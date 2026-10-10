Cузиш бўйича Жаҳон чемпиони Альберто Раццетти стартга Элдор Шомуродов либосида чиқди

·6·Спорт
Cузиш бўйича Жаҳон чемпиони Альберто Раццетти стартга Элдор Шомуродов либосида чиқди

Тошкент мезбонлик қилаётган сузиш бўйича Жаҳон кубогининг навбатдаги босқичи нафақат шиддатли спорт баҳслари, балки маҳаллий ишқибозлар қалбидан чуқур жой олган ёрқин воқеа билан ёдда қолди.

Қисқа масофага сузиш бўйича жаҳон чемпиони ҳамда Европа чемпионатларининг кўп карра совриндори бўлган италиялик машҳур спортчи Альберто Раццетти 200 метрга комплекс усулда сузиш баҳслари олдидан старт майдонига Ўзбекистон миллий футбол терма жамоаси сардори Элдор Шомуродовнинг 14-рақамли футболкасида чиқиб келди. Бу ноодатий перформанс трибуналардаги ўзбек мухлисларининг олқишларига сабаб бўлди.

Тўртинчи ўрин ва кучли учлик натижалари

Маҳаллий томошабинлар меҳри ва Шомуродовга кўрсатилган юксак эҳтиром италиялик юлдузга шоҳсупага кўтарилиш учун озгина камлик қилди:

  • Шоҳсупа АҚШ ва Канада вакилларида:

    • Шейн Касас (АҚШ) — 1:51,81 сония билан олтин медалга эга чиқди;

    • Карсон Фостер (АҚШ) — ғолибдан бор-йўғи 0,40 сонияга ортда қолди;

    • Финлей Нокс (Канада) — пешқадамдан 0,52 сония фарқ билан бронза медалини қўлга киритди.

  • Раццеттининг кўрсаткичи: Италиялик сузувчи 200 метрлик масофани 1 дақиқа 52,53 сонияда босиб ўтиб, кучли учликдан бир қадам нарида — фахрли 4-ўринда маррага етиб келди.

Нега айнан Шомуродов? Италиядаги 5 йиллик мерос

Италиялик спортчининг бундай илиқ ишораси бежиз эмас — Элдор Шомуродов Апеннин ярим оролида улкан обрў ва таниқлиликка эга:

  • А Сериядаги ёрқин фаолият: Ўзбекистон термаси тарихидаги энг яхши тўпурар ҳисобланган 31 ёшли ҳужумчи 5 йилга яқин вақт мобайнида Италия чемпионатида тўп сурди. У бу даврда «Женоа», «Рома», «Специя» ва «Кальяри» каби таниқли клублар сафида ёрқин ўйинлар кўрсатган;

  • Янги клуб ва мундиалдаги тарихий гол: Айни пайтда Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клуби шарафини ҳимоя қилаётган Элдор 2026 йил ёзида Ўзбекистон тарихидаги илк Жаҳон чемпионатида дебют қилди. Унинг Конго дарвозасига йўллаган шоҳона зарбаси мухлислар томонидан гуруҳ босқичининг энг чиройли голи деб топилди, ФИФА мутасаддилари эса уни мундиалнинг энг яхши икки голидан бири сифатида расман эътироф этди.

Альберто Раццеттининг Тошкент ҳавзасидаги ушбу самимий ҳаракати спорт турлари ўртасидаги дўстлик ва ўзбек футболининг халқаро саҳнадаги танилишини яна бир бор исботлади.

Альберто РаццеттиЭлдор Шомуродов200 метр сузишЖаҳон кубоги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун даҳшатли пойгага қўшилди!Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун даҳшатли пойгага қўшилди!2 октябр 14:46Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?20 сентябр 18:48Шомуродов бенефиси!: «Башакшеҳир» «Генчлербирлиги»ни 4:0 ҳисобида тор-мор этдиШомуродов бенефиси!: «Башакшеҳир» «Генчлербирлиги»ни 4:0 ҳисобида тор-мор этди20 сентябр 00:42Элдор Шомуродов «Спартак»ка тавсия қилинди: трансфер бўладими?Элдор Шомуродов «Спартак»ка тавсия қилинди: трансфер бўладими?4 август 10:41«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирди«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирди21 август 09:34Трансфер "бомба"си: "Трабзонспор" Шомуродов ва Нуньесни сотиб олмоқчи!Трансфер "бомба"си: "Трабзонспор" Шомуродов ва Нуньесни сотиб олмоқчи!7 август 09:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди