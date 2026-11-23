Кексаларга нега исиниш қийин? Олимлар бунинг янги сабабини аниқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Олимлар ёш ўтиши билан организмнинг совуққа мослашиш қобилияти пасайишига иммун ҳужайралари ва қўнғир ёғ тўқимаси ўртасидаги ўзаро боғлиқлик сабаб бўлишини аниқлади.
- Тадқиқотга кўра, нейтрофиллар ва макрофаглар ажратиб чиқарадиган ИЛ-1β молекуласи иссиқлик ҳосил қилувчи UCP1 оқсилининг фаоллигини сусайтиради.
Ёш ўтган сари айрим одамларга совуққа чидаш ва исиниш қийинлашади. Бу фақат моддалар алмашинувининг секинлашиши билан эмас, балки организмдаги иммун ҳужайралари ва ёғ тўқимаси ўртасидаги боғлиқлик билан ҳам изоҳланиши мумкин. Олимлар ушбу жараёнга таъсир қилувчи янги механизмни аниқлади.
Бекман тадқиқот институти (АҚШ), Ухан университети (Хитой) ва бошқа илмий муассасалар олимлари иштирокида ўтказилган тадқиқот натижалари Nature журналида эълон қилинди.
Тадқиқотда организмда иссиқлик ишлаб чиқаришга ёрдам берадиган қўнғир ёғ тўқимаси ўрганилган. Одатда энергияни захира сифатида тўплайдиган оқ ёғдан фарқли равишда, қўнғир ёғ энергияни сарфлаб, иссиқлик ҳосил қилади. Бу жараёнда UCP1 оқсили муҳим роль ўйнайди.
Олимлар қўнғир ёғ ҳужайраларининг фаоллиги бир хил эмаслигини аниқлаган. Уларнинг айримлари кўпроқ иссиқлик ишлаб чиқарса, бошқалари нисбатан суст ишлайди.
Тадқиқотга кўра, нейтрофиллар ва макрофаглар деб аталувчи иммун ҳужайралари IL-1β номли сигнал молекуласини ажратиб чиқаради. У қўнғир ёғ ҳужайраларидаги бир қатор биокимёвий жараёнларга таъсир қилиб, UCP1 оқсили фаоллигини сусайтиради. Натижада ҳужайраларнинг иссиқлик ишлаб чиқариш қобилияти пасаяди.
Совуқ шароитда эса симпатик асаб тизими фаоллашиб, иммун ҳужайраларидан IL-1β ажралишини камайтиради. Бу қўнғир ёғ тўқимасининг фаоллашиши ва кўпроқ иссиқлик ишлаб чиқаришига ёрдам беради.
Бироқ ёш ўтиши билан ушбу механизмнинг мослашувчанлиги пасаяди. Олимлар кекса сичқонларнинг қўнғир ёғ тўқимасида IL-1β даражаси ёш ҳайвонларникига нисбатан тахминан олти баравар юқори эканини аниқлаган. Шу билан бирга, иссиқлик ишлаб чиқаришда муҳим бўлган UCP1 оқсили миқдори 40 фоиз камайган.
Совуққа таъсир қилиш тажрибаларида ҳам ёш ва кекса сичқонлар ўртасида катта фарқ кузатилган. Масалан, 6 даража совуқда бир сутка сақланганидан кейин фаол қўнғир ёғ ҳужайраларининг улуши ёш сичқонларда 61,7 фоизга етган бўлса, кекса ҳайвонларда бу кўрсаткич атиги 15 фоизни ташкил этган.
Олимлар мазкур жараёнга таъсир қилиш имкониятини ҳам синаб кўрган. Глюкокортикоид рецепторини тўсувчи мифепристон препарати берилган кекса сичқонларда қўнғир ёғ ҳужайралари фаоллиги ошган. Шунингдек, совуққа чидамлилик ва энергия сарфлаш кўрсаткичларида ҳам ижобий ўзгаришлар кузатилган.
Шунга қарамай, бу натижалар ҳозирча инсонларда ҳам худди шундай самара бўлишини англатмайди. Тадқиқот асосан ҳайвонларда ўтказилган, одамларнинг қўнғир ёғ тўқимасидаги дастлабки кузатувлар эса чекланган намуналарга асосланган.
Олимларнинг фикрича, ушбу кашфиёт ёш ўтиши билан организмнинг совуққа мослашиш қобилияти нега пасайишини тушунишга ёрдам беради. Келгусида мазкур механизмни чуқурроқ ўрганиш кексаларда иссиқлик ишлаб чиқариш жараёнини яхшилашга қаратилган янги тадқиқотлар учун асос бўлиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…