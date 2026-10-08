8 октябрь - Дунё тақвимини ўзгартирган муҳим воқеалар, байрамлар ва тарихий саналар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 8 октябр куни Халқаро педиатрия куни, Бутунжаҳон саккизоёқ куни, Германияда Бувилар куни ва Эронда Болаларни ҳимоя қилиш куни каби муҳим саналар нишонланади.
- Шу куни АҚШда биринчи аёллар қамоқхонаси очилган, Кока-Кола ишлаб чиқарила бошланган, Бухоро Халқ Совет Республикаси ташкил этилган ва Шимолий Корея ядро қуроли синовини ўтказган.
- 1958 йилда эса Европа Комиссияси Президенти Урсула фон дер Ляен таваллуд топган.
Тақвимдаги ҳар бир кун инсоният тарихида ўзига хос бурилиш ясаган ҳодисалар, муҳим сиёсий қарорлар ва қизиқарли кашфиётлар билан муҳрланади. 8 октябрь санаси ҳам миллий тарихимиздаги жиддий ўзгаришлар, глобал хавфсизликка таъсир қилган қадамлар ҳамда дунё миқёсида нишонланадиган эътиборга молик саналар билан ажралиб туради.
Қуйида ушбу куннинг энг сара воқеалари ва тарихий хроникаси жамланди.
Халқаро ва миллий байрамлар
8 октябрь санасида жаҳон бўйлаб бир нечта муҳим ва ноодатий саналар нишонланмоқда:
Халқаро педиатрия куни: Болалар саломатлигини муҳофаза қилиш, соғлом авлодни тарбиялаш ва педиатр шифокорлар меҳнатини эътироф этишга бағишланган кун;
Бутунжаҳон саккизоёқ куни: Сайёрамизнинг энг сирли ва ақлли денгиз жонзотларидан бири бўлган саккизоёқлар экотизимига бағишланган экологик сана;
Германияда Бувилар куни: Оилавий қадриятлар ва кекса авлод вакилларига меҳр-эътибор кўрсатишга қаратилган миллий байрам;
Эронда Болаларни ҳимоя қилиш куни: Мамлакатда ёш авлоднинг ҳуқуқлари ва ижтимоий ҳимоясига бағишланган махсус сана.
Тарих зарварақлари: Бу кун нимаси билан ёдда қолган?
8 октябрь куни турли асрларда юз берган шов-шувли воқеалар:
1873 йил: АҚШда тарихдаги биринчи махсус аёллар қамоқхонаси ўз фаолиятини бошлаган;
1893 йил: Дунё бўйлаб энг оммавий салқин ичимликлардан бирига айланган афсонавий Coca-Cola бренди расман саноат кўламида ишлаб чиқарила бошланди;
1920 йил: Минтақамиз тарихида янги сиёсий тузилма — Бухоро Халқ Совет Республикаси ташкил этилгани эълон қилинди;
2006 йил: Шимолий Корея (КХДР) ўз тарихида илк бор ер ости ядро қуроли синовини муваффақиятли амалга ошириб, глобал геосиёсатда кескин бурилиш ясади.
Кун қаҳрамони: Таваллуд кунлар
1958 йил 8 октябрь: Замонавий Европа сиёсатининг энг нуфузли шахсларидан бири, Германия собиқ мудофаа вазири ҳамда 2019 йил 2 июлдан буён Европа Комиссияси Президенти лавозимида фаолият юритиб келаётган Урсула фон дер Ляйен таваллуд топган.
8 октябрь санасида содир бўлган бу воқеалар жаҳон сиёсати, маданияти ва кундалик ҳаётимизга чуқур таъсир кўрсатиб, тарихнинг ажралмас бўлагига айланган.
Изоҳлар 0
…