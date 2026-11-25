Швейцария Гулнора Каримованинг 252,5 млн долларлик активларини Ўзбекистонга қайтаради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон ва Швейсария ноқонуний ўзлаштирилган 252,5 миллион долларлик активларни мамлакатимизга қайтариш бўйича расмий битим имзолади.
- Ушбу маблағлар БМТнинг «Ишонч — 2030» траст жамғармаси орқали соғлиқни сақлаш ва таълим соҳаларидаги стратегик лойиҳаларга йўналтирилади.
- Ҳужжатни Ўзбекистон иқтисодиёт ва молия вазири ўринбосари Отабек Фазилкаримов, Швейсария элчиси Симоне Гигер ҳамда БМТ доимий координатори Сабине Мал имзолашди.
24 ноябрь куни Ўзбекистон ва Швейцария ўртасида ноқонуний ўзлаштирилган активларнинг навбатдаги йирик қисмини мамлакатимизга қайтариш бўйича расмий битим тасдиқланди. Ушбу муҳим ҳужжат Ўзбекистон иқтисодиёт ва молия вазири ўринбосари Отабек Фазилкаримов, Швейцариянинг мамлакатимиздаги элчиси Симоне Гигер ҳамда БМТнинг Ўзбекистондаги доимий координатори Сабине Мал томонидан имзоланди.
«Ишонч — 2030» жамғармаси ва маблағларнинг устувор йўналишлари
Келишувга мувофиқ, 252,5 миллион доллар миқдоридаги маблағлар БМТнинг кўп шериклик траст жамғармаси — «Ишонч — 2030» орқали қайтарилиб, аҳоли фаровонлигини оширишга хизмат қилувчи икки стратегик соҳага сарфланади:
Соғлиқни сақлаш тизими: болалар ва ўсмирлар тиббиётини тубдан яхшилаш, касалликларни эрта босқичда аниқлаш, онкологик хизматлар қамровини кенгайтириш ҳамда шифокорларнинг касбий малакасини ошириш;
Таълим соҳаси: замонавий янги мактаблар қуриш, ўқув жараёнига рақамли технологияларни кенг жорий этиш ва педагог кадрлар малакасини ошириш.
Қишлоқ ҳудудларига алоҳида эътибор ва халқаро назорат
Дастур доирасида асосий урғу қишлоқ ҳудудлари ва ижтимоий хизматлардан фойдаланиш имконияти чекланган аҳоли қатламларини қўллаб-қувватлашга қаратилади. Лойиҳаларнинг ўз вақтида ижро этилиши ҳамда ажратилган маблағларнинг мақсадли ва шаффоф сарфланиши БМТ ва Жаҳон банки мутахассислари томонидан қатъий мониторинг қилиб борилади.
Активларни қайтариш стратегиясининг асосий кўрсаткичлари
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва рақамлар
Битим имзоланган сана
2026 йил 24 ноябрь
Навбатдаги қайтарилаётган сумма
252,5 миллион АҚШ доллари
Биринчи босқичда йўналтирилган сумма
87 миллион АҚШ доллари
Жамғарма орқали қайтарилаётган жами маблағ
313 миллион АҚШ доллари
Молиявий механизм
«Ишонч — 2030» траст жамғармаси
Назорат ва мониторинг
БМТ ва Жаҳон банки
Сизнингча, қайтарилаётган ушбу 252,5 млн долларлик маблағларнинг айнан қишлоқ мактабларини рақамлаштириш ва болалар онкологиясига йўналтирилиши ижтимоий соҳада қандай ўзгаришларга олиб келади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиз тараққиётига оид ушбу муҳим янгиликни яқинларингизга дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…