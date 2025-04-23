Россиянинг дрон ҳужуми: Украинада автобус дрон зарбасига учради, кўплаб қурбонлар бор

·648·Дунё
Россиянинг дрон ҳужуми: Украинада автобус дрон зарбасига учради, кўплаб қурбонлар бор
Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA
Украинанинг Днепропетровск вилоятидаги Марганец шаҳри Россия қуролли кучларининг дронлар билан амалга оширган ҳужумига учради. Бу ҳақда вилоят маъмурияти раҳбари Сергей Лисак маълум қилди.

Унинг хабар беришича, 23 апрель кечаси содир бўлган ҳужум оқибатида корхона ишчиларини ташийдиган автобус дрон зарбасига учраган. Ачинарлиси, воқеа натижасида 9 киши қурбон бўлди, яна 30 киши турли даражада жароҳат олган.
Россиянинг дрон ҳужуми: Украинада автобус дрон зарбасига учради, кўплаб қурбонлар бор
Бундан аввалроқ Сергей Лисак тунда Россияга тегишли тўртта учувчисиз самолёт уриб туширилгани ва ушбу воқеалар натижасида икки киши жароҳатланганини хабар қилган эди.

Украина ОАВларининг тарқатган маълумотларига кўра, 23 апрелга ўтар кечаси Россия ҳарбийлари томонидан дронлар билан бир қатор ҳудудларга ҳужум уюштирилган. Хусусан, Полтава вилоятига берилган зарбалар оқибатида турар-жой биноларидан бири яқинига дрон қулаб тушган ва уч киши жароҳатланган.

Шунингдек, Одесса вилоятида ҳам турар-жой бинолари ва бир корхона ҳудудида ёнғин келиб чиққан, бу ерда икки киши жабрланган. Киев вилоятининг Броварский туманида эса дрон бўлаклари қулаши натижасида меҳмонхона ва ресторан мажмуасида ёнғин содир бўлган, бахтига ҳеч кимга зарар етмаган. Бу ҳақда Украина фавқулодда вазиятлар давлат хизмати маълум қилмоқда.

Ҳозирча Россия ҳукумати ушбу ҳодисалар бўйича бирор расмий муносабат билдиргани йўқ.

Украинада содир бўлган ушбу мудҳиш ҳужумлар халқаро ҳамжамиятнинг катта эътиборига сабаб бўлмоқда. Ҳозирда ҳудудлардаги зарар кўрган бинолар ва инфратузилмаларни тиклаш ишлари бошлаб юборилган.

Россия-Украина ўртасидаги ушбу жанговар ҳаракатлар натижасида кўплаб тинч аҳоли қурбон бўлмоқда ва жабр кўрмоқда. Шунинг учун ҳам халқаро ташкилотлар можаронинг тезроқ ҳал этилишига умид билдириб, томонларни вазминлик ва тинчликка чақирмоқда.
Марганец шаҳриДнепропетровск вилоятиРоссия дрон ҳужумиУкраина қурбонлариТинчликка чақиришҲалқаро ташкилотлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қизил гиламчада барчанинг эътиборини тортган Chanel коллекциясидан “оёқ кийимсиз” пойабзал!Қизил гиламчада барчанинг эътиборини тортган Chanel коллекциясидан “оёқ кийимсиз” пойабзал!Бугун, 16:24Францияда эвтаназия расман қонунийлаштирилдиФранцияда эвтаназия расман қонунийлаштирилдиБугун, 16:22Айиқ сайёҳлар палаткасига бостириб кириб, аёлни олиб кетдиАйиқ сайёҳлар палаткасига бостириб кириб, аёлни олиб кетдиБугун, 16:18“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамадаБугун, 16:18Одамларга деярли кўринмайди: Марказий Осиё мушуги Эронда тасвирга тушди!Одамларга деярли кўринмайди: Марказий Осиё мушуги Эронда тасвирга тушди!Бугун, 16:12TikTok юлдузининг куйдирилган жасади узумзордан топилди: икки гумондор ушландиTikTok юлдузининг куйдирилган жасади узумзордан топилди: икки гумондор ушландиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди