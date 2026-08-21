Ота ўғлини сақлаб қолиш учун шифохонага қурол билан кирди
АҚШнинг Техас штатида Жорж Пикеринг оғир инсултдан сўнг кома ҳолатига тушиб, мияси ўлган деган хулоса чиқарилгач, отаси унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун шифохонага тўппонча билан кирди. Шифокорлар Жоржни ҳаётни таъминловчи аппаратдан узишга ва тана аъзоларини донорликка беришга тайёргарлик кўраётган эди. Тахминан уч соат ўтгач, Жорж отасининг қўлини бир неча марта қаттиқ қисиб, мияси бутунлай ишдан чиқмаганини кўрсатди.
АҚШнинг Техас штатида юз берган бу воқеа ота меҳри ва фарзанди учун курашиш туйғуси қанчалик кучли бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Жорж Пикеринг исмли йигит оғир инсультни бошдан кечириб, комага тушганидан сўнг шифокорлар унинг мияси ўлган, деган хулосага келган.
Шундан кейин тиббиёт ходимлари уни ҳаётни таъминлаб турган аппаратдан узишга тайёргарлик кўра бошлаган. Ҳатто йигитнинг тана аъзоларини донорликка бериш учун рўйхатга олиш ишлари ҳам бошланган.
Бироқ Жоржнинг отаси ўғлининг вафот этганига ишонмаган. У шифокорлар хулосага келишда шошилаётганини ҳис қилиб, шифохонага тўппонча билан кирган ва ўғли ётган хонада қолиб кетган.
Кўп ўтмай шифохонага полиция ходимлари етиб келган. Шунга қарамай, ота тахминан уч соат давом этган таранг вазиятда ўғлининг қўлини ушлаб, ундан бирор белги беришини сўраган.
Ўғлининг ҳаракати барча шубҳаларни ўзгартирди
Бироз вақт ўтгач, комада ётган Жорж отасининг сўзларига жавобан унинг қўлини бир неча марта қаттиқ қисган. Бу ҳаракат йигитнинг мияси бутунлай ишдан чиқмаганини ва у ҳали тирик эканини кўрсатган.
Шундан сўнг ота полицияга тинчгина таслим бўлган. У ноқонуний равишда қурол қўллагани учун ҳибсга олиниб, қарийб бир йил қамоқда ўтирган.
Бироқ унинг ўғлини ҳаётдан узиб қўймаслик учун қилган қатъий ҳаракати Жоржнинг ҳаётини сақлаб қолишга сабаб бўлган. Шифокорлар даволаш жараёнини қайта тиклаганидан кейин йигитнинг аҳволи яхшиланиб, у тўлиқ соғайиб кетган.
Кейинчалик Жорж ўз интервьюсида отасининг қилмиши ҳақида шундай деган:
«Отам қонунни бузди, лекин буни тўғри сабаб туфайли қилди. Мен ҳозир айнан шу сабабли тирикман».
…