Саудия Арабистонига бораётган ва у ердаги юртдошларимизга эҳтиёт чоралари эслатилди
Яқин Шарқ минтақасида хавфсизлик билан боғлиқ вазият кескинлашиб бораётгани сабабли Саудия Арабистонига сафар қилишни режалаштираётган ҳамда айни пайтда ушбу мамлакат ҳудудида бўлиб турган Ўзбекистон фуқаролари учун расмий огоҳлантириш эълон қилинди.
Минтақадаги беқарор вазият фонида ҳаво ҳудудидан фойдаланиш хавфсизлиги нуқтаи назаридан халқаро ва маҳаллий авиарейслар жадвалида жиддий ўзгаришлар кузатилиши мумкинлиги билдирилди.
Авиарейслар жадвалида ўзгаришлар хавфи
Дипломатик ваколатхоналар саёҳатга отланган ва у ердаги ҳамюртларимизни қуйидаги ҳолатларга тайёр туришга чақирмоқда:
Парвозларнинг кечикиши ва бекор қилиниши: Ҳаво қатновидаги кескин шароит туфайли рейслар белгиланган вақтдан кечиктирилиши ёки бекор қилиниши мумкин;
Йўналишларнинг ўзгариши: Айрим авиакомпаниялар парвоз хавфсизлигини таъминлаш мақсадида самолётлар йўналишини захира аэропортларига ёки хавфсиз ҳаво йўлакларига ўзгартириш эҳтимоли мавжуд;
Эҳтиёткорлик чоралари: Фуқаролардан аэропортларга йўл олишдан аввал парвоз ҳолатини авиакомпаниялар орқали олдиндан текшириб олиш ва ортиқча тўс-тўполонларга берилмаслик тавсия этилади.
Дипломатик ваколатхоналар билан тезкор алоқа
Ўзбекистоннинг Саудия Арабистонидаги дипломатик ваколатхоналари зарур вазиятларда фуқароларга амалий ёрдам кўрсатиш учун тўлиқ тайёр ҳолатда ишламоқда. Юзага келган ҳар қандай муаммоли масалалар бўйича қуйидаги расмий рақамларга мурожаат қилиш мумкин:
Ўзбекистоннинг Ар-Риёз шаҳридаги Элчихонаси:
Телефон: +966 11 263 52 23
Консул Шуҳрат Ибрагимов: +966 56 721 77 31 (Telegram / WhatsApp орқали алоқа мавжуд)
Ўзбекистоннинг Жидда шаҳридаги Бош консулхонаси:
Телефон: +966 12 607 72 50
Консул Азимжон Қобилжонов: +966 59 439 08 50 (Telegram / WhatsApp орқали алоқа мавжуд)
Саудиядаги юртдошларимиз учун тавсиялар
Расмий ахборотларни кузатинг: Фақат давлат идоралари ва дипломатик ваколатхоналар томонидан тарқатилаётган расмий маълумотларга таянинг;
Оломон тўпланадиган жойлардан сақланинг: Саудия ҳудудида бўлиб турган пайтда маҳаллий ҳуқуқ-тартибот органларининг хавфсизлик талаблари ва кўрсатмаларига қатъий амал қилинг;
Ҳужжатлар ва алоқа: Шахсни тасдиқловчи ҳужжатларни доимо ўзингиз билан олиб юринг ҳамда яқинларингиз билан доимий алоқада бўлинг.
Вазиятнинг ривожланиши бўйича Ўзбекистон ташқи сиёсат идораси ва элчихонаси томонидан қўшимча маълумотлар бериб борилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…