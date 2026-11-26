U-17 ЖЧ: Ўзбекистон Италияга мағлуб бўлсада, плей-офф йўлланмасини қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сергей Чигодаев бошқарувидаги Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси У-17 Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг сўнгги турида Италияга 1:3 ҳисобида мағлуб бўлишига қарамай, плей-офф босқичига йўлланма олди.
- Учрашувнинг биринчи бўлимида италияликлар Касагранде, Крочи ва Кориглиано голлари эвазига йирик устунликка эришди.
- Ўзбекистон терма жамоасининг ягона голига 75-дақиқада Суҳроб Садиржонов муаллифлик қилди.
Қатар майдонларида давом этаётган U-17 Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 3-тур баҳсида Сергей Чигодаев бошқарувидаги Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси гуруҳ фаворити Италияга қарши майдонга тушиб, 1:3 ҳисобида имкониятни бой берди. Шунга қарамай, ҳамюртларимиз гуруҳ босқичини муваффақиятли якунлаб, плей-офф босқичида иштирок этиш ҳуқуқини сақлаб қолишди.
Биринчи бўлимдаги устунлик ва Садиржоновнинг жавоб голи
Учрашувнинг биринчи бўлимида европаликлар кетма-кет учта гол уриб, ҳисобда йирик устунликка эга бўлишди: 7-дақиқада Касагранде ҳисобни очган бўлса, 31-дақиқада Крочи пенальтидан унумли фойдаланди, биринчи таймга қўшиб берилган дақиқаларда (
45+2) эса Кориглиано фарқни учтага етказди.
Иккинчи бўлимда Ўзбекистон ўсмирлари ўйинни жонлантиришди ва 75-дақиқада Суҳроб Садиржонов рақиб дарвозасини ишғол этиб, ягона жавоб голига муаллифлик қилди.
«Е» гуруҳидаги якуний ҳолат ва учрашув қайдномаси
Гуруҳнинг параллель кечган баҳсида Кот-д'Ивуар Ямайкадан устун келиб, 2-ўринни эгаллади. Натижада Италия 9 очко билан пешқадам сифатида гуруҳни якунлади, 3 очко жамғарган Ўзбекистон эса 3-поғонадан жой олиб, кейинги босқич йўлланмасига эга чиқди.
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Мусобақа босқичи
U-17 Жаҳон чемпионати («Е» гуруҳи, 3-тур)
Учрашув натижаси
Ўзбекистон 1:3 Италия
Голлар
Суҳроб Садиржонов (75') — Касагранде (7'), Крочи (31'-пен.), Кориглиано (45+2')
Огоҳлантиришлар
Анваров (35'), Алиев (37'), Раҳимов (53'), Тоҳиров (77')
Гуруҳдаги якуний ўрни
3-ўрин (3 очко — плей-офф йўлланмаси қўлга киритилди)
Ўзбекистон таркиби: Шомуродов, Раҳимов (Ўктамов, 73), Рўзибоев, Эркинов, Равшанов, Алиев, Муродов (Тоҳиров, 46), Садиржонов (Орифхонов, 80), Анваров, Ўктамбоев, Абдураимов (Равшанбеков, 46).
Сизнингча, Сергей Чигодаев шогирдлари U-17 Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида ўйин сифатини кучайтириб, узоқроққа бора олишадими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи мухлисларига ўсмирлар жамоамизнинг плей-оффга чиққани ҳақидаги хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…