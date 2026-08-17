Ҳоланднинг "севимли сабзиси" Норвегияда хитга айланди: ҳатто янги ном ҳам олди
"Манчестер Сити" ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланднинг оддий бир одати Норвегияда кутилмаган натижага олиб келди. Футболчининг сабзига бўлган муҳаббати туфайли мамлакатда бу сабзавотга талаб сезиларли даражада ошган.
Ҳоланд сабзини деярли ҳар куни ейди
Маълум бўлишича, норвегиялик футбол юлдузи машғулотлардан олдин деярли ҳар куни сабзи истеъмол қилади.
Ҳоланднинг бу одати ҳақида билган болалар ҳам сабзи ейишга қизиқиб қолган.
Сабзига янги ном қўйилди
Ҳоланднинг таъсири шу қадар кучайганки, норвегиялик ўсмирлар сабзига ҳазиломуз тарзда «Ҳоланд конфети» деб ном қўйишган.
Дўконларда ҳам сабзига талаб ошгани қайд этилмоқда.
Футболчининг таъсири яна бир бор намоён бўлди
Одатда спорт юлдузлари кийими, соч турмаги ёки машғулотлари билан мухлисларга таъсир қилади. Ҳоланд эса бу сафар сабзини оммалаштирди.
Ким билади, балки Норвегияда болаларнинг сабзига бўлган муҳаббати энди Ҳоланд туфайли янада кучаяр.
…