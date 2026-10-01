АҚШда ҳаво намлигидан электр энергияси ишлаб чиқарувчи қоғоз обои яратилди

·9·Техно
АҚШда ҳаво намлигидан электр энергияси ишлаб чиқарувчи қоғоз обои яратилди

АҚШдаги Bingемтон университети тадқиқотчилари хона ичидаги ҳаво намлигидан узлуксиз равишда электр токи ишлаб чиқаришга қодир инновацион қоғоз қопламасини яратишди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технология бир вақтнинг ўзида пассив қуритгич вазифасини бажариб, келгусида ақлли уй датчиклари ва бошқа кам қувватли электроникани батареяларсиз қувватлантириш имконини бериши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Технологиянинг ишлаш принципи ва хусусиятлари

Янги ишланманинг асосини миниатюра намлик-электр генераторлари ташкил этади. Улар ҳаводаги сув молекулаларини ўзига ютиб, материал ичида ионларнинг ажралиш жараёнини юзага келтиради. Ҳосил бўлган концентрация градиенти варақнинг қарама-қарши томонлари орасида электр кучланишини келтириб чиқаради. Қуёш панелларидан фарқли ўлароқ, бу тизим учун ёруғлик умуман талаб этилмайди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ёпиқ хоналар бундай технология учун энг қулай муҳит ҳисобланади, чунки уйлар ва бинолардаги намлик даражаси одатда 30–60 фоиз оралиғида сақланади. Қолаверса, инсонларнинг нафас олиши, овқат пишириш, душ қабул қилиш ва бошқа кундалик жараёнлар натижасида ҳаводаги сув буғи доимий равишда тўлдирилиб борилади.

Ишлаб чиқариш ва амалдаги синовлар

Генераторларни яратиш учун қоғоз электроникаси технологиясидан фойдаланилган бўлиб, у зарур тузилмаларни тўғридан-тўғри қоғоз варағида шакллантириш имконини беради. Қоғознинг қирраларига намликни фаол ютувчи глицерин суртилган, марказий қисмида эса мумли нақшли полимер тузилма жойлашган. У буғланишни тартибга солиб, электр энергиясини узлуксиз ишлаб чиқариш учун зарур бўлган намликнинг йўналтирилган ҳаракатини таъминлайди.

Тадқиқотчилар 1596 та ўзаро уланган генераторлардан иборат тўлақонли экспериментал варақни йиғишди. Нисбий намлик 80 фоиз бўлган шароитда ҳар бир элемент тахминан 0,34 В кучланиш берди ва солиштирма қувват 2,2 мкВт/см² га етди. Бутун тизим ҳеч қандай батареяларсиз симсиз клавиатурани узлуксиз қувват билан таъминлашга муваффақ бўлди.

Шу билан бирга, янги обой ҳаво намлигини пасайтириш хусусиятини ҳам кўрсатди. Экспериментал хонада намлик даражаси 38 фоиздан 32 фоизгача камайган. Муаллифлар келгусида бу технология ҳаво кондиционерлари ва қуритиш тизимларига тушадиган юкни қ кисман камайтириши ҳамда намликдан кичик миқдорда электр токи олиш имконини беришига ишонишмоқда.

Барча электр уланишлари варақнинг орқа томонида жойлаштирилган бўлиб, бу қопламани кўринадиган симларсиз одатий девор безаги сифатида ишлатиш имконини беради. Ҳозирги босқичда технология қуввати музлатгич ёки телевизор каби маиший техникани қувватлантириш учун етарли эмас. Асосий қўлланиш соҳаси — минимал энергия сарфлайдиган симсиз ҳарорат ва намлик датчиклари, иқлим мониторлари ҳамда ақлли уй тизимларининг бошқа кам қувватли элементларидир.

ТехнологияАқлли уйЭлектр энергиясиИлмий янгиликЭкология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нидерландияда ўта кучли магнит майдонига чидамли квант сенсор яратилдиНидерландияда ўта кучли магнит майдонига чидамли квант сенсор яратилди27 сентябр 21:52Атмосфера гази билан ишлайдиган янги пласмли двигател яратилдиАтмосфера гази билан ишлайдиган янги пласмли двигател яратилди17 сентябр 07:54Xiaomi компанияси янги турдаги юпқа ва ақлли ёритқичларни тақдим этдиXiaomi компанияси янги турдаги юпқа ва ақлли ёритқичларни тақдим этди26 сентябр 15:20Келажак транзисторлари: олимлар атом қалинлигидаги ўта юпқа қатламни яратдиКелажак транзисторлари: олимлар атом қалинлигидаги ўта юпқа қатламни яратди13 сентябр 01:29Xiaomi компанияси Wi-Fi 6 қўллаб-қувватловчи арзон ақлли розеткани чиқардиXiaomi компанияси Wi-Fi 6 қўллаб-қувватловчи арзон ақлли розеткани чиқарди24 сентябр 12:57Xiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқардиXiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқарди21 сентябр 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди