Мария Захарова Ғарбнинг геосиёсий мақсадлари ҳақида баёнот берди

·3·Дунё
Мария Захарова Ғарбнинг геосиёсий мақсадлари ҳақида баёнот берди
Қисқача

Россия Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Мария Захарова Украина суверенитети ва ҳудудий яхлитлигининг ягона кафолати Россия бўлиши мумкинлигини билдирди. У бу фикрни 20 август куни ўтказилган брифингда билдириб, Владимир Путин ҳам бу борадаги позициясини бир неча бор баён қилганини таъкидлади.

Россия Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Мария Захарова Украина суверенитети ва ҳудудий яхлитлиги масаласида Москва позициясини билдирди. Унинг таъкидлашича, Украина учун бундай кафолатни фақат Россия таъминлаши мумкин. Бу баёнот 20 август куни ўтказилган брифингда янгради.

«Кафолат Россия бўлиши мумкин»

Захарова Россия президенти Владимир Путин бу масаладаги позициясини бир неча бор билдирганини таъкидлади.

«Украина суверенитети ва ҳудудий яхлитлигининг ягона кафолати фақат Россия бўлган ва бўлиши мумкин».

Дипломатнинг баёноти Россиянинг Украина бўйича музокаралар ва хавфсизлик кафолатларига оид позицияси контекстида билдирилди.

Захарова Ғарб сиёсатига кескин баҳо берди

Россия ТИВ вакили Ғарб давлатларининг Украинага муносабатини ҳам танқид қилди. Унинг фикрича, Украина Ғарб учун мустақил ва иқтисодий жиҳатдан ривожланган давлат сифатида муҳим эмас.

Захарова Ғарбнинг Украинага қизиқиши, унинг талқинига кўра, асосан прагматик ва геосиёсий мақсадларга қаратилганини билдирди.

«Украина Ғарбга на мустақил, на гуллаб-яшнаётган давлат сифатида керак эмас».

Унинг айтишича, агар Ғарб Украинага айнан шундай давлат сифатида манфаатдор бўлганида, унинг сиёсати бошқача бўлар эди.

Москва Ғарбнинг мақсадларини қандай баҳоламоқда?

Захарова Ғарб Украина ҳудудидан Россияга қарши геосиёсий босим воситаси сифатида фойдаланмоқда, деган позицияни билдирди.

Унинг таъкидлашича, Москва Ғарб сиёсатини Украина ресурсларидан фойдаланиш ва Россияга нисбатан хавфларни кучайтиришга қаратилган стратегия сифатида кўради.

Бу — Россия ТИВнинг Украина уруши ва Ғарбнинг ундаги ролига нисбатан расмий позицияси.

«Украина келажаги олдиндан белгиланган»

Захарова Ғарб томонидан Украинага кўрсатилаётган ёрдамни ҳам танқид қилди. Унинг фикрича, ресурслар чекланган ва Ғарб Украинадаги ҳозирги сиёсий тизимнинг келажаги ҳақида етарлича қайғурмаяпти.

У Киевдаги амалдаги ҳокимиятни «неонацистик режим» деб атади ва унинг келажаги «олдиндан белгиланган» деган фикрни билдирди.

Баёнотлар музокаралар фонида янгради

Захарованинг мазкур баёнотлари Россия ва Украина ўртасидаги урушни тугатиш ҳамда келажакдаги хавфсизлик кафолатлари масалалари муҳокама қилинаётган бир пайтда билдирилди.

Шу билан бирга, Россиянинг «Украина суверенитетининг кафолати» бўлиши ҳақидаги позицияси Москва томонининг сиёсий баёнотидир. Украина ва Ғарб давлатлари бу масалада бошқа позицияларга эга.

Мария ЗахароваРоссияУкраинаВладимир ПутинРоссия Ташқи ишлар вазирлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилдиЗеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилдиБугун, 23:20Банк ходимининг ишдан бўшатилиши талаби ва Киевдаги янги коррупцион шов-шувБанк ходимининг ишдан бўшатилиши талаби ва Киевдаги янги коррупцион шов-шувБугун, 23:05Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...Бугун, 22:56Метро ичида челакдан ўнлаб илонсимон балиқлар сочилиб кетдиМетро ичида челакдан ўнлаб илонсимон балиқлар сочилиб кетдиБугун, 21:32Полициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилиндиПолициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилиндиБугун, 17:19«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...Бугун, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди