Винисиус судда: Атлетико мухлисларининг нафрат шоусига жавоб

·1K·Дунё
Винисиус судда: Атлетико мухлисларининг нафрат шоусига жавоб
Мадриднинг “Реал” клуби юлдузи Винисиус Жуниор 2023 йилдаги расистик ва таҳдидли ҳолат юзасидан ўтказилаётган суд жараёнида гувоҳ сифатида иштирок этди. Бу ҳақда “Marca” нашри хабар берди.

Қўғирчоқ ва баннер: нафратнинг реал тасвири

2023 йилда Испания Кубоги 1/4 финали доирасидаги “Реал” – “Атлетико” ўйини олдидан мадридликлар мухлислари томонидан кўприклардан бирида “Реал” футболкасини кийган ва Винисиус рақами туширилган қўғирчоқ осиб қўйилган, ёнига эса “Мадрид Реалига нафрат” деган баннер илинган эди. Бу ҳолат нафақат жамоани, балки шахсан Винисиус Жуниорни ҳам ҳақорат қилгани сабаб жиддий ҳуқуқий баҳсларга сабаб бўлган.

Прокуратурадан қаттиқ талаблар

Мадрид прокуратураси мазкур ҳодисада иштирок этган “Frente Atletico” номли ультрас гуруҳнинг тўрт аъзосини жавобгарликка тортишни талаб қилмоқда. Уларга нисбатан 4 йиллик қамоқ ва футболчига етказилган маънавий зарар учун 6000 евро товон пули тўлаш бўйича талаблар илгари сурилган.

Винисиус: “Бу мени қаттиқ ҳақорат қилди”

Судда гувоҳлик берган Винисиус воқеа ҳақидаги ҳиссиётларини очиқ баён этди:

“Бу мен учун жуда оғир кун эди. Ҳурматсизлик фақат шахсий эмас, балки менинг тери рангимга қаратилган эди. Бундай нафрат мен ва оиламга таҳдид солди. Ҳар гал стадионга чиққанда ўзимни хавфда ҳис қилдим.”

Суд жараёни давом этади

Маълумотларга кўра, Винисиус Жуниор томонидан берилган кўрсатмалар суд томонидан дастлабки далил сифатида қабул қилинган. Суд жараёнининг навбатдаги босқичи 16 июнь куни бўлиб ўтади.

Zamin.uz таҳририятидан:
Бу воқеа футболдаги ирқчилик муаммоси яна қай даражада долзарб эканини кўрсатди. Фақат майдонда эмас, балки суд залларида ҳам адолат талаб қилинаётган бир вақтда, футболчиларни ҳимоя қилиш фақат жамоалар эмас, бутун жамиятнинг вазифаси бўлиб қолмоқда.

Сиз қандай деб ўйлайсиз — бундай ҳолатларда жамоатчилик ва футбол институциялари етарлича чора кўряптими?
Винисиус ЖуниорМадрид РеалиРасистик ҲолатФутболдаги ИрқчиликСуд ЖараёниЎтказилаётган СудАдолат ТалабМухлислар НафратиFrente Atletico
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилдиТрамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилдиКеча, 18:48Кот-д’Ивуар мухлислари виза чеклови сабаб АҚШга бора олмайдиган бўлдиКот-д’Ивуар мухлислари виза чеклови сабаб АҚШга бора олмайдиган бўлдиКеча, 14:46Путин хориждаги россияликларни мол-мулкини хатлаш ҳақида қонун чиқардиПутин хориждаги россияликларни мол-мулкини хатлаш ҳақида қонун чиқардиКеча, 11:58Бразилия терма жамоаси АҚШ аэропортида кучайтирилган текширувдан ўтдиБразилия терма жамоаси АҚШ аэропортида кучайтирилган текширувдан ўтдиКеча, 11:15Билл Гейтс Эпштейн билан алоқалари юзасидан саволларга жавоб бердиБилл Гейтс Эпштейн билан алоқалари юзасидан саволларга жавоб бердиКеча, 09:02Колумбия президенти вақтинча лавозимидан четлатилдиКолумбия президенти вақтинча лавозимидан четлатилдиКеча, 08:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди