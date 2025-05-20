Ҳиндистонда Покистон фойдасига жосусликда гумонланган 9 киши қўлга олинди

·314·Дунё
Ҳиндистонда Покистон фойдасига жосусликда гумонланган 9 киши қўлга олинди
Ҳиндистон ҳудудларида хавфсизлик хизматлари томонидан ўтказилган махсус операциялар натижасида Покистон манфаатларига жосуслик қилишда гумонланган камида 9 нафар фуқаро ҳибсга олинди. NDTV телеканали хабарига кўра, қўлга олинганлар орасида турли касб эгалари — блогерлар, талабалар, бизнесменлар ва хавфсизлик ходимлари бор.

Эътиборли исмлар: блогер, талаба ва қўриқчи

Жоти Малҳотра — саёҳатчи блогер, икки марта Покистонга сафар қилгани ва у ердаги расмийлар билан алоқада бўлгани маълум қилинди.

Давендра Сингҳ Дҳиллон — сиёсатшунослик йўналиши талабаси. У ижтимоий тармоқларда қурол акс этган суратларини тарқатганидан сўнг 12 май куни ҳибсга олинди.

Науман Илаҳи — хавфсизлик хизматчиси, Покистон расмийларига махфий маълумот узатгани ва мукофот сифатида қариндошлари номига пул олгани фош этилди.

Қолган гумонланувчилар

Арман ва Тариф — жосусликда гумон қилинган. Арман 16 май куни ушланган, Тариф эса икки кундан сўнг чатларни ўчиришга уринаётган пайтда қўлга тушган.

Шаҳзод — бизнесмен сифатида, миллий хавфсизликка оид маълумотларни кузатувчиларга етказиб берган.

Муҳаммад Муртазо Али — Покистон махсус хизматлари учун махсус мобил иловалар орқали маълумот тўплашда гумонланмоқда.

Ғазала ва Ямин Муҳаммад — уларга нисбатан ҳозирча аниқ айбловлар маълум қилинмаган.

Можаро фонида хавфсизлик чаралари кучайган

Ушбу ҳибсга олишлар Ҳиндистон ва Покистон ўртасидаги Кашмир можароси янада кучайган бир даврга тўғри келди. 22 апрель куни Жамму ва Кашмирда покистонликлар томонидан уюштирилган ҳужумда 26 нафар турист ҳалок бўлган, шундан сўнг Ҳиндистон “Синдур” операциясини бошлаб юборганди.

18 май куни икки давлат ўт очишни тўхтатиш бўйича келишувга эришди. Бироқ минтақадаги шиддат пасаймагани сабаб, жосусликка қарши операциялар давом этаётгани тахмин қилинмоқда.

Zamin.uz таҳририятидан:
Жосуслик ва геосиёсий зиддиятлар фонида хавфсизлик масалалари янада шиддатли тус олмоқда. Ҳиндистонда қўлга олинган шахслар иши Покистон билан муносабатларда янги синовларга сабаб бўлиши мумкин. Сиз бу каби вазиятларда шаффофлик ва адолатни таъминлаш қандай амалга оширилиши керак, деб ўйлайсиз?

Фото: NDTV
ҲиндистонПокистонЖосусликҲавфсизлик ХизматлариМахсус ОперацияБлогерТалабаБизнесменКашмир
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ниқобдаги хайриячи: бутун дунёга яширин ёрдам бераётган инсонНиқобдаги хайриячи: бутун дунёга яширин ёрдам бераётган инсонБугун, 10:51Инсониятнинг илк излари сақланган 9 минг йиллик ғор сириИнсониятнинг илк излари сақланган 9 минг йиллик ғор сириБугун, 10:14Илон Маск тарихдаги биринчи триллионерга айлангани айтилмоқдаИлон Маск тарихдаги биринчи триллионерга айлангани айтилмоқдаБугун, 08:56Жанубий Кореянинг собиқ президенти 30 йилга қамалдиЖанубий Кореянинг собиқ президенти 30 йилга қамалдиБугун, 08:33Эрдоған журналист қизга турмуш қуришни кечиктирмасликни тавсия қилдиЭрдоған журналист қизга турмуш қуришни кечиктирмасликни тавсия қилдиБугун, 06:54Трамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилдиТрамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилдиКеча, 18:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди