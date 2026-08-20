Мария Захарова Ғарбнинг геосиёсий мақсадлари ҳақида баёнот берди
Россия Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Мария Захарова Украина суверенитети ва ҳудудий яхлитлигининг ягона кафолати Россия бўлиши мумкинлигини билдирди. У бу фикрни 20 август куни ўтказилган брифингда билдириб, Владимир Путин ҳам бу борадаги позициясини бир неча бор баён қилганини таъкидлади.
Россия Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Мария Захарова Украина суверенитети ва ҳудудий яхлитлиги масаласида Москва позициясини билдирди. Унинг таъкидлашича, Украина учун бундай кафолатни фақат Россия таъминлаши мумкин. Бу баёнот 20 август куни ўтказилган брифингда янгради.
«Кафолат Россия бўлиши мумкин»
Захарова Россия президенти Владимир Путин бу масаладаги позициясини бир неча бор билдирганини таъкидлади.
«Украина суверенитети ва ҳудудий яхлитлигининг ягона кафолати фақат Россия бўлган ва бўлиши мумкин».
Дипломатнинг баёноти Россиянинг Украина бўйича музокаралар ва хавфсизлик кафолатларига оид позицияси контекстида билдирилди.
Захарова Ғарб сиёсатига кескин баҳо берди
Россия ТИВ вакили Ғарб давлатларининг Украинага муносабатини ҳам танқид қилди. Унинг фикрича, Украина Ғарб учун мустақил ва иқтисодий жиҳатдан ривожланган давлат сифатида муҳим эмас.
Захарова Ғарбнинг Украинага қизиқиши, унинг талқинига кўра, асосан прагматик ва геосиёсий мақсадларга қаратилганини билдирди.
«Украина Ғарбга на мустақил, на гуллаб-яшнаётган давлат сифатида керак эмас».
Унинг айтишича, агар Ғарб Украинага айнан шундай давлат сифатида манфаатдор бўлганида, унинг сиёсати бошқача бўлар эди.
Москва Ғарбнинг мақсадларини қандай баҳоламоқда?
Захарова Ғарб Украина ҳудудидан Россияга қарши геосиёсий босим воситаси сифатида фойдаланмоқда, деган позицияни билдирди.
Унинг таъкидлашича, Москва Ғарб сиёсатини Украина ресурсларидан фойдаланиш ва Россияга нисбатан хавфларни кучайтиришга қаратилган стратегия сифатида кўради.
Бу — Россия ТИВнинг Украина уруши ва Ғарбнинг ундаги ролига нисбатан расмий позицияси.
«Украина келажаги олдиндан белгиланган»
Захарова Ғарб томонидан Украинага кўрсатилаётган ёрдамни ҳам танқид қилди. Унинг фикрича, ресурслар чекланган ва Ғарб Украинадаги ҳозирги сиёсий тизимнинг келажаги ҳақида етарлича қайғурмаяпти.
У Киевдаги амалдаги ҳокимиятни «неонацистик режим» деб атади ва унинг келажаги «олдиндан белгиланган» деган фикрни билдирди.
Баёнотлар музокаралар фонида янгради
Захарованинг мазкур баёнотлари Россия ва Украина ўртасидаги урушни тугатиш ҳамда келажакдаги хавфсизлик кафолатлари масалалари муҳокама қилинаётган бир пайтда билдирилди.
Шу билан бирга, Россиянинг «Украина суверенитетининг кафолати» бўлиши ҳақидаги позицияси Москва томонининг сиёсий баёнотидир. Украина ва Ғарб давлатлари бу масалада бошқа позицияларга эга.
…