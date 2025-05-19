Винисиус судда: Атлетико мухлисларининг нафрат шоусига жавоб
Мадриднинг “Реал” клуби юлдузи Винисиус Жуниор 2023 йилдаги расистик ва таҳдидли ҳолат юзасидан ўтказилаётган суд жараёнида гувоҳ сифатида иштирок этди. Бу ҳақда “Marca” нашри хабар берди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қўғирчоқ ва баннер: нафратнинг реал тасвири
2023 йилда Испания Кубоги 1/4 финали доирасидаги “Реал” – “Атлетико” ўйини олдидан мадридликлар мухлислари томонидан кўприклардан бирида “Реал” футболкасини кийган ва Винисиус рақами туширилган қўғирчоқ осиб қўйилган, ёнига эса “Мадрид Реалига нафрат” деган баннер илинган эди. Бу ҳолат нафақат жамоани, балки шахсан Винисиус Жуниорни ҳам ҳақорат қилгани сабаб жиддий ҳуқуқий баҳсларга сабаб бўлган.
Прокуратурадан қаттиқ талаблар
Мадрид прокуратураси мазкур ҳодисада иштирок этган “Frente Atletico” номли ультрас гуруҳнинг тўрт аъзосини жавобгарликка тортишни талаб қилмоқда. Уларга нисбатан 4 йиллик қамоқ ва футболчига етказилган маънавий зарар учун 6000 евро товон пули тўлаш бўйича талаблар илгари сурилган.
Винисиус: “Бу мени қаттиқ ҳақорат қилди”
Судда гувоҳлик берган Винисиус воқеа ҳақидаги ҳиссиётларини очиқ баён этди:
“Бу мен учун жуда оғир кун эди. Ҳурматсизлик фақат шахсий эмас, балки менинг тери рангимга қаратилган эди. Бундай нафрат мен ва оиламга таҳдид солди. Ҳар гал стадионга чиққанда ўзимни хавфда ҳис қилдим.”
Суд жараёни давом этади
Маълумотларга кўра, Винисиус Жуниор томонидан берилган кўрсатмалар суд томонидан дастлабки далил сифатида қабул қилинган. Суд жараёнининг навбатдаги босқичи 16 июнь куни бўлиб ўтади.
Zamin.uz таҳририятидан:
Бу воқеа футболдаги ирқчилик муаммоси яна қай даражада долзарб эканини кўрсатди. Фақат майдонда эмас, балки суд залларида ҳам адолат талаб қилинаётган бир вақтда, футболчиларни ҳимоя қилиш фақат жамоалар эмас, бутун жамиятнинг вазифаси бўлиб қолмоқда.
Сиз қандай деб ўйлайсиз — бундай ҳолатларда жамоатчилик ва футбол институциялари етарлича чора кўряптими?
Қўғирчоқ ва баннер: нафратнинг реал тасвири
2023 йилда Испания Кубоги 1/4 финали доирасидаги “Реал” – “Атлетико” ўйини олдидан мадридликлар мухлислари томонидан кўприклардан бирида “Реал” футболкасини кийган ва Винисиус рақами туширилган қўғирчоқ осиб қўйилган, ёнига эса “Мадрид Реалига нафрат” деган баннер илинган эди. Бу ҳолат нафақат жамоани, балки шахсан Винисиус Жуниорни ҳам ҳақорат қилгани сабаб жиддий ҳуқуқий баҳсларга сабаб бўлган.
Прокуратурадан қаттиқ талаблар
Мадрид прокуратураси мазкур ҳодисада иштирок этган “Frente Atletico” номли ультрас гуруҳнинг тўрт аъзосини жавобгарликка тортишни талаб қилмоқда. Уларга нисбатан 4 йиллик қамоқ ва футболчига етказилган маънавий зарар учун 6000 евро товон пули тўлаш бўйича талаблар илгари сурилган.
Винисиус: “Бу мени қаттиқ ҳақорат қилди”
Судда гувоҳлик берган Винисиус воқеа ҳақидаги ҳиссиётларини очиқ баён этди:
“Бу мен учун жуда оғир кун эди. Ҳурматсизлик фақат шахсий эмас, балки менинг тери рангимга қаратилган эди. Бундай нафрат мен ва оиламга таҳдид солди. Ҳар гал стадионга чиққанда ўзимни хавфда ҳис қилдим.”
Суд жараёни давом этади
Маълумотларга кўра, Винисиус Жуниор томонидан берилган кўрсатмалар суд томонидан дастлабки далил сифатида қабул қилинган. Суд жараёнининг навбатдаги босқичи 16 июнь куни бўлиб ўтади.
Zamin.uz таҳририятидан:
Бу воқеа футболдаги ирқчилик муаммоси яна қай даражада долзарб эканини кўрсатди. Фақат майдонда эмас, балки суд залларида ҳам адолат талаб қилинаётган бир вақтда, футболчиларни ҳимоя қилиш фақат жамоалар эмас, бутун жамиятнинг вазифаси бўлиб қолмоқда.
Сиз қандай деб ўйлайсиз — бундай ҳолатларда жамоатчилик ва футбол институциялари етарлича чора кўряптими?
…