Истанбулда етти қаватли бино қулаб тушди, беш киши ҳалок бўлди

·27·Дунё
Истанбулда етти қаватли бино қулаб тушди, беш киши ҳалок бўлди

Туркиянинг Истанбул шаҳри Малтепе туманида етти қаватли турар жой биносининг қуйи уч қавати қулаб тушди. Ҳодиса оқибатида беш киши ҳалок бўлди, 10 киши вайроналар остидан тирик қутқарилди.

Воқеа 8 октябрь куни эрталаб Жевизли маҳалласидаги Доғу кўчасида содир бўлган. Бинонинг пастки қаватлари номаълум сабабга кўра қулаб тушган. Шундан сўнг ҳодиса жойига қутқарувчилар, ўт ўчирувчилар, полиция ва тиббиёт ходимлари етиб келган.

Қутқарув ишлари давомида вайроналар остидан 10 киши тирик олиб чиқилган. Дастлаб икки кишининг жасади топилган бўлса, кейинчалик яна уч кишининг жасади аниқланган. Ҳалок бўлганлар орасида беш ёшли қиз ҳам бор.

Туркия Фавқулодда вазиятлар бошқармаси (AFAD) мувофиқлаштирган қутқарув-қидирув ишлари якунланган. 10 октябрь куни вайроналарни олиб ташлаш ишлари ҳам тугаллангани хабар қилинди.

Ҳодиса юзасидан тергов бошланган. Дастлабки хабарларда бинонинг қулаш сабаби номаълум экани айтилган.

МалтепеДоғу кўчасиAFAD8 октябрь
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 октябрь - Дунё тақвимини ўзгартирган муҳим воқеалар, байрамлар ва тарихий саналар8 октябрь - Дунё тақвимини ўзгартирган муҳим воқеалар, байрамлар ва тарихий саналар8 октябр 09:41Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?25 сентябр 09:07Истанбулда 4 қаватли бино сониялар ичида қулаб тушдиИстанбулда 4 қаватли бино сониялар ичида қулаб тушди7 август 13:0823 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди23 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди22 сентябр 09:38Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритаётган NBC вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди (видео)Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритаётган NBC вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди (видео)16 сентябр 16:11«Макка» битими: Истанбулда муҳим йиғилиш бошланади«Макка» битими: Истанбулда муҳим йиғилиш бошланади31 август 10:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди