинг янги давлат котиби Украинадаги сулҳ ҳақида нима деди?
Доналд Трампнинг инаугурациясидан бир неча соат ўтиб АҚШ Конгресс янги давлат котиби лавозимига Марко Рубионинг номзодини тасдиқлади. Овоз бериш жараёни якунланиши биланоқ Рубио Россия-Украина уруши борасида баёнот берди.

Рубио АҚШ «уруш якунланишини хоҳлаётгани», аммо ҳозирча бу қачон рўй бериши номаълум эканини айтган. «Мен муҳлат белгилай олмайман. Аммо айтишим мумкинки, икки мамлакат ўртасидаги можарони тўхтатаётганингизда, улардан ҳеч бири максимал мақсадларига эриша олмайди. Ҳар бир томон нимадандир воз кечишига тўғри келади», — дея Рубионинг сўзларини келтирган CNN.
АҚШнинг янги давлат котиби Украинадаги сулҳ ҳақида нима деди?
Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA
Рубио Россия ва Украина айнан нималардан воз кечиши кераклиги борасида аниқ гапирмаган. Шу билан бирга, у бу урушда айнан РФ агрессор ҳисобланишини қайд этган.

«Музокаралар ҳақида гап кетганда, олдинга чиқиб кетмаймиз. Ҳозирги босқичда музокаралар оммавий форумларда эмас, балки дипломатик йўллар билан ўтказилгани маъқулроқ», — деган АҚШнинг янги давлат котиби.

Сулҳ қачон бошланиши мумкинлиги тўғрисидаги саволга жавоб бераркан, Рубио бунга эришиш Трамп учун муҳим ҳисобланиши, Украинадаги урушни тугатиш расмий сиёсатга айланганини таъкидлади.

«Президент берган ваъда – бу биз учун устувор вазифа. Украинадаги уруш тугатилиши керак – бу АҚШнинг расмий сиёсати», деди Рубио. Уруш Россия томонидан бошланганини қайд этган Рубио, уни ҳозирда тўхтовсиз давом этаётган, қонли ва вайронкор тўқнашув сифатида баҳолади.

«Украина энг катта тўловни тўлаяпти: энергетик инфратузилмаси вайрон бўлди, миллионлаб фуқаролари ватанини тарк этиб, бошқа давлатларда яшашга мажбур. Бу уруш барча учун оғир, аммо Украина энг катта зиён кўряпти», — деди у.

Рубио АҚШнинг асосий мақсади урушнинг қайта бошланмаслиги учун тўлиқ ва узоқ муддатли тинчликка эришиш эканлигини таъкидлади.

«Биз дунёдаги муҳим муаммоларни ҳал қилишга қаратилган кўплаб вазифаларга эгамиз. Аммо Доналд Трампнинг қайта сайланиши бизнинг тинчлик йўлидаги ҳаракатларга умид бағишлайди. Урушларни тугатиш ва дунёда тинчлик ўрнатиш учун фаолият юритамиз», — деди Рубио.

Аввалроқ CNN ўз манбасига таяниб, Трампнинг ёндашуви, лавозимини тарк этган президент Жо Байденнинг ёндашувидан фарқли ўлароқ, урушни тўхтатиш учун РФ президенти Владимир Путин билан тўғридан тўғри ҳамкорлик қилиш ҳақида эканини ёзганди.

Инаугурациядан кейин Трамп журналистларга Путин билан ўзаро мулоқоти «жуда тез фурсатларда бўлиши мумкинлиги»ни айтди. РФ президенти ҳам 20 январ куни Хавфсизлик кенгаши йиғилишида Москва АҚШ янги маъмуриятининг Россия билан тўғридан тўғри алоқани тиклаш ниятини олқишлашини айтди. Аммо унинг матбуот котиби Дмитрий Песков 21 январ куни Трамп жамоаси ҳозирча Кремл билан алоқага чиқмаганини маълум қилди.
АҚШ Давлат КотибиУкраина УрушМарко РубиоСулҳ ҲақидаМузокаралар ОммавийДоналд ТрампАмерика Қўшма ШтатлариУкраинадаги ТинчликТинчлик ЙўлиРоссия Украина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарварддаги жасад қисмлари жанжали $53 миллионга тушдиГарварддаги жасад қисмлари жанжали $53 миллионга тушдиБугун, 21:57Глобал фалокатдан омон қолиш учун энг хавфсиз давлат қайси?Глобал фалокатдан омон қолиш учун энг хавфсиз давлат қайси?Бугун, 21:43Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...Автомат мумкин: Ямандаги текширув видеоси тармоқларни лол қолдирди...Бугун, 21:40Америкалик эркак 1262 та Pringles қутисини йиғиб рекорд ўрнатдиАмерикалик эркак 1262 та Pringles қутисини йиғиб рекорд ўрнатдиБугун, 21:33Америкалик эркак соқолига минглаб буюм жойлаб рекорд ўрнатдиАмерикалик эркак соқолига минглаб буюм жойлаб рекорд ўрнатдиБугун, 21:28Қарийб 400 йиллик кема 5 тонна олтин билан топилдиҚарийб 400 йиллик кема 5 тонна олтин билан топилдиБугун, 21:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди