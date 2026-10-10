Cузиш бўйича Жаҳон чемпиони Альберто Раццетти стартга Элдор Шомуродов либосида чиқди
Тошкент мезбонлик қилаётган сузиш бўйича Жаҳон кубогининг навбатдаги босқичи нафақат шиддатли спорт баҳслари, балки маҳаллий ишқибозлар қалбидан чуқур жой олган ёрқин воқеа билан ёдда қолди.
Қисқа масофага сузиш бўйича жаҳон чемпиони ҳамда Европа чемпионатларининг кўп карра совриндори бўлган италиялик машҳур спортчи Альберто Раццетти 200 метрга комплекс усулда сузиш баҳслари олдидан старт майдонига Ўзбекистон миллий футбол терма жамоаси сардори Элдор Шомуродовнинг 14-рақамли футболкасида чиқиб келди. Бу ноодатий перформанс трибуналардаги ўзбек мухлисларининг олқишларига сабаб бўлди.
Тўртинчи ўрин ва кучли учлик натижалари
Маҳаллий томошабинлар меҳри ва Шомуродовга кўрсатилган юксак эҳтиром италиялик юлдузга шоҳсупага кўтарилиш учун озгина камлик қилди:
Шоҳсупа АҚШ ва Канада вакилларида:
Шейн Касас (АҚШ) — 1:51,81 сония билан олтин медалга эга чиқди;
Карсон Фостер (АҚШ) — ғолибдан бор-йўғи 0,40 сонияга ортда қолди;
Финлей Нокс (Канада) — пешқадамдан 0,52 сония фарқ билан бронза медалини қўлга киритди.
Раццеттининг кўрсаткичи: Италиялик сузувчи 200 метрлик масофани 1 дақиқа 52,53 сонияда босиб ўтиб, кучли учликдан бир қадам нарида — фахрли 4-ўринда маррага етиб келди.
Нега айнан Шомуродов? Италиядаги 5 йиллик мерос
Италиялик спортчининг бундай илиқ ишораси бежиз эмас — Элдор Шомуродов Апеннин ярим оролида улкан обрў ва таниқлиликка эга:
А Сериядаги ёрқин фаолият: Ўзбекистон термаси тарихидаги энг яхши тўпурар ҳисобланган 31 ёшли ҳужумчи 5 йилга яқин вақт мобайнида Италия чемпионатида тўп сурди. У бу даврда «Женоа», «Рома», «Специя» ва «Кальяри» каби таниқли клублар сафида ёрқин ўйинлар кўрсатган;
Янги клуб ва мундиалдаги тарихий гол: Айни пайтда Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клуби шарафини ҳимоя қилаётган Элдор 2026 йил ёзида Ўзбекистон тарихидаги илк Жаҳон чемпионатида дебют қилди. Унинг Конго дарвозасига йўллаган шоҳона зарбаси мухлислар томонидан гуруҳ босқичининг энг чиройли голи деб топилди, ФИФА мутасаддилари эса уни мундиалнинг энг яхши икки голидан бири сифатида расман эътироф этди.
Альберто Раццеттининг Тошкент ҳавзасидаги ушбу самимий ҳаракати спорт турлари ўртасидаги дўстлик ва ўзбек футболининг халқаро саҳнадаги танилишини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…