Марокашда Исроил билан алоқаларни тиклашга қарши оммавий намойишлар бўлиб ўтди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Марокашда юзлаб фуқаролар ва фаоллар Исроил билан дипломатик муносабатларни нормаллаштиришга қарши норозилик билдиришди.
- Намойишчилар Тел-Авив билан алоқаларни узиш ва элчихона фаолиятини тўхтатишни талаб қилиб, Фаластин байроқлари ва кескин шиорлар билан кўчаларга чиқди.
- Иштирокчилар Исроил билан тузилган келишувларни халқ манфаатларига ва Фаластин бирдамлигига зид деб ҳисобламоқда.
Шимолий Африканинг йирик давлатларидан бири бўлган Марокашда расмий ҳукуматнинг Исроил билан дипломатик муносабатларни нормаллаштириш (тиклаш) сиёсатига қарши кескин норозилик намойишлари авж олди. Турли шаҳарларда тўпланган юзлаб маҳаллий аҳоли ва фаоллар Тель-Авив билан алоқаларни бутунлай узиш ҳамда элчихона фаолиятини тўхтатишни талаб қилмоқда.
Намойишчилар кўчаларга баҳайбат Фаластин миллий байроқлари ҳамда кескин шиорлар ёзилган баннерлар билан чиқиб, ҳукумат қарорларига очиқдан-очиқ қаршилик билдирдилар.
Кескин чақириқлар ва кўчалардаги талаблар
Майдонларда жаранглаган асосий чақириқлар қуйидаги жиҳатларни қамраб олди:
Қатъий позиция: Намойиш иштирокчилари «Элчихона йўқ, элчи йўқ — биз чўчқаларни хоҳламаймиз!» қабилидаги кескин ва ҳиссиётларга бой шиорларни ҳайқиришди;
Нормаллаштиришга қаршилик: Фаоллар Исроил билан тузилган дипломатик, иқтисодий ва хавфсизлик бўйича келишувларни халқ манфаатларига ҳамда Фаластин бирдамлигига зид деб баҳоламоқда;
Овоз кучайтиргичлар орқали мурожаат: Шаҳар майдонларида жамоат арбоблари ва фаоллар микрофон орқали оммага мурожаат қилиб, муносабатларни нормаллаштиришни зудлик билан тўхтатишга чақирдилар.
Майдонлардаги манзара: Ёшлар, аёллар ва улкан байроқлар
Тарқалган тасвирларда акциянинг кўлами ва кайфияти яққол намоён бўлган:
Катта қамров: Кўчаларда нафақат эркаклар, балки аёллар ва ёш болалар ҳам Фаластин рамзларини кўтариб, намойишнинг олд сафларида турди;
Улкан рамзлар: Йиғилганлар кўча бўйлаб бир неча метрлик катта Фаластин байроғини ёйиб юришди ҳамда араб тилида «Нормаллаштиришга йўқ денг» ва «Фаластин озодлиги» мазмунидаги махсус плакатларни намойиш этишди;
Куч ишлатар тузилмалар назорати: Ҳуқуқ-тартибот органлари намойиш бўлаётган ҳудудларда хавфсизликни кузатиб, вазиятни назорат остида ушлаб туришга ҳаракат қилди.
Марокашда жамоатчиликнинг бу каби кескин чиқишлари араб дунёсида Исроил билан алоқаларни тиклаш масаласи ҳамон қизғин ва баҳсли мавзу бўлиб қолаётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…