Эрон қурол ишлаб чиқаришни 2,5 баробар оширганини билдирди

·4·Дунё
Эрон қурол ишлаб чиқаришни 2,5 баробар оширганини билдирди

Эрон узоқ давом этадиган ҳарбий ҳаракатлар эҳтиёжларини қондириш учун етарли қурол ишлаб чиқариш қувватига эга. Бу ҳақда мамлакат Мудофаа вазирлиги вакили Реза Талаий-Ник давлат телевидениесига берган интервьюсида маълум қилди.

Унинг сўзларига кўра, АҚШга қарши ҳарбий ҳаракатлар давомида Эронда қурол ишлаб чиқариш ҳажми 2,5 баробар ошган. Мамлакат ҳарбий маҳсулотлар ишлаб чиқариш узлуксиз давом этиши учун захира ишлаб чиқариш майдонларини ҳам олдиндан тайёрлаган.

Талаий-Никнинг таъкидлашича, қарийб 9 мингта компания ҳарбий маҳсулотлар ишлаб чиқариш жараёнига ихтиёрий равишда жалб қилинган. Бу орқали Эрон мудофаа саноатининг ишлаб чиқариш имкониятларини кенгайтиришга интилмоқда.

Унинг қайд этишича, Мудофаа вазирлиги мутахассислари ракета тизимлари, учувчисиз учиш аппаратлари, денгиз ва ҳаво кучлари вакиллари билан ҳамкорлик қилмоқда. Жанговар тажриба асосида қурол-яроғ ва ҳарбий техникани модернизация қилиш, шунингдек, янги таҳдидларга қарши чораларни ишлаб чиқишга эътибор қаратилмоқда.

Эрон мудофаа идораси вакилининг билдиришича, мамлакат аввало ўз армиясининг эҳтиёжларини қондиришни устувор вазифа деб билади. Шу билан бирга, ички эҳтиёжлардан ортиб қолган мудофаа маҳсулотларини экспорт қилиш ҳам режалаштирилган.

Эрон томонининг баёнотига кўра, мамлакат ҳарбий саноатининг кенгайиши узоқ давом этадиган уруш шароитида қурол-яроғ таъминотини сақлаб қолишга қаратилган.

Эрон Мудофаа вазирлигиРеза Талаий-Никқурол ишлаб чиқаришАҚШга қарши ҳарбий ҳаракатлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилдиКаспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилди26 июл 22:28Пентагон 21 млрд долларлик шартнома тузди: АҚШ армиясида қурол танқислиги бошландими?Пентагон 21 млрд долларлик шартнома тузди: АҚШ армиясида қурол танқислиги бошландими?29 сентябр 10:06АҚШ Эроннинг Ларак оролига зарба берди: янги хавф юзага келди (видео)АҚШ Эроннинг Ларак оролига зарба берди: янги хавф юзага келди (видео)31 август 10:45Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув яқин: Эрон қандай шарт қўймоқда?Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув яқин: Эрон қандай шарт қўймоқда?8 август 23:24Ҳўрмуз бўғозида янги уруш остонаси: АҚШ Эронга ҳаво зарбалари бердиҲўрмуз бўғозида янги уруш остонаси: АҚШ Эронга ҳаво зарбалари берди13 июл 10:51АҚШ ва Эрон ўртасида имзоланган келишув тафсилотлари маълум бўлдиАҚШ ва Эрон ўртасида имзоланган келишув тафсилотлари маълум бўлди18 июн 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?