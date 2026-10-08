8 октябрь - Дунё тақвимини ўзгартирган муҳим воқеалар, байрамлар ва тарихий саналар

·10·Дунё
8 октябрь - Дунё тақвимини ўзгартирган муҳим воқеалар, байрамлар ва тарихий саналар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 8 октябр куни Халқаро педиатрия куни, Бутунжаҳон саккизоёқ куни, Германияда Бувилар куни ва Эронда Болаларни ҳимоя қилиш куни каби муҳим саналар нишонланади.
  • Шу куни АҚШда биринчи аёллар қамоқхонаси очилган, Кока-Кола ишлаб чиқарила бошланган, Бухоро Халқ Совет Республикаси ташкил этилган ва Шимолий Корея ядро қуроли синовини ўтказган.
  • 1958 йилда эса Европа Комиссияси Президенти Урсула фон дер Ляен таваллуд топган.

Тақвимдаги ҳар бир кун инсоният тарихида ўзига хос бурилиш ясаган ҳодисалар, муҳим сиёсий қарорлар ва қизиқарли кашфиётлар билан муҳрланади. 8 октябрь санаси ҳам миллий тарихимиздаги жиддий ўзгаришлар, глобал хавфсизликка таъсир қилган қадамлар ҳамда дунё миқёсида нишонланадиган эътиборга молик саналар билан ажралиб туради.

Қуйида ушбу куннинг энг сара воқеалари ва тарихий хроникаси жамланди.

Халқаро ва миллий байрамлар

8 октябрь санасида жаҳон бўйлаб бир нечта муҳим ва ноодатий саналар нишонланмоқда:

  • Халқаро педиатрия куни: Болалар саломатлигини муҳофаза қилиш, соғлом авлодни тарбиялаш ва педиатр шифокорлар меҳнатини эътироф этишга бағишланган кун;

  • Бутунжаҳон саккизоёқ куни: Сайёрамизнинг энг сирли ва ақлли денгиз жонзотларидан бири бўлган саккизоёқлар экотизимига бағишланган экологик сана;

  • Германияда Бувилар куни: Оилавий қадриятлар ва кекса авлод вакилларига меҳр-эътибор кўрсатишга қаратилган миллий байрам;

  • Эронда Болаларни ҳимоя қилиш куни: Мамлакатда ёш авлоднинг ҳуқуқлари ва ижтимоий ҳимоясига бағишланган махсус сана.

Тарих зарварақлари: Бу кун нимаси билан ёдда қолган?

8 октябрь куни турли асрларда юз берган шов-шувли воқеалар:

  • 1873 йил: АҚШда тарихдаги биринчи махсус аёллар қамоқхонаси ўз фаолиятини бошлаган;

  • 1893 йил: Дунё бўйлаб энг оммавий салқин ичимликлардан бирига айланган афсонавий Coca-Cola бренди расман саноат кўламида ишлаб чиқарила бошланди;

  • 1920 йил: Минтақамиз тарихида янги сиёсий тузилма — Бухоро Халқ Совет Республикаси ташкил этилгани эълон қилинди;

  • 2006 йил: Шимолий Корея (КХДР) ўз тарихида илк бор ер ости ядро қуроли синовини муваффақиятли амалга ошириб, глобал геосиёсатда кескин бурилиш ясади.

Кун қаҳрамони: Таваллуд кунлар

  • 1958 йил 8 октябрь: Замонавий Европа сиёсатининг энг нуфузли шахсларидан бири, Германия собиқ мудофаа вазири ҳамда 2019 йил 2 июлдан буён Европа Комиссияси Президенти лавозимида фаолият юритиб келаётган Урсула фон дер Ляйен таваллуд топган.

8 октябрь санасида содир бўлган бу воқеалар жаҳон сиёсати, маданияти ва кундалик ҳаётимизга чуқур таъсир кўрсатиб, тарихнинг ажралмас бўлагига айланган.

8 октябрьУрсула фон дер ЛяйенХалқаро педиатрия куниБутунжаҳон саккизоёқ куни
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа болалар учун ижтимоий тармоқларни кескин чекловчи қарорни эълон қилдиЕвропа болалар учун ижтимоий тармоқларни кескин чекловчи қарорни эълон қилди17 сентябр 13:51Европанинг ўз НАТОси бўладими? Урсула фон дер Ляйен инқилобий ташаббус билан чиқмоқдаЕвропанинг ўз НАТОси бўладими? Урсула фон дер Ляйен инқилобий ташаббус билан чиқмоқда16 сентябр 08:2911 сентябрь: тарихда қолган сана — бу кунда дунёда қандай воқеалар юз берган?11 сентябрь: тарихда қолган сана — бу кунда дунёда қандай воқеалар юз берган?11 сентябр 10:19Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?8 сентябр 13:19Сулҳ имконияти борми? Путин ва Зеленский музокаралар қайта бошланишига ишора қилдиСулҳ имконияти борми? Путин ва Зеленский музокаралар қайта бошланишига ишора қилди5 сентябр 08:37Калифорнияда Рамазон ва Қурбон ҳайитлари расмий дам олиш кунлари деб эълон қилиндиКалифорнияда Рамазон ва Қурбон ҳайитлари расмий дам олиш кунлари деб эълон қилинди6 октябр 08:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?