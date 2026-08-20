Россия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилди

·2·Дунё
Россия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилди

Россия ва АҚШ ўртасида Украина можаросини ҳал қилиш бўйича музокараларнинг янги босқичи кутилмоқда. Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова «Известия» нашрига берган интервьюсида Москва Вашингтоннинг конструктив ташаббусларини кўриб чиқишга тайёрлигини маълум қилди. Бироқ Кремль мулоқот учун қандай қатъий шартларни илгари сурмоқда ва парда ортидаги махфий учрашувларда нималар муҳокама қилинмоқда?

«Максималистик талабларнинг маъноси йўқ»: Захарованинг баёноти

Россия ТИВ вакили АҚШ Давлат котиби Марко Рубио тилга олган «янги ғоялар»га муносабат билдирар экан, ҳар қандай режа фронтдаги асл ҳолатни ҳисобга олиши шартлигини эслатди:

"Биз Вашингтоннинг Украина масаласидаги позициясини диққат билан кузатяпмиз. Давлат котиби Марко Рубио музокараларда янги ғоялар кераклигини айтди — биз конструктив ташаббусларни тинглашга тайёрмиз. Аммо ҳар қандай вариант Россиянинг миллий манфаатларини ҳисобга олиши шарт. Киев ва унинг европалик ҳомийларининг «ердаги» воқеликни акс эттирмайдиган максималистик талабларини муҳокама қилишнинг ҳеч қандай маъноси йўқ.", - деди Мария Захарова.

Россия–АҚШ музокаралари ва тинчлик ташаббуслари ҳолати

Йўналиш / Томон

Позиция ва асосий фактлар

Россия ТИВ (Захарова)

Конструктив таклифларга тайёр, аммо «ердаги реаллик» ва Россия манфаатлари асосий шарт

Парда ортидаги мулоқот

Икки томонлама «қўзғатувчи омиллар» бўйича ёпиқ, «жанобларча келишув» режимида мунтазам учрашувлар бормоқда

АҚШ позицияси (Рубио / Трамп)

Музокараларда янги ғоялар зарур; Трамп тинчлик «кутилганидан ҳам яқинроқ» эканини билдирган

Украина (Зеленский)

АҚШга янги таклифлар пакети тақдим этилганини ва Трамп жамоасига миннатдорлигини маълум қилди

«Ҳаво сулҳи» режаси

Осмондаги зарбаларни тўхтатиш ғояси (Reuters); Кремль расмий ҳужжатсиз буни тасдиқламади

«Сукунат режимидаги» махфий учрашувлар

Мария Захарова ўтган йилнинг февраль ойидан буён Россия ва АҚШ ўртасидаги муносабатлардаги тўсиқларни бартараф этиш бўйича ёпиқ учрашувлар мунтазам ўтказиб келинаётганини тасдиқлади:

"«Қўзғатувчилар» бўйича учрашувларни икки томонлама келишувга кўра расман эълон қилмаймиз, чунки мулоқотни тўлиқ «сукунат режимида» олиб бориш муҳим. Кейинги мулоқот муддатлари ҳозирда ишлаб чиқилмоқда."

Зеленскийнинг янги таклифлари ва «Ҳаво сулҳи»

Аввалроқ Владимир Зеленский CNNга берган интервьюсида Вашингтонга можарони тинч йўл билан ҳал этиш бўйича янги таклифлар тақдим этилганини очиқлаган эди. Reuters маълумотларига кўра, муҳокама қилинаётган режалар орасида ҳар икки томон учун авиа ва ракета зарбаларини тўхтатишни кўзда тутувчи «ҳаво сулҳи» ҳам мавжуд.

Бироқ Россия томони, жумладан Президент Владимир Путин ва ТИВ раҳбари Сергей Лавров низонинг асл сабаблари — хусусан, Украинанинг НАТОга интилиши тўхтатилмас экан ва Европа давлатлари келишувларга тўсқинлик қилар экан, барқарор тинчликка эришиш мураккаблигича қолишини таъкидламоқда.

Сизнингча, АҚШ воситачилигида таклиф этилаётган янги режалар ва «ҳаво сулҳи» яқин ойларда урушни тўхтатишга қодирми ёки томонларнинг талаблари келишувга тўсқинлик қиладими?

Ўз таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро сиёсат ихлосмандларига ушбу муҳим мақолани дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда машҳур TikTok блогери шафқатсизларча ўлдириб кетилдиФранцияда машҳур TikTok блогери шафқатсизларча ўлдириб кетилдиБугун, 07:52Трамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтдиТрамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтдиБугун, 07:42Ҳормуздаги махфий коридор: АҚШ ҳарбийлари нефт олиб чиқиш учун янги йўналиш очдиҲормуздаги махфий коридор: АҚШ ҳарбийлари нефт олиб чиқиш учун янги йўналиш очдиБугун, 06:41Тоғ шери ҳужумида аёл ҳалок бўлди: 1999 йилдан бери илк фожиаТоғ шери ҳужумида аёл ҳалок бўлди: 1999 йилдан бери илк фожиаБугун, 00:26Ferrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйдиFerrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйдиКеча, 23:11Хитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқдаХитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқдаКеча, 23:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди