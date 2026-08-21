Ота ўғлини сақлаб қолиш учун шифохонага қурол билан кирди

·2·Дунё
Ота ўғлини сақлаб қолиш учун шифохонага қурол билан кирди
Қисқача

АҚШнинг Техас штатида Жорж Пикеринг оғир инсултдан сўнг кома ҳолатига тушиб, мияси ўлган деган хулоса чиқарилгач, отаси унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун шифохонага тўппонча билан кирди. Шифокорлар Жоржни ҳаётни таъминловчи аппаратдан узишга ва тана аъзоларини донорликка беришга тайёргарлик кўраётган эди. Тахминан уч соат ўтгач, Жорж отасининг қўлини бир неча марта қаттиқ қисиб, мияси бутунлай ишдан чиқмаганини кўрсатди.

АҚШнинг Техас штатида юз берган бу воқеа ота меҳри ва фарзанди учун курашиш туйғуси қанчалик кучли бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Жорж Пикеринг исмли йигит оғир инсультни бошдан кечириб, комага тушганидан сўнг шифокорлар унинг мияси ўлган, деган хулосага келган.

Шундан кейин тиббиёт ходимлари уни ҳаётни таъминлаб турган аппаратдан узишга тайёргарлик кўра бошлаган. Ҳатто йигитнинг тана аъзоларини донорликка бериш учун рўйхатга олиш ишлари ҳам бошланган.

Бироқ Жоржнинг отаси ўғлининг вафот этганига ишонмаган. У шифокорлар хулосага келишда шошилаётганини ҳис қилиб, шифохонага тўппонча билан кирган ва ўғли ётган хонада қолиб кетган.

Кўп ўтмай шифохонага полиция ходимлари етиб келган. Шунга қарамай, ота тахминан уч соат давом этган таранг вазиятда ўғлининг қўлини ушлаб, ундан бирор белги беришини сўраган.

Ўғлининг ҳаракати барча шубҳаларни ўзгартирди

Бироз вақт ўтгач, комада ётган Жорж отасининг сўзларига жавобан унинг қўлини бир неча марта қаттиқ қисган. Бу ҳаракат йигитнинг мияси бутунлай ишдан чиқмаганини ва у ҳали тирик эканини кўрсатган.

Шундан сўнг ота полицияга тинчгина таслим бўлган. У ноқонуний равишда қурол қўллагани учун ҳибсга олиниб, қарийб бир йил қамоқда ўтирган.

Бироқ унинг ўғлини ҳаётдан узиб қўймаслик учун қилган қатъий ҳаракати Жоржнинг ҳаётини сақлаб қолишга сабаб бўлган. Шифокорлар даволаш жараёнини қайта тиклаганидан кейин йигитнинг аҳволи яхшиланиб, у тўлиқ соғайиб кетган.

Кейинчалик Жорж ўз интервьюсида отасининг қилмиши ҳақида шундай деган:

«Отам қонунни бузди, лекин буни тўғри сабаб туфайли қилди. Мен ҳозир айнан шу сабабли тирикман».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

34 йилдан сўнг музликдан икки альпинист жасади топилди34 йилдан сўнг музликдан икки альпинист жасади топилдиБугун, 13:30Бўйи 2 метрдан ошган аёл Гиннес рекордини ўрнатдиБўйи 2 метрдан ошган аёл Гиннес рекордини ўрнатдиБугун, 10:02Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб бердиҚиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб бердиБугун, 09:41Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчиЮзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчиБугун, 09:3338 та тиши бор аёл Гиннес рекордини янгилади38 та тиши бор аёл Гиннес рекордини янгиладиБугун, 09:28Европа Иттифоқи Украина фермерларига 220 млн евро бермади...Европа Иттифоқи Украина фермерларига 220 млн евро бермади...Бугун, 08:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди