Ўргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг озди

·4·Дунё
Ўргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг озди
Қисқача

Буюк Британиялик Питер Мерфи заҳарли ўргимчак чақишидан сўнг некротик фасситга чалиниб, тўрт кун комада ётди ва тўртта жарроҳлик амалиётини бошдан кечирди. Соғайиб чиққач, у турмуш тарзини ўзгартиришга қарор қилиб, 42 килограмм вазн йўқотди. Мерфи ва унинг турмуш ўртоғи тўйимли инглиз нонуштаси, торт, кабоб, сендвич ва чипсдан воз кечиб, мунтазам бадминтон ўйнай бошлади.

Буюк Британиялик Питер Мерфи заҳарли ўргимчак чақишидан сўнг оғир аҳволга тушиб, бир неча кун комада ётди. Бироқ у ҳаёт учун курашиб, соғайиб чиққанидан кейин турмуш тарзини тубдан ўзгартиришга қарор қилди. Оғир касаллик ва яқинларининг вафоти уни ҳаётига бошқача назар билан қарашга ундади.

Need to Know нашрининг ёзишича, Мерфи бир куни ётоғида танаси шаффоф скелетга ўхшаш, кўзлари қизил тусдаги ғалати ўргимчакни кўрган. У ҳашаротни эҳтиёткорлик билан ушлаб, ташқарига чиқариб юборишга уринган. Бироқ ўргимчак уни чақиб олган.

Орадан кўп вақт ўтмай, Мерфининг қўли шишиб, қизара бошлаган. Бир неча кун ичида эса унинг аҳволи шу қадар оғирлашганки, у одатдагидек гапира олмай қолган.

Касалхонада шифокорлар унга некротик фассит ташхисини қўйган. Бу тўқималарнинг жуда тез зарарланиши ва ўлишига олиб келиши мумкин бўлган оғир бактериал инфекция ҳисобланади.

Мерфи тўрт кун комада ётган ва шу даврда тўртта жарроҳлик амалиётини бошдан кечирган. Унинг ҳаёти жиддий хавф остида қолган.

Унинг хотирасида қолган сўнгги воқеалардан бири шифокорларнинг турмуш ўртоғига айтган гаплари бўлган. Табиблар инфекция қўл бўйлаб юқорига тарқалса, уни кесиб ташлашга мажбур бўлишлари мумкинлигини огоҳлантирган.

«Ўша пайтда бутун ҳаётим кўз олдимдан ўтди», — дейди Мерфи.

Оғир касаллик билан курашиш жараёнида унинг акаси ва опаси ҳам вафот этган. Соғайиб, касалхонадан чиққанидан кейин Мерфи ҳаётини ўзгартиришга қатъий қарор қилди.

У аввалдан ортиқча вазн муаммоси билан курашиб келган эди. Касалхонадан чиққач, яна вазни ортиб кетди. Шундан кейин у ўз саломатлигига жиддий эътибор қаратиб, озишга қарор қилди ва натижада 42 килограмм вазн йўқотди.

Бу жараёнда унга турмуш ўртоғи ҳам катта ёрдам берди. Жуфтлик биргаликда тўйимли инглиз нонуштаси, торт, кабоб, сендвич ва чипсдан воз кечди. Шунингдек, мунтазам равишда бадминтон ўйнашни одат қилди.

Мерфининг ўзгаришидан руҳланган турмуш ўртоғи ҳам соғлом турмуш тарзига ўтиб, 22 килограмм вазн ташлади.

Ҳозирда Питер Мерфи бошидан кечирган оғир воқеани ҳаётидаги катта бурилиш нуқтаси сифатида баҳолайди.

«Ўзгариш учун ҳеч қачон кеч эмас», — деди у.

Питер МерфиНид ту Ноу
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ғазолик рассом вайроналар устида америкалик актёр Марк Руффалога ноодатий эҳтиром кўрсатдиҒазолик рассом вайроналар устида америкалик актёр Марк Руффалога ноодатий эҳтиром кўрсатдиБугун, 10:36Дональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиДональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиБугун, 09:00«Ойда янги улкан кратер»: Falcon 9 ракетаси кутилмаганда Ойга қулаб тушди«Ойда янги улкан кратер»: Falcon 9 ракетаси кутилмаганда Ойга қулаб тушдиБугун, 08:52Путин фронтдан қайтадиган аскарларни иш билан таъминлаш бўйича топшириқ бердиПутин фронтдан қайтадиган аскарларни иш билан таъминлаш бўйича топшириқ бердиБугун, 08:05Россия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилдиРоссия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилдиБугун, 08:00Францияда машҳур TikTok блогери шафқатсизларча ўлдириб кетилдиФранцияда машҳур TikTok блогери шафқатсизларча ўлдириб кетилдиБугун, 07:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди