Интернетда бойлигини кўрсатган блогернинг уйи ўмарилди

·50·Дунё
Интернетда бойлигини кўрсатган блогернинг уйи ўмарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳиндистонда ижтимоий тармоқларда бойлигини намойиш қилган Рачна Гуржар исмли инфлюенсернинг уйига ўғрилар бостириб кириб, тахминан 8–10,5 минг долларга тенг заргарлик буюмлари ва нақд пулларни ўғирлаб кетди.
  • Номаълум шахслар тунги пайтда Гуржар ва унинг оиласи ухлаб ётган уйига тўсиқни кесиб кириб, уларни бир хонага қамаб қўйган.
  • Полиция ўғриликни инфлюенсернинг ижтимоий тармоқлардаги бойликларини намойиш қилувчи постлари билан боғламоқда.

Ҳиндистонда ижтимоий тармоқларда тақинчоқлари ва қимматбаҳо буюмларини намойиш қилишни яхши кўрадиган аёлнинг уйига ўғрилар тушди. Ҳодиса оқибатида унинг кўплаб қимматли буюмлари, жумладан, заргарлик тақинчоқлари ва нақд пуллари олиб кетилган.

Рачна Гуржар — YouTube ва бошқа ижтимоий тармоқларда нақд пуллари, тилла ва заргарлик буюмларини намойиш қилиши орқали машҳурликка эришган ҳиндистонлик инфлюенсер. Яқинда у уйига бостириб кирган ўғрилар туфайли қимматбаҳо тақинчоқлари ва бошқа бойликларидан айрилган.

Маълум қилинишича, воқеа тунги пайтда, Гуржар ва унинг оила аъзолари Мадҳя-Прадеш штатидаги Шивпури туманида жойлашган уйида ухлаб ётган вақтда содир бўлган.

Бир гуруҳ номаълум шахслар хонадон атрофидаги тўсиқни кесиб, ҳовлига кирган. Шундан сўнг улар уй ичига ўтиб, оила аъзолари ухлаётган хонанинг эшигини ташқаридан беркитиб қўйган.

Инфлюенсернинг айтишича, у ва турмуш ўртоғи соат тахминан 04:00 да нимадир нотўғри эканини сезган. Улардан бири уйғониб, хона эшиги ёпиқлигини пайқаган. Эшикни очишга уринишган, аммо у қулфланганини кўриб, хавотирга тушишган. Шундан кейин қўшни уйда яшайдиган қариндошларига қўнғироқ қилиб, хонанинг ичида қолиб кетишганини билдиришган.

Ниҳоят, хонадан чиқишга муваффақ бўлган Рачна ва унинг турмуш ўртоғи уйда ўғрилик содир этилганини кўрган. Сақлаш жойлари титкиланган, заргарлик буюмлари ва нақд пуллар йўқолган. Ҳатто бир қути энергетик ичимлик ҳам ўғрилар томонидан олиб кетилган.

Ayol tilla taqinchoqlarini koʻrsatmoqda va narsalarini chamadonga joylamoqda.

Рачна Гуржарнинг маълум қилишича, ўғирланган буюмларнинг умумий қиймати 8–10 лак рупий, яъни тахминан 8–10,5 минг долларни ташкил қилган.

“Улар бизни хонага қамаб қўйишди ва кейин ўғрилик қилишди. Тилла, кумуш тақинчоқлар, нақд пул ва бир қути энергетик ичимликни олиб кетишган. Уларнинг умумий қиймати тахминан 8–10 лак рупий эди. Шунингдек, юзлари камерага тушмаслиги учун CCTV камераларининг йўналишини ҳам ўзгартиришган. Эҳтимол, буни лaтҳи — бамбук таёқ ёрдамида амалга оширишган”, — деди Гуржар.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳодиса юзасидан тергов бошлаган. Ҳозирча гумонланувчиларнинг шахси аниқланмаган.

Терговчиларнинг асосий йўналишларидан бири эса Рачна Гуржарнинг ижтимоий тармоқлардаги фаолияти билан боғлиқ. Инфлюенсер яқинда ўз уйи ичида видеолар суратга олиб, уларда заргарлик буюмлари ва бир даста нақд пулларни намойиш қилган. Унинг ижтимоий тармоқларда қарийб 100 минг нафар кузатувчиси бор.

Полиция тахминига кўра, айнан шу каби пост ва видеолар ўғриларнинг эътиборини жалб қилган ҳамда унинг хонадони нишонга олинишига сабаб бўлган бўлиши мумкин.

Айни пайтда полиция Рачнанинг кузатув камераларига тушган ниқобли шахсларни аниқлашга ҳаракат қилмоқда. Ҳодиса эса интернет фойдаланувчилари ўртасида ижтимоий тармоқларда бойлик, қимматбаҳо буюмлар ва уй-жой шароитини намойиш қилиш хавфсизлиги ҳақида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Рачна ГуржарМадҳя-ПрадешШивпуриОғирлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Кулганим учун жарима” деган блогернинг видеоси ортидан шов-шув!“Кулганим учун жарима” деган блогернинг видеоси ортидан шов-шув!26 август 05:15Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБлогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олинди22 сентябр 08:5922 ёшли видеоблогер кўчада ҳужумга учради: мухлисларига мурожаат қилди22 ёшли видеоблогер кўчада ҳужумга учради: мухлисларига мурожаат қилди10 сентябр 12:34Хитойлик блогер мушуклари учун баскетбол майдони қуриб бердиХитойлик блогер мушуклари учун баскетбол майдони қуриб берди5 июн 13:00Машҳур модель ва блогер 2 ёшли қизига саратон ташхиси қўйилганини маълум қилдиМашҳур модель ва блогер 2 ёшли қизига саратон ташхиси қўйилганини маълум қилди2 июл 18:05Хитойлик блогер мушуги учун миниатюра шаҳар барпо этмоқда (видео)Хитойлик блогер мушуги учун миниатюра шаҳар барпо этмоқда (видео)4 август 09:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?