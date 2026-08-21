Олимлар Ердан 23 баравар оғир «мега-Ер»ни топди

·16·Дунё
Олимлар Ердан 23 баравар оғир «мега-Ер»ни топди
Қисқача

Астрономлар Ердан 2,5 баравар катта ва массаси қарийб 23,5 баравар юқори бўлган ГЖ 523b экзосайёрасини аниқлади. Тахминан 170 миллион йил аввал шаклланган юлдузлар тизимида жойлашган бу сайёра ўз юлдузи атрофида 18 кунда айланади, радиуси Ерникидан 2,55 баравар катта ва зичлиги 7,8 грамм/куб сантиметрга тенг. ГЖ 523b катта массасига қарамай газ гигантига ўхшамайди, унинг атрофида қалин газ қатлами борлигини кўрсатувчи ишончли далиллар ҳам аниқланмаган.

Астрономлар Ердан 2,5 баравар катта, массаси эса қарийб 23,5 баравар юқори бўлган ғайриоддий зич экзосайёрани аниқлади. GJ 523b деб номланган ушбу осмон жисми «мега-Ер» тоифасига киритилмоқда. Унинг ғайриоддий хусусиятлари сайёралар қандай шаклланиши ҳақидаги мавжуд қарашларни қайта кўриб чиқиш заруратини юзага келтирмоқда. Бу ҳақда TRT Haber хабар берди.

Тадқиқот натижаларига кўра, GJ 523b тахминан 170 миллион йил аввал шаклланган нисбатан ёш юлдузлар тизимида жойлашган. Экзосайёра ўз юлдузи атрофидаги бир тўлиқ айланишини тахминан 18 кунда амалга оширади.

Сайёранинг радиуси Ерникидан 2,55 баравар катта бўлиб, зичлиги тахминан 7,8 грамм/куб сантиметрга тенг. Бу кўрсаткич унинг таркибида оғир ва зич моддалар, хусусан, тошли қатламлар катта улушни эгаллашини кўрсатади.

Олимларни ҳайратга солган сайёра

GJ 523b билан боғлиқ энг қизиқ жиҳат унинг катта массасига қарамай газ гигантига ўхшамаслигидир.

Олимларнинг тушунтиришича, бундай катта массага эга сайёра шаклланиш жараёнида одатда катта миқдорда водород ва гелий тўплаши керак. Бу эса унинг йирик газ гигантига айланишига олиб келиши мумкин.

Бироқ GJ 523b жуда зич бўлиб, асосан тошли тузилишга эга. Ҳозиргача унинг атрофида қалин газ қатлами мавжудлигини кўрсатувчи ишончли далиллар аниқланмаган.

Шу сабабли ушбу «мега-Ер» олимлар учун катта қизиқиш уйғотмоқда. Чунки сайёранинг ҳозирги ҳолати унинг қандай шароитда шакллангани ҳақида муҳим саволларни пайдо қилмоқда.

Сайёра атмосферасини қандай йўқотган?

Мутахассислар GJ 523b дастлаб қалин атмосферага эга бўлган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Кейинчалик турли космик жараёнлар таъсирида мазкур газ қатлами йўқолиб, унинг зич тошли қисми сақланиб қолган бўлиши эҳтимол қилинмоқда.

Яна бир тахминга кўра, сайёралар тизимининг дастлабки шаклланиш даврида улкан космик тўқнашув содир бўлган. Ана шу кучли тўқнашув натижасида сайёранинг газ қатламлари коинотга сочилиб кетган ва оқибатда зич, асосан тошдан иборат ядро қолган бўлиши мумкин.

Ҳозирча бу тахминларнинг қай бири тўғри эканини аниқ айтиш қийин. Шунинг учун олимлар GJ 523b ни янада чуқурроқ ўрганиш учун қўшимча кузатувларни давом эттирмоқда.

Тадқиқот ҳозирча тақриз жараёнида бўлиб, мутахассислар GJ 523b сингари «мега-Ер»лар қандай пайдо бўлгани ва нима сабабдан улар одатий газ гигантларига айланмаганини аниқлашга ҳаракат қилмоқда.

ГЖ 523бТРТ Хабер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Уруш қимматлашди, энг катта муаммо — пул»: Зеленский мудофаадаги танқисликни тан олди«Уруш қимматлашди, энг катта муаммо — пул»: Зеленский мудофаадаги танқисликни тан олдиКеча, 23:50Германияда украиналик ҳарбийлар ўқув жойларини тарк этмоқдаГерманияда украиналик ҳарбийлар ўқув жойларини тарк этмоқдаКеча, 23:42Зеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилдиЗеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилдиКеча, 23:20Мария Захарова Ғарбнинг геосиёсий мақсадлари ҳақида баёнот бердиМария Захарова Ғарбнинг геосиёсий мақсадлари ҳақида баёнот бердиКеча, 23:12Банк ходимининг ишдан бўшатилиши талаби ва Киевдаги янги коррупцион шов-шувБанк ходимининг ишдан бўшатилиши талаби ва Киевдаги янги коррупцион шов-шувКеча, 23:05Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...Кеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди