Россия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилди
Россия ва АҚШ ўртасида Украина можаросини ҳал қилиш бўйича музокараларнинг янги босқичи кутилмоқда. Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова «Известия» нашрига берган интервьюсида Москва Вашингтоннинг конструктив ташаббусларини кўриб чиқишга тайёрлигини маълум қилди. Бироқ Кремль мулоқот учун қандай қатъий шартларни илгари сурмоқда ва парда ортидаги махфий учрашувларда нималар муҳокама қилинмоқда?
«Максималистик талабларнинг маъноси йўқ»: Захарованинг баёноти
Россия ТИВ вакили АҚШ Давлат котиби Марко Рубио тилга олган «янги ғоялар»га муносабат билдирар экан, ҳар қандай режа фронтдаги асл ҳолатни ҳисобга олиши шартлигини эслатди:
"Биз Вашингтоннинг Украина масаласидаги позициясини диққат билан кузатяпмиз. Давлат котиби Марко Рубио музокараларда янги ғоялар кераклигини айтди — биз конструктив ташаббусларни тинглашга тайёрмиз. Аммо ҳар қандай вариант Россиянинг миллий манфаатларини ҳисобга олиши шарт. Киев ва унинг европалик ҳомийларининг «ердаги» воқеликни акс эттирмайдиган максималистик талабларини муҳокама қилишнинг ҳеч қандай маъноси йўқ.", - деди Мария Захарова.
Россия–АҚШ музокаралари ва тинчлик ташаббуслари ҳолати
Йўналиш / Томон
Позиция ва асосий фактлар
Россия ТИВ (Захарова)
Конструктив таклифларга тайёр, аммо «ердаги реаллик» ва Россия манфаатлари асосий шарт
Парда ортидаги мулоқот
Икки томонлама «қўзғатувчи омиллар» бўйича ёпиқ, «жанобларча келишув» режимида мунтазам учрашувлар бормоқда
АҚШ позицияси (Рубио / Трамп)
Музокараларда янги ғоялар зарур; Трамп тинчлик «кутилганидан ҳам яқинроқ» эканини билдирган
Украина (Зеленский)
АҚШга янги таклифлар пакети тақдим этилганини ва Трамп жамоасига миннатдорлигини маълум қилди
«Ҳаво сулҳи» режаси
Осмондаги зарбаларни тўхтатиш ғояси (Reuters); Кремль расмий ҳужжатсиз буни тасдиқламади
«Сукунат режимидаги» махфий учрашувлар
Мария Захарова ўтган йилнинг февраль ойидан буён Россия ва АҚШ ўртасидаги муносабатлардаги тўсиқларни бартараф этиш бўйича ёпиқ учрашувлар мунтазам ўтказиб келинаётганини тасдиқлади:
"«Қўзғатувчилар» бўйича учрашувларни икки томонлама келишувга кўра расман эълон қилмаймиз, чунки мулоқотни тўлиқ «сукунат режимида» олиб бориш муҳим. Кейинги мулоқот муддатлари ҳозирда ишлаб чиқилмоқда."
Зеленскийнинг янги таклифлари ва «Ҳаво сулҳи»
Аввалроқ Владимир Зеленский CNNга берган интервьюсида Вашингтонга можарони тинч йўл билан ҳал этиш бўйича янги таклифлар тақдим этилганини очиқлаган эди. Reuters маълумотларига кўра, муҳокама қилинаётган режалар орасида ҳар икки томон учун авиа ва ракета зарбаларини тўхтатишни кўзда тутувчи «ҳаво сулҳи» ҳам мавжуд.
Бироқ Россия томони, жумладан Президент Владимир Путин ва ТИВ раҳбари Сергей Лавров низонинг асл сабаблари — хусусан, Украинанинг НАТОга интилиши тўхтатилмас экан ва Европа давлатлари келишувларга тўсқинлик қилар экан, барқарор тинчликка эришиш мураккаблигича қолишини таъкидламоқда.
Сизнингча, АҚШ воситачилигида таклиф этилаётган янги режалар ва «ҳаво сулҳи» яқин ойларда урушни тўхтатишга қодирми ёки томонларнинг талаблари келишувга тўсқинлик қиладими?
Ўз таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро сиёсат ихлосмандларига ушбу муҳим мақолани дарҳол улашинг!
…