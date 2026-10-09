Саудия Арабистонига бораётган ва у ердаги юртдошларимизга эҳтиёт чоралари эслатилди

·6·Дунё
Саудия Арабистонига бораётган ва у ердаги юртдошларимизга эҳтиёт чоралари эслатилди

Яқин Шарқ минтақасида хавфсизлик билан боғлиқ вазият кескинлашиб бораётгани сабабли Саудия Арабистонига сафар қилишни режалаштираётган ҳамда айни пайтда ушбу мамлакат ҳудудида бўлиб турган Ўзбекистон фуқаролари учун расмий огоҳлантириш эълон қилинди.

Минтақадаги беқарор вазият фонида ҳаво ҳудудидан фойдаланиш хавфсизлиги нуқтаи назаридан халқаро ва маҳаллий авиарейслар жадвалида жиддий ўзгаришлар кузатилиши мумкинлиги билдирилди.

Авиарейслар жадвалида ўзгаришлар хавфи

Дипломатик ваколатхоналар саёҳатга отланган ва у ердаги ҳамюртларимизни қуйидаги ҳолатларга тайёр туришга чақирмоқда:

  • Парвозларнинг кечикиши ва бекор қилиниши: Ҳаво қатновидаги кескин шароит туфайли рейслар белгиланган вақтдан кечиктирилиши ёки бекор қилиниши мумкин;

  • Йўналишларнинг ўзгариши: Айрим авиакомпаниялар парвоз хавфсизлигини таъминлаш мақсадида самолётлар йўналишини захира аэропортларига ёки хавфсиз ҳаво йўлакларига ўзгартириш эҳтимоли мавжуд;

  • Эҳтиёткорлик чоралари: Фуқаролардан аэропортларга йўл олишдан аввал парвоз ҳолатини авиакомпаниялар орқали олдиндан текшириб олиш ва ортиқча тўс-тўполонларга берилмаслик тавсия этилади.

Дипломатик ваколатхоналар билан тезкор алоқа

Ўзбекистоннинг Саудия Арабистонидаги дипломатик ваколатхоналари зарур вазиятларда фуқароларга амалий ёрдам кўрсатиш учун тўлиқ тайёр ҳолатда ишламоқда. Юзага келган ҳар қандай муаммоли масалалар бўйича қуйидаги расмий рақамларга мурожаат қилиш мумкин:

Ўзбекистоннинг Ар-Риёз шаҳридаги Элчихонаси:

  • Телефон: +966 11 263 52 23

  • Консул Шуҳрат Ибрагимов: +966 56 721 77 31 (Telegram / WhatsApp орқали алоқа мавжуд)

Ўзбекистоннинг Жидда шаҳридаги Бош консулхонаси:

  • Телефон: +966 12 607 72 50

  • Консул Азимжон Қобилжонов: +966 59 439 08 50 (Telegram / WhatsApp орқали алоқа мавжуд)

Саудиядаги юртдошларимиз учун тавсиялар

  • Расмий ахборотларни кузатинг: Фақат давлат идоралари ва дипломатик ваколатхоналар томонидан тарқатилаётган расмий маълумотларга таянинг;

  • Оломон тўпланадиган жойлардан сақланинг: Саудия ҳудудида бўлиб турган пайтда маҳаллий ҳуқуқ-тартибот органларининг хавфсизлик талаблари ва кўрсатмаларига қатъий амал қилинг;

  • Ҳужжатлар ва алоқа: Шахсни тасдиқловчи ҳужжатларни доимо ўзингиз билан олиб юринг ҳамда яқинларингиз билан доимий алоқада бўлинг.

Вазиятнинг ривожланиши бўйича Ўзбекистон ташқи сиёсат идораси ва элчихонаси томонидан қўшимча маълумотлар бериб борилиши кутилмоқда.

Саудия АрабистониЎзбекистон элчихонасиАвиарейслар жадвалиХавфсизлик огоҳлантириши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид20 сентябр 12:48«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади11 сентябр 00:02Ҳусийлар Саудия Арабистони кемаларига денгиз қамали эълон қилдиҲусийлар Саудия Арабистони кемаларига денгиз қамали эълон қилди21 июл 07:37Покистон Саудия Арабистонига минглаб аскар ва қирувчи учоқлар юбордиПокистон Саудия Арабистонига минглаб аскар ва қирувчи учоқлар юборди20 май 20:09Ар-Риёд халқаро аэропортида ракета зарбаси оқибатида самолёт вайрон бўлдиАр-Риёд халқаро аэропортида ракета зарбаси оқибатида самолёт вайрон бўлдиБугун 18:00Дунёнинг энг қудратли 100 та давлати эълон қилинди — Ўзбекистон ҳам ушбу рўйхатда борДунёнинг энг қудратли 100 та давлати эълон қилинди — Ўзбекистон ҳам ушбу рўйхатда борБугун 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади