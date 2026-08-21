Туркияда 54 ёшли ўзбекистонликнинг жасади топилди

·1·Дунё
Туркияда 54 ёшли ўзбекистонликнинг жасади топилди

Туркиянинг Истанбул шаҳри Шиле туманида денгизда бедарак йўқолган 54 ёшли Ўзбекистон фуқароси Абдураҳмон Муҳаммад ўғлининг жасади икки кунлик қидирувлардан сўнг топилди.

Маълумотларга кўра, ҳодиса 16 август куни Мажера Парк соҳилида юз берган. Ўша пайтда денгизга тушган беш киши чўкиш хавфига дуч келган. Қутқарувчилар улардан тўрт нафарини сувдан олиб чиққан. Бироқ Абдураҳмон Муҳаммад ўғли кучли оқим сабаб очиқ денгиз томон сурилиб кетган ва шундан сўнг ундан дарак бўлмаган.

Воқеадан кейин соҳил хавфсизлиги ходимлари, ўт ўчириш хизмати ҳамда кўнгилли қутқарувчилар иштирокида кенг кўламли қидирув ишлари бошланган. Қидирувлар икки кун давом этган.

18 август куни 54 ёшли ўзбекистонликнинг жасади денгиздан топилган. Марҳумнинг ўлим сабабини аниқлаш учун жасад суд-тиббий экспертизасига юборилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Икки россиялик асир Харков яқинидаги колониядан қочгани айтилмоқдаИкки россиялик асир Харков яқинидаги колониядан қочгани айтилмоқдаБугун, 15:28Украинада машҳур «Қизалоқ ва маймоқ» мультфильмини кўришга тақиқ қўйилдиУкраинада машҳур «Қизалоқ ва маймоқ» мультфильмини кўришга тақиқ қўйилдиБугун, 14:59Ота ўғлини сақлаб қолиш учун шифохонага қурол билан кирдиОта ўғлини сақлаб қолиш учун шифохонага қурол билан кирдиБугун, 13:5334 йилдан сўнг музликдан икки альпинист жасади топилди34 йилдан сўнг музликдан икки альпинист жасади топилдиБугун, 13:30Бўйи 2 метрдан ошган аёл Гиннес рекордини ўрнатдиБўйи 2 метрдан ошган аёл Гиннес рекордини ўрнатдиБугун, 10:02Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб бердиҚиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб бердиБугун, 09:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди