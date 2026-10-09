Американинг энг замонавий қирувчисидаги сенсацион тасвирлар нимадан далолат беради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Денгиз пиёдалари корпусининг Ф-35C қирувчи самолётида акс этган жанговар вазифалар ва нишонлар тасвирланган сурат халқаро экспертлар ва мудофаа таҳлилчилари орасида катта қизиқиш уйғотди.
- Самолёт фюзеляжида АИМ-120 АМРААМ ракеталари, AGM-154 ЖСОВ, GBУ-31, GBУ-54 ва GBУ-32 бомбалари каби турли қуроллар билан амалга оширилган зарбалар акс этган.
АҚШ ҳарбий авиацияси атрофида халқаро экспертлар ва мудофаа соҳаси таҳлилчиларининг қизғин баҳсларига сабаб бўлган шов-шувли сурат тарқалди. Нуфузли The Aviationist нашри АҚШ Денгиз пиёдалари корпусининг VMFA-314 «Black Knights» («Қора рицарлар») эскадрильясига қарашли F-35C Lightning II бешинчи авлод қирувчи самолётининг яқиндан туширилган эксклюзив фотосуратини эълон қилди.
Самолёт фюзеляжида бажарилган ўта мураккаб жанговар вазифалар, қўлланилган қурол-аслаҳалар ҳамда нишонга олинган объектларнинг шартли силуэтлари акс этган. Айниқса, қирувчининг қурол бўлинмаси қопқоғига туширилган учта сувости кемаси белгиси мутахассислар орасида катта шов-шувга сабаб бўлмоқда.
Фюзеляждаги «жанговар ҳисобот»: Қайси қуроллар қўлланилган?
Эронга қарши ўтказилган кенг кўламли «Эпик ғазаб» операциясидан қайтган мазкур F-35C қирувчисининг кабина ости ва ҳаво қабул қилгич олди қисмида қатор юқори аниқликдаги қуроллар силуэтлари муҳрланган:
Ҳаво жанглари ракеталари: AIM-120 AMRAAM узоқ масофали «ҳаво-ҳаво» синфидаги бошқарилувчи ракеталари;
Планерланувчи зарба воситалари: AGM-154 JSOW тактик бошқариладиган авиация воситалари;
Оғир авиабомбалар оиласи: GBU-31 JDAM, юқори аниқликдаги GBU-54 Laser JDAM ҳамда GBU-32 JDAM бошқарилувчи авиацион бомбалари;
Қайта қўллаш кўрсаткичлари: Ҳар бир силуэт ёнига туширилган қўшимча штрих-чизиқлар тегишли қурол тури бир неча бор реал жанговар шароитда муваффақиятли қўлланилганини билдиради.
Танкердан тортиб дронгача: Қандай нишонлар урилган?
Қирувчининг қурол бўлинмаси қопқоғидаги тасвирлар самолёт нафақат ҳавода, балки қуруқлик ва денгизда ҳам кенг кўламли зарбалар берганидан далолат беради:
Денгиз нишонлари: Нефть танкери, корвет ёки фрегат тоифасидаги йирик ҳарбий кема;
Қуруқликдаги нишонлар: Артиллерия қурилмаси, кўчма зенит-ракета мажмуаси (автомобиль шассисида) ҳамда стационар ракета учириш базаси ёки бошқа стратегик ер усти объектлари;
Уриб туширилган дрон: Учбурчаксимон қанотли Shahed-136 аппаратига ўхшаш силуэт акс этган. Эслатиб ўтамиз, 2026 йил 3 февралда VMFA-314 эскадрильяси Арабистон денгизидаги «Авраам Линкольн» авиаташувчиси томон йўналтирилган Shahed-139 дронини уриб туширган эди. Гарчи силуэт шакли ва уриб туширилган дрон моделида айрим тафовутлар бўлса-да, таҳлилчилар бу белги айнан ўша муваффақиятли тўхтатиб қолиш амалиётини англатиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
Бош жумбоқ: F-35C қандай қилиб учта сувости кемасини урди?
Ҳарбий экспертларнинг энг катта диққати учта сувости кемаси силуэтига қаратилган:
Ғайриоддий ҳолат: Тактик қирувчи самолёт томонидан сувости кемаларининг нишонга олиниши ва яксон қилиниши ҳарбий авиация амалиётида жуда кам учрайдиган ҳодиса саналади;
Прецедент мавжуд: Бундан аввалроқ АҚШ ҲҲКнинг VFA-41 эскадрильясига қарашли F/A-18F Super Hornet қирувчисида ҳам сувости кемаси белгиси ва «Sub Buster» («Сувости кемалари кушандаси») ёзуви қайд этилган эди;
Талқин ва ҳақиқат: The Aviationist таъкидлашича, F-35C'даги белгилар қайси аниқ синфдаги сувости кемалари эканини тўлиқ очиб бермайди. Силуэтлар шартли характерга эга бўлиб, уларнинг базада турган ҳолатда йўқ қилинганини, денгиз сатҳидаги ҳаракатини тўхтатиб қолишни ёки умумий қидирув-зарба вазифасида муваффақиятли иштирок этганини англатиши мумкин.
АҚШ расмий доиралари суратдаги қайдлар бўйича изоҳ бермаган бўлса-да, ушбу тасвирлар F-35C қирувчиларининг замонавий кўп доменли жанговар ҳаракатларда денгиздан тортиб қуруқликкача кенг кўламли стратегик нишонларни йўқ қилиш қобилиятига эга эканини яққол намоён этмоқда.
Изоҳлар 0
…