Чилида кучли сел автомобиллар ва автобусни оқизиб кетди (видео)

·16·Дунё
Чилида кучли сел автомобиллар ва автобусни оқизиб кетди (видео)

Чили пойтахти Сантьяго шаҳрининг Лас-Кондес туманида кучли ёмғирдан кейин юзага келган сел оқими кўчаларни лой ва тошларга тўлдирди. Оқим бир нечта автомобилни, ҳатто жамоат транспорти автобусини ҳам судраб кетди. Бу ҳақда Emol хабар берди.

Ҳодиса 8 октябрь куни Сан-Карлос-де-Апокиндо ҳудудида содир бўлган. Кучли ёғингарчилик сабаб тоғолди ҳудудидаги жарликлардан сув, лой ва тошлар катта тезликда пастга оқиб тушган. Сел Генерал Бланш, Квебрада-Онда, Ла-Пласа хиёбони ва Эль-Альба йўли атрофидаги ҳудудларга зарар етказган.

Маҳаллий ОАВ хабарларига кўра, айрим кўчаларда транспорт ҳаракати тўхтатилган, турар жойлар, савдо нуқталари, таълим муассасалари ва тиббиёт масканларига ҳам сув ҳамда лой кирган.

Кучли ёғингарчилик оқибатида камида олти киши жароҳатланган. Улар орасида бир ёшли бола ҳам бор. Шунингдек, мингдан ортиқ киши қутқарувчилар томонидан хавфсиз жойга олиб чиқилган ёки бошқа ёрдам олган. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳалок бўлганлар ва бедарак йўқолганлар ҳақида хабар берилмаган.

Чили расмийлари Лас-Кондес туманида фавқулодда офат ҳолатини эълон қилган. Мамлакатнинг бошқа бир қатор ҳудудларида ҳам кўчки ва сел хавфи сабаб юқори даражадаги огоҳлантириш эълон қилинган.

Маҳаллий ОАВ маълумотига кўра, Тобалаба ҳудудида ёғингарчилик миқдори 146 миллиметрга етган. Мутахассислар кучли ёмғир тупроқни сувга тўйинтириб, жарлик ва сув йўлларида оқимнинг кескин кучайишига сабаб бўлганини таъкидламоқда.

ЧилиСантьягоЛас-КондесЁмғир
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ажойиб ҳодиса: Чилидаги чўл кучли ёмғирдан сўнг гулларга буркандиАжойиб ҳодиса: Чилидаги чўл кучли ёмғирдан сўнг гулларга бурканди2 октябр 14:18АҚШдан камбэк: Чилига қарши 6 голли ўйинда ғалаба қозондиАҚШдан камбэк: Чилига қарши 6 голли ўйинда ғалаба қозонди30 сентябр 09:14Қутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаҚутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқда7 август 15:35Олимлар хавотирда: дунё океанида ҳарорат рекорд даражада исидиОлимлар хавотирда: дунё океанида ҳарорат рекорд даражада исиди3 июл 09:33Starlink Чили осмонида: Вертолётлар учун 310 Мбит/с тезликдаги интернетStarlink Чили осмонида: Вертолётлар учун 310 Мбит/с тезликдаги интернет11 июн 16:23Ўзбекистоннинг бўлажак рақиби Конго ДР Чилига имкониятни бой бердиЎзбекистоннинг бўлажак рақиби Конго ДР Чилига имкониятни бой берди9 июн 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди