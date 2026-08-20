JD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очди

·4·Дунё
JD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очди

JD.com компанияси Пекинда ташриф буюрувчиларга робот хизмат кўрсатадиган 7Fresh Coffee номли 24 соатлик қаҳвахона очди. Бу ҳақда Global Times газетаси хабар берди.

Нашр маълумотларига кўра, куртка ва қулоқчин таққан ақлли антропоморф робот Пекиндаги Galaxy SOHO савдо марказида суткасига 24 соат ишлайди ва бир соатда 202 та қаҳва тайёрлаш имкониятига эга. Таъкидланишича, ушбу муассаса дунёдаги биринчи 24 соат ишлайдиган тўлиқ автоматлаштирилган кофехона ҳисобланади. У 16 август куни мижозлар учун ўз эшикларини очган.

Робот қаҳва тайёрлашнинг барча жараёнини ўзи амалга оширади: донларни майдалаш, эспрессони экстракция қилиш, ичимликни аралаштириш, қуйиш ва мижозга тақдим этишгача бўлган жараённинг барчаси автоматик тарзда бажарилади.

Ичимликни тайёрлаш учун атиги 20–30 сония вақт кетади. Ишлаб чиқариш линияси бир вақтнинг ўзида 7–8 та буюртмани қайта ишлаш имкониятига эга. Маълум қилинишича, робот савдо марказига ташриф буюрувчиларнинг дарҳол эътиборини тортган ва кофехонага узлуксиз буюртмалар келишига сабаб бўлган.

Қаҳвадан ташқари, 7Fresh Coffee газланган сув, чой ва пробиотик шарбатларни ўз ичига олган турли хил ичимликларни ҳам таклиф қилади. Кофехона келгусида истеъмолчиларнинг соғлиғи ҳолатини ҳисобга олган ҳолда кофеин истеъмоли бўйича шахсий тавсиялар берадиган сунъий интеллект функциясини жорий этишни режалаштирмоқда.

Айни пайтда мижозлар буюртма бериш жараёнида ичимликнинг ширинлик даражаси ва қувватини юқори аниқликда мустақил равишда танлашлари мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиГренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиБугун, 10:50Ўргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг оздиЎргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг оздиБугун, 10:40Ғазолик рассом вайроналар устида америкалик актёр Марк Руффалога ноодатий эҳтиром кўрсатдиҒазолик рассом вайроналар устида америкалик актёр Марк Руффалога ноодатий эҳтиром кўрсатдиБугун, 10:36Дональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиДональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиБугун, 09:00«Ойда янги улкан кратер»: Falcon 9 ракетаси кутилмаганда Ойга қулаб тушди«Ойда янги улкан кратер»: Falcon 9 ракетаси кутилмаганда Ойга қулаб тушдиБугун, 08:52Путин фронтдан қайтадиган аскарларни иш билан таъминлаш бўйича топшириқ бердиПутин фронтдан қайтадиган аскарларни иш билан таъминлаш бўйича топшириқ бердиБугун, 08:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди