Дубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олинди

·489·Дунё
Дубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олинди

Ал Мактумлар сулоласи вакилларидан бири, шаҳзода Саид Ал Мактумнинг собиқ рафиқаси Зейнаб Жавадли ҳибсга олингани ҳақида маълумот тарқалди.

Дастлабки хабарларга кўра, бу ҳолат унинг уч нафар фарзанди билан боғлиқ васийлик масалалари юзасидан келиб чиққан можаро билан боғлиқ экани айтилмоқда.

Аввалроқ ижтимоий тармоқларда Жавадли ва унинг уч қизи бедарак йўқолгани ҳақида турли хабарлар тарқалган эди. Бу эса жамоатчилик орасида катта хавотир ва муҳокамаларга сабаб бўлган.

Кейинчалик Дубай расмийлари томонидан маълум қилинишича, Зейнаб Жавадли тергов доирасида қўлга олинган. Ҳозирда мазкур иш юзасидан суриштирув ҳаракатлари давом этмоқда, воқеанинг барча тафсилотлари эса ўрганилмоқда.

Дубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олинди

ДубайСаид Ал МактумЗейнаб ЖавадлиАл Мактумлар сулоласи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Владимир Путин Кремлда Герхард Шрёдер билан сирли учрашув ўтказди...Владимир Путин Кремлда Герхард Шрёдер билан сирли учрашув ўтказди...Бугун, 07:38Яқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар бердиЯқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар бердиБугун, 07:14АҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топдиАҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топдиБугун, 07:10Сониялар ичида барбод бўлган заргарлик ўғирлигиСониялар ичида барбод бўлган заргарлик ўғирлигиБугун, 21:28Рельсга тиқилиб қолган одам сўнгги сонияларда қутқарилдиРельсга тиқилиб қолган одам сўнгги сонияларда қутқарилдиБугун, 21:16Грецияда аёллар илк бор армияга кўнгилли сифатида қабул қилиндиГрецияда аёллар илк бор армияга кўнгилли сифатида қабул қилиндиБугун, 21:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди