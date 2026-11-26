Ҳиндистонда депутатнинг қизининг дабдабали тўйи катта шов-шувга сабаб бўлди
Ҳиндистоннинг Биҳар штатида маҳаллий депутат Анант Сингҳнинг қизи Шиванги Сингҳнинг дабдабали тўйи мамлакатда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Бир неча кун давом этган тантаналарга юз минглаб одамлар ташриф буюрган, тўй учун юзлаб ошпазлар жалб этилиб, меҳмонларга 150 дан ортиқ турдаги таом тортилган. Бу ҳақда BBC хабар берди.
Тўй маросими чоршанба куни Патна шаҳридан қарийб 65 километр узоқликдаги Надава қишлоғида бўлиб ўтди. Унда штат парламенти спикери, маҳаллий ва миллий даражадаги сиёсатчилар ҳамда бошқа кўплаб меҳмонлар қатнашди. ОАВ маълумотларига кўра, маросимга тахминан 500 минг киши келган. Меҳмонларни қабул қилиш учун қишлоқда олтита вертолёт қўниш майдончаси ҳам тайёрланган.
Тўй дастуридаги асосий томошалардан бири 52 та от иштирокида ўтказилиши режалаштирилган пойга бўлган. Бироқ томошабинлар ҳаддан ташқари кўпайиб кетгани сабабли мусобақа қолдирилган. Анант Сингҳ пойга ғолибига қимматбаҳо автомобиль, иккинчи ва учинчи ўрин соҳибларига эса мотоцикл ҳамда скутер берилишини эълон қилган.
Келин Шиванги Деҳли университети битирувчиси бўлиб, маросимга Land Cruiser автомобилида келган. Унинг турмуш ўртоғи Ришикеш Кумар эса АҚШдаги Georgia State университетида MBA даражасини олган. Куёв 151 та автомобилдан иборат кортеж билан етиб келган. ОАВ хабарларига кўра, унга келин томони 23 миллион рупийлик автомобиль, шунингдек, олтин ва кумуш буюмлар совға қилган.
Тўйга бўлган қизиқиш нафақат унинг дабдабаси, балки келиннинг отаси Анант Сингҳнинг шов-шувли сиёсий фаолияти билан ҳам боғлиқ. У Биҳар штати парламентига Мокама округидан беш марта сайланган ва маҳаллий сиёсатда катта таъсирга эга шахслардан бири сифатида танилган.
Сингҳ сайлов комиссиясига тақдим этган декларациясида рафиқаси билан биргаликдаги мол-мулки 1 миллиард рупийга тенглигини кўрсатган.
Сиёсатчи 2022 йилда уйидан ноқонуний қурол-яроғ, жумладан, АК-47 автомати топилган иш бўйича 10 йилга озодликдан маҳрум этилган. Кейинчалик у суд қарори устидан шикоят қилган ва гаров эвазига озодликда қолган. 2025 йилги сайловда яна ғалаба қозониб, парламентга қайтган.
Бундан ташқари, Анант Сингҳ ўтган йилги сайлов даврида содир этилган қотиллик иши бўйича ҳам асосий гумондор сифатида тилга олинган. Ҳиндистон Олий суди унга 1 декабргача таслим бўлиш ҳақида кўрсатма берган.
Биҳар Ҳиндистоннинг энг камбағал штатларидан бири ҳисобланади. Шу сабабли, аҳолининг катта қисми қашшоқлик шароитида яшаётган ҳудудда ўтказилган дабдабали тўй жамоатчилик эътиборини тортди. Сиёсатчининг рақиби Нираж Кумар эса маросим харажатлари қайси маблағлар ҳисобидан қопланганини тегишли идоралар текшириши кераклигини билдирган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…