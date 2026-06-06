Латифа ортидан можаро: Туркияда миллиардерга нисбатан тергов бошланди

·92·Дунё
Латифа ортидан можаро: Туркияда миллиардерга нисбатан тергов бошланди

Туркиянинг Измир шаҳрида таниқли тадбиркор томонидан айтилган ҳазил катта можаро келтириб чиқарди. Ҳолат юзасидан Измир Бош прокуратураси томонидан расмий тергов ҳаракатлари бошланган.

Маълум қилинишича, тадбиркор Р.К. томонидан айтилган латифа айрим қатлам вакилларини таҳқирлаш сифатида баҳоланиб, Жиноят кодексининг 216-моддаси доирасида иш қўзғатилган.

Маҳаллий ОАВ хабарига кўра, гап “Koç Holding” фахрий раҳбари Мустафо Раҳми Коч ҳақида бормоқда. У Измирнинг Балчова туманидаги шифохонанинг очилиш маросимида курд аёли ҳақидаги ҳазилни айтиб берган. Мазкур ҳазил аёл жинси, этник мансублик ва шифокорлик сири мавзуларига боғлиқ бўлган.

Мазкур чиқиш ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, жамоатчилик ва сиёсий доираларда кескин танқидларга сабаб бўлди. Шундан сўнг тадбиркор ўз сўзлари учун узр сўраб, ҳеч кимни ранжитиш нияти бўлмаганини билдирди.

Воқеага расмийлар ҳам муносабат билдириб, бундай мазмундаги баёнотлар жамиятда адоват уйғотиши мумкинлиги таъкидланди. Ҳозирда мазкур иш юзасидан суриштирув ишлари давом этмоқда.

ТуркияИзмирКоҳ ХолдингМустафо Раҳми Коч
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ироқ терма жамоаси юлдузи АҚШ аэропортида етти соат сўроқ қилиндиИроқ терма жамоаси юлдузи АҚШ аэропортида етти соат сўроқ қилиндиКеча, 18:58Бир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиБир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиКеча, 18:27Олимлар 5000 йиллик мумиё микроорганизмидан нон ёпдиОлимлар 5000 йиллик мумиё микроорганизмидан нон ёпдиКеча, 18:10Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими? Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими? Кеча, 17:4112 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўладиКеча, 15:48Бу йилнинг энг ноёб астрономик ҳодисаси кузатиладиБу йилнинг энг ноёб астрономик ҳодисаси кузатиладиКеча, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди