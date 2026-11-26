Бектемир Мелиқўзиев Хайме Мунгиани қандай мағлуб этиши мумкин?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Boxingnews24.com нашри ўзбекистонлик Бектемир Мелиқўзиев ва WBA чемпиони Хайме Мунгиа ўртасидаги мажбурий чемпионлик жанги учун тактик таҳлилни эълон қилди.
- Мелиқўзиевнинг ғалабаси учун асосий омиллар сифатида чапақайлик, аниқ тўғри чап зарба ва рақибнинг ҳимоясидаги бўшлиқлардан унумли фойдаланиш кўрсатилган.
Нуфузли Boxingnews24.com нашри ўзбекистонлик расмий даъвогар Бектемир Мелиқўзиев ва WBA йўналиши бўйича супер ўрта вазн (-76,2 кг) чемпиони, мексикалик Хайме Мунгиа ўртасидаги мажбурий чемпионлик жангида ҳамюртимизга ғалаба келтириши мумкин бўлган асосий тактик омилларни таҳлил қилди.
Эслатиб ўтамиз, WBA ушбу мажбурий ҳимоя жангини расман тайинлаб, томонларга музокаралар ўтказиш учун 30 кунлик муддат берган эди. Сўнгги маълумотларга кўра, Мунгиа Никита Зонга қарши ixtiyoriy ҳимоя жангини ўтказиб олганидан сўнг, икки жамоа ўртасида Мелиқўзиевнинг мажбурий даъвогарлик ҳуқуқини сақлаб қолган ҳолда чемпионлик жангини ўтказиш бўйича келишувга эришилган.
Мелиқўзиевнинг энг хавфли қуроллари: чап қўл ва «Канело» усули
Марказдан тўғри чап зарба: 2016 йилги Олимпия ўйинлари совриндори чапақай жангчи сифатида рақибнинг ҳаддан ташқари ҳужумга берилиб кетишини пойлайди ва айнан шу лаҳзада чап қўл билан аниқ тўғри зарба йўллайди.
Мунгиа ҳимоясидаги «бўшлиқ»: Тихуана шаҳридан бўлган мексикалик чемпион олдинга катта ва текис ҳаракатлар билан ҳужумга ўтганида, олдинги елкасини тушириб, тирсакларини кенг ёйиб юборади. Бу эса марказдан тўғри зарба йўллаш учун очиқ йўлак яратади. Ўз вақтида Сауль «Канело» Альварес айнан шу нуқсондан унумли фойдаланиб, қисқа қарши апперкот билан Мунгианинг ҳимоясини ёриб ўтган ва уни нокдаунга юборган эди.
Корпусга узлуксиз босим: Агар Мунгиа бўй ва қўл узунлигидаги устунлигидан воз кечиб, яқин масофадаги «уруш»га киришса, Мелиқўзиев рақибнинг катта зарбалари остига шўнғиб, оёқларини қулай жойлаштиради ва қабурғаларга оғир ҳуклар йўллайди.
Боксчиларнинг тактик устунликлари ва хавфли нуқталари
Таҳлил мезони
Бектемир Мелиқўзиев (Даъвогар)
Хайме Мунгиа (WBA чемпиони)
Асосий устунлиги
Оғир зарбалар, чапақайлик ва корпусга (қабурғаларга) узлуксиз зарба бериш
Бўй ва қўл узунлиги, юқори зарба фаоллиги ва кетма-кет сериялар
Ғалаба калити
Рақиб ҳужумга берилганида тўғри чап зарба билан қарши олиш ва яқин масофада босим ўтказиш
Узоқ масофадан қаттиқ джеб билан ишлаш ва ўрта масофада очиқ алмашинувларга йўл қўймаслик
Заиф томони ва хавф
Ҳаддан ташқари олдинга интилганда қарши зарба ўтказиб юбориш эҳтимоли (2021 йилда Габриэль Росадо билан бўлгани каби)
Интизом етишмаслиги — зарба ўтказиб юборгач, дарҳол очиқ серияли алмашинувга киришиб кетади
Мутахассисларнинг хулосасига кўра, Мунгиа ҳар бир раундда қатъий интизом билан узоқ масофани сақлаши қийин. Зарба қабул қилган заҳоти очиқ жангга киришиб кетиш одати эса уни Бектемир Мелиқўзиевнинг оғир чап зарбалари ва корпусга йўлланадиган ҳужумлари олдида ўта заиф ҳолатга солиб қўйиши мумкин.
Сизнингча, Бектемир Мелиқўзиев мексикалик чемпион Хайме Мунгиани нокаутга учратиб, Ўзбекистонга яна бир жаҳон чемпионлик камарини олиб кела оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек бокси мухлисларига ушбу қизиқарли тактик таҳлилни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…