Американинг энг замонавий қирувчисидаги сенсацион тасвирлар нимадан далолат беради?

·48·Дунё
Американинг энг замонавий қирувчисидаги сенсацион тасвирлар нимадан далолат беради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Денгиз пиёдалари корпусининг Ф-35C қирувчи самолётида акс этган жанговар вазифалар ва нишонлар тасвирланган сурат халқаро экспертлар ва мудофаа таҳлилчилари орасида катта қизиқиш уйғотди.
  • Самолёт фюзеляжида АИМ-120 АМРААМ ракеталари, AGM-154 ЖСОВ, GBУ-31, GBУ-54 ва GBУ-32 бомбалари каби турли қуроллар билан амалга оширилган зарбалар акс этган.

АҚШ ҳарбий авиацияси атрофида халқаро экспертлар ва мудофаа соҳаси таҳлилчиларининг қизғин баҳсларига сабаб бўлган шов-шувли сурат тарқалди. Нуфузли The Aviationist нашри АҚШ Денгиз пиёдалари корпусининг VMFA-314 «Black Knights» («Қора рицарлар») эскадрильясига қарашли F-35C Lightning II бешинчи авлод қирувчи самолётининг яқиндан туширилган эксклюзив фотосуратини эълон қилди.

Самолёт фюзеляжида бажарилган ўта мураккаб жанговар вазифалар, қўлланилган қурол-аслаҳалар ҳамда нишонга олинган объектларнинг шартли силуэтлари акс этган. Айниқса, қирувчининг қурол бўлинмаси қопқоғига туширилган учта сувости кемаси белгиси мутахассислар орасида катта шов-шувга сабаб бўлмоқда.

Фюзеляждаги «жанговар ҳисобот»: Қайси қуроллар қўлланилган?

Эронга қарши ўтказилган кенг кўламли «Эпик ғазаб» операциясидан қайтган мазкур F-35C қирувчисининг кабина ости ва ҳаво қабул қилгич олди қисмида қатор юқори аниқликдаги қуроллар силуэтлари муҳрланган:

  • Ҳаво жанглари ракеталари: AIM-120 AMRAAM узоқ масофали «ҳаво-ҳаво» синфидаги бошқарилувчи ракеталари;

  • Планерланувчи зарба воситалари: AGM-154 JSOW тактик бошқариладиган авиация воситалари;

  • Оғир авиабомбалар оиласи: GBU-31 JDAM, юқори аниқликдаги GBU-54 Laser JDAM ҳамда GBU-32 JDAM бошқарилувчи авиацион бомбалари;

  • Қайта қўллаш кўрсаткичлари: Ҳар бир силуэт ёнига туширилган қўшимча штрих-чизиқлар тегишли қурол тури бир неча бор реал жанговар шароитда муваффақиятли қўлланилганини билдиради.

Танкердан тортиб дронгача: Қандай нишонлар урилган?

Қирувчининг қурол бўлинмаси қопқоғидаги тасвирлар самолёт нафақат ҳавода, балки қуруқлик ва денгизда ҳам кенг кўламли зарбалар берганидан далолат беради:

  • Денгиз нишонлари: Нефть танкери, корвет ёки фрегат тоифасидаги йирик ҳарбий кема;

  • Қуруқликдаги нишонлар: Артиллерия қурилмаси, кўчма зенит-ракета мажмуаси (автомобиль шассисида) ҳамда стационар ракета учириш базаси ёки бошқа стратегик ер усти объектлари;

  • Уриб туширилган дрон: Учбурчаксимон қанотли Shahed-136 аппаратига ўхшаш силуэт акс этган. Эслатиб ўтамиз, 2026 йил 3 февралда VMFA-314 эскадрильяси Арабистон денгизидаги «Авраам Линкольн» авиаташувчиси томон йўналтирилган Shahed-139 дронини уриб туширган эди. Гарчи силуэт шакли ва уриб туширилган дрон моделида айрим тафовутлар бўлса-да, таҳлилчилар бу белги айнан ўша муваффақиятли тўхтатиб қолиш амалиётини англатиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Бош жумбоқ: F-35C қандай қилиб учта сувости кемасини урди?

Ҳарбий экспертларнинг энг катта диққати учта сувости кемаси силуэтига қаратилган:

  • Ғайриоддий ҳолат: Тактик қирувчи самолёт томонидан сувости кемаларининг нишонга олиниши ва яксон қилиниши ҳарбий авиация амалиётида жуда кам учрайдиган ҳодиса саналади;

  • Прецедент мавжуд: Бундан аввалроқ АҚШ ҲҲКнинг VFA-41 эскадрильясига қарашли F/A-18F Super Hornet қирувчисида ҳам сувости кемаси белгиси ва «Sub Buster» («Сувости кемалари кушандаси») ёзуви қайд этилган эди;

  • Талқин ва ҳақиқат: The Aviationist таъкидлашича, F-35C'даги белгилар қайси аниқ синфдаги сувости кемалари эканини тўлиқ очиб бермайди. Силуэтлар шартли характерга эга бўлиб, уларнинг базада турган ҳолатда йўқ қилинганини, денгиз сатҳидаги ҳаракатини тўхтатиб қолишни ёки умумий қидирув-зарба вазифасида муваффақиятли иштирок этганини англатиши мумкин.

АҚШ расмий доиралари суратдаги қайдлар бўйича изоҳ бермаган бўлса-да, ушбу тасвирлар F-35C қирувчиларининг замонавий кўп доменли жанговар ҳаракатларда денгиздан тортиб қуруқликкача кенг кўламли стратегик нишонларни йўқ қилиш қобилиятига эга эканини яққол намоён этмоқда.

F-35C Lightning IIVMFA-314The AviationistЭпик ғазаб
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкинҚуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкин10 август 14:35Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?25 сентябр 09:07Дональд Трамп Москва ва Киев ўртасидаги сенсацион келишувни эълон қилдиДональд Трамп Москва ва Киев ўртасидаги сенсацион келишувни эълон қилди14 сентябр 23:01Хитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариХитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолари28 июл 16:11Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?23 сентябр 09:48СИ хатоси сабаб АҚШ Хитой кемасига ҳужум қилишга шайланди: Уруш чиқишига бир бахя қолдиСИ хатоси сабаб АҚШ Хитой кемасига ҳужум қилишга шайланди: Уруш чиқишига бир бахя қолди19 сентябр 19:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?