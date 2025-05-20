Ҳиндистонда Покистон фойдасига жосусликда гумонланган 9 киши қўлга олинди
Ҳиндистон ҳудудларида хавфсизлик хизматлари томонидан ўтказилган махсус операциялар натижасида Покистон манфаатларига жосуслик қилишда гумонланган камида 9 нафар фуқаро ҳибсга олинди. NDTV телеканали хабарига кўра, қўлга олинганлар орасида турли касб эгалари — блогерлар, талабалар, бизнесменлар ва хавфсизлик ходимлари бор.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Эътиборли исмлар: блогер, талаба ва қўриқчи
Жоти Малҳотра — саёҳатчи блогер, икки марта Покистонга сафар қилгани ва у ердаги расмийлар билан алоқада бўлгани маълум қилинди.
Давендра Сингҳ Дҳиллон — сиёсатшунослик йўналиши талабаси. У ижтимоий тармоқларда қурол акс этган суратларини тарқатганидан сўнг 12 май куни ҳибсга олинди.
Науман Илаҳи — хавфсизлик хизматчиси, Покистон расмийларига махфий маълумот узатгани ва мукофот сифатида қариндошлари номига пул олгани фош этилди.
Қолган гумонланувчилар
Арман ва Тариф — жосусликда гумон қилинган. Арман 16 май куни ушланган, Тариф эса икки кундан сўнг чатларни ўчиришга уринаётган пайтда қўлга тушган.
Шаҳзод — бизнесмен сифатида, миллий хавфсизликка оид маълумотларни кузатувчиларга етказиб берган.
Муҳаммад Муртазо Али — Покистон махсус хизматлари учун махсус мобил иловалар орқали маълумот тўплашда гумонланмоқда.
Ғазала ва Ямин Муҳаммад — уларга нисбатан ҳозирча аниқ айбловлар маълум қилинмаган.
Можаро фонида хавфсизлик чаралари кучайган
Ушбу ҳибсга олишлар Ҳиндистон ва Покистон ўртасидаги Кашмир можароси янада кучайган бир даврга тўғри келди. 22 апрель куни Жамму ва Кашмирда покистонликлар томонидан уюштирилган ҳужумда 26 нафар турист ҳалок бўлган, шундан сўнг Ҳиндистон “Синдур” операциясини бошлаб юборганди.
18 май куни икки давлат ўт очишни тўхтатиш бўйича келишувга эришди. Бироқ минтақадаги шиддат пасаймагани сабаб, жосусликка қарши операциялар давом этаётгани тахмин қилинмоқда.
Zamin.uz таҳририятидан:
Жосуслик ва геосиёсий зиддиятлар фонида хавфсизлик масалалари янада шиддатли тус олмоқда. Ҳиндистонда қўлга олинган шахслар иши Покистон билан муносабатларда янги синовларга сабаб бўлиши мумкин. Сиз бу каби вазиятларда шаффофлик ва адолатни таъминлаш қандай амалга оширилиши керак, деб ўйлайсиз?
Фото: NDTV
Эътиборли исмлар: блогер, талаба ва қўриқчи
Жоти Малҳотра — саёҳатчи блогер, икки марта Покистонга сафар қилгани ва у ердаги расмийлар билан алоқада бўлгани маълум қилинди.
Давендра Сингҳ Дҳиллон — сиёсатшунослик йўналиши талабаси. У ижтимоий тармоқларда қурол акс этган суратларини тарқатганидан сўнг 12 май куни ҳибсга олинди.
Науман Илаҳи — хавфсизлик хизматчиси, Покистон расмийларига махфий маълумот узатгани ва мукофот сифатида қариндошлари номига пул олгани фош этилди.
Қолган гумонланувчилар
Арман ва Тариф — жосусликда гумон қилинган. Арман 16 май куни ушланган, Тариф эса икки кундан сўнг чатларни ўчиришга уринаётган пайтда қўлга тушган.
Шаҳзод — бизнесмен сифатида, миллий хавфсизликка оид маълумотларни кузатувчиларга етказиб берган.
Муҳаммад Муртазо Али — Покистон махсус хизматлари учун махсус мобил иловалар орқали маълумот тўплашда гумонланмоқда.
Ғазала ва Ямин Муҳаммад — уларга нисбатан ҳозирча аниқ айбловлар маълум қилинмаган.
Можаро фонида хавфсизлик чаралари кучайган
Ушбу ҳибсга олишлар Ҳиндистон ва Покистон ўртасидаги Кашмир можароси янада кучайган бир даврга тўғри келди. 22 апрель куни Жамму ва Кашмирда покистонликлар томонидан уюштирилган ҳужумда 26 нафар турист ҳалок бўлган, шундан сўнг Ҳиндистон “Синдур” операциясини бошлаб юборганди.
18 май куни икки давлат ўт очишни тўхтатиш бўйича келишувга эришди. Бироқ минтақадаги шиддат пасаймагани сабаб, жосусликка қарши операциялар давом этаётгани тахмин қилинмоқда.
Zamin.uz таҳририятидан:
Жосуслик ва геосиёсий зиддиятлар фонида хавфсизлик масалалари янада шиддатли тус олмоқда. Ҳиндистонда қўлга олинган шахслар иши Покистон билан муносабатларда янги синовларга сабаб бўлиши мумкин. Сиз бу каби вазиятларда шаффофлик ва адолатни таъминлаш қандай амалга оширилиши керак, деб ўйлайсиз?
Фото: NDTV
…