Марокашда Исроил билан алоқаларни тиклашга қарши оммавий намойишлар бўлиб ўтди (видео)

·7·Дунё
Марокашда Исроил билан алоқаларни тиклашга қарши оммавий намойишлар бўлиб ўтди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Марокашда юзлаб фуқаролар ва фаоллар Исроил билан дипломатик муносабатларни нормаллаштиришга қарши норозилик билдиришди.
  • Намойишчилар Тел-Авив билан алоқаларни узиш ва элчихона фаолиятини тўхтатишни талаб қилиб, Фаластин байроқлари ва кескин шиорлар билан кўчаларга чиқди.
  • Иштирокчилар Исроил билан тузилган келишувларни халқ манфаатларига ва Фаластин бирдамлигига зид деб ҳисобламоқда.

Шимолий Африканинг йирик давлатларидан бири бўлган Марокашда расмий ҳукуматнинг Исроил билан дипломатик муносабатларни нормаллаштириш (тиклаш) сиёсатига қарши кескин норозилик намойишлари авж олди. Турли шаҳарларда тўпланган юзлаб маҳаллий аҳоли ва фаоллар Тель-Авив билан алоқаларни бутунлай узиш ҳамда элчихона фаолиятини тўхтатишни талаб қилмоқда.

Намойишчилар кўчаларга баҳайбат Фаластин миллий байроқлари ҳамда кескин шиорлар ёзилган баннерлар билан чиқиб, ҳукумат қарорларига очиқдан-очиқ қаршилик билдирдилар.

Кескин чақириқлар ва кўчалардаги талаблар

Майдонларда жаранглаган асосий чақириқлар қуйидаги жиҳатларни қамраб олди:

  • Қатъий позиция: Намойиш иштирокчилари «Элчихона йўқ, элчи йўқ — биз чўчқаларни хоҳламаймиз!» қабилидаги кескин ва ҳиссиётларга бой шиорларни ҳайқиришди;

  • Нормаллаштиришга қаршилик: Фаоллар Исроил билан тузилган дипломатик, иқтисодий ва хавфсизлик бўйича келишувларни халқ манфаатларига ҳамда Фаластин бирдамлигига зид деб баҳоламоқда;

  • Овоз кучайтиргичлар орқали мурожаат: Шаҳар майдонларида жамоат арбоблари ва фаоллар микрофон орқали оммага мурожаат қилиб, муносабатларни нормаллаштиришни зудлик билан тўхтатишга чақирдилар.

Майдонлардаги манзара: Ёшлар, аёллар ва улкан байроқлар

Тарқалган тасвирларда акциянинг кўлами ва кайфияти яққол намоён бўлган:

  • Катта қамров: Кўчаларда нафақат эркаклар, балки аёллар ва ёш болалар ҳам Фаластин рамзларини кўтариб, намойишнинг олд сафларида турди;

  • Улкан рамзлар: Йиғилганлар кўча бўйлаб бир неча метрлик катта Фаластин байроғини ёйиб юришди ҳамда араб тилида «Нормаллаштиришга йўқ денг» ва «Фаластин озодлиги» мазмунидаги махсус плакатларни намойиш этишди;

  • Куч ишлатар тузилмалар назорати: Ҳуқуқ-тартибот органлари намойиш бўлаётган ҳудудларда хавфсизликни кузатиб, вазиятни назорат остида ушлаб туришга ҳаракат қилди.

Марокашда жамоатчиликнинг бу каби кескин чиқишлари араб дунёсида Исроил билан алоқаларни тиклаш масаласи ҳамон қизғин ва баҳсли мавзу бўлиб қолаётганини кўрсатмоқда.

МарокашИсроилФаластинМарокаш ҳукумат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

30 га яқин операцияни бошдан кечирган 21 ёшли спортчи вафот этди30 га яқин операцияни бошдан кечирган 21 ёшли спортчи вафот этди27 сентябр 15:17Исроил–Туркия таранглиги: Сурияда янги хавфли сценарий пайдо бўлди...Исроил–Туркия таранглиги: Сурияда янги хавфли сценарий пайдо бўлди...22 август 17:55Аҳмад аш-Шараа махфий келишувлар ва хорижий базаларни тозалаш тафсилотларини фош қилдиАҳмад аш-Шараа махфий келишувлар ва хорижий базаларни тозалаш тафсилотларини фош қилди23 сентябр 13:05Туркия Интерполдан Нетаняҳуга нисбатан «қизил билдиришнома» чиқаришни сўрамоқдаТуркия Интерполдан Нетаняҳуга нисбатан «қизил билдиришнома» чиқаришни сўрамоқда22 август 17:07Исроил вазирининг видеоси халқаро миқёсда катта можарога сабаб бўлдиИсроил вазирининг видеоси халқаро миқёсда катта можарога сабаб бўлди21 май 12:20Итамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирдиИтамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирди15 июн 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда