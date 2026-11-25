«Салоҳиятига заррача шубҳам йўқ»: Пеп Гвардиола Карло Анчелоттини қўллаб-қувватлади
«Барселона» ва «Манчестер Сити» клубларининг собиқ бош мураббийи Хосеп Гвардиола ҳозирда Бразилия миллий терма жамоасини бошқараётган италиялик тажрибали мутахассис Карло Анчелоттига нисбатан бўлаётган танқидлар фонида ҳамкасбини ҳимоя қилиб чиқди.
«Бошқа маданиятга эга мамлакатда ишни йўлга қўйиш учун вақт керак»
Бразилия футболи афсонаси Ромарио билан суҳбатда Гвардиола Анчелоттининг мураббийлик маҳоратини юқори баҳолаб, унга мослашиш учун муҳлат бериш зарурлигини таъкидлади:
«Анчелоттига кўпроқ вақт керак. Мен Карло билан кўп марта учрашганман ва у мени миллион марта мағлуб этган. У — ажойиб инсон, унинг салоҳиятига заррача шубҳам йўқ. Анчелотти бошқа маданиятга эга мамлакатга келди. Баъзан иш жараёнини йўлга қўйиш учун кўпроқ вақт талаб этилади.
Унга нисбатан шубҳа билдира олмайман. Кўпчилик Карлони жамоани бошқариш борасида биринчи рақамли мутахассис деб ҳисоблайди.», — деди Хосеп Гвардиола (Ромариога берган интервьюсидан).
Карло Анчелоттининг Бразилиядаги фаолияти ва асосий фактлар
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва фактлар
Мураббий
Карло Анчелотти (67 ёш)
Жорий лавозими
Бразилия миллий терма жамоаси бош мураббийи
Тайинланган сана
2025 йил май ойи
Гвардиоланинг баҳоси
Жамоани бошқариш бўйича биринчи рақамли мутахассис; янги муҳит ва маданиятга мослашиши учун вақт зарур
Манба
Ромарио (Romario TV) учун берилган интервью
Эслатиб ўтамиз, 67 ёшли италиялик мутахассис 2025 йилнинг май ойида «пентакампеонлар» бошқарувига келган эди.
Сизнингча, Пеп Гвардиола ҳақми — Карло Анчелоттига яна бироз вақт берилса, у Бразилия терма жамоасини яна жаҳон футболи чўққисига олиб чиқа оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига мураббийнинг ушбу эътирофини дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…