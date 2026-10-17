Трамп ўзининг пардоз қилиш одати ҳақида гапирди

·43·Дунё
Трамп ўзининг пардоз қилиш одати ҳақида гапирди

АҚШ президенти Доналд Трамп пардоз қилмаса, ўзини мурдага ўхшаб қолишини айтди. Бу ҳақда у 16 октабр куни Жоржия штатининг Далтон шаҳрида республикачи номзодларни қўллаб-қувватлаш учун ўтказилган сайловолди митингида гапирди.

Митинг давомида Трамп демократ сенатор Жон Оссоффнинг пардоз учун сарфлаётган харажатларини танқид қилди. Унинг даъво қилишича, сенатор пардоз хизматларига катта маблағ сарфлайди ва доимо визажист хизматидан фойдаланади.

“У бу ишга бор кучини сарфлайди. Унинг визажисти бор, улар доим бирга. Қандай қилиб бундай қилишини билмайман, лекин у бунга жуда кўп пул сарфлайди”, деди Трамп.

Шунингдек, АҚШ президенти Оссофф Сенат тарихидаги бошқа эркак ва аёл сенаторларнинг барчасидан кўпроқ маблағни пардозга сарфлаганини даъво қилди. Бироқ бу даъво мустақил манбалар томонидан тўлиқ тасдиқланмаган.

Трамп ўзининг пардоз қилиш одати ҳақида ҳам гапирди.

“Мен жуда озгина пардоз қиламан ва буни ўзим амалга ошираман. Чунки озгина пардоз қилмасам, мурдага ўхшаб қоламан. Мен эса бундай кўринишни истамайман”, деди АҚШ президенти.

Трампнинг ушбу чиқиши ижтимоий тармоқларда ҳамда халқаро ОАВда муҳокамаларга сабаб бўлди.

Дональд ТрампЖон ОссоффДалтонГрузия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлариОқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлари25 сентябр 07:59Хитойда 75 ёшли аёл гўзаллик салонига 10 йиллик жамғармаси 450 минг доллар сарфладиХитойда 75 ёшли аёл гўзаллик салонига 10 йиллик жамғармаси 450 минг доллар сарфлади23 сентябр 15:40Трамп океан номини ҳам ўзгартирмоқчи: «Трамп океани» пайдо бўладими?Трамп океан номини ҳам ўзгартирмоқчи: «Трамп океани» пайдо бўладими?12 октябр 10:00Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?23 сентябр 09:48Си Цзиньпин ва Трамп Оқ уйдаги музокараларни «ҳақиқий ва чуқур» деб атадиСи Цзиньпин ва Трамп Оқ уйдаги музокараларни «ҳақиқий ва чуқур» деб атади25 сентябр 08:50“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди30 сентябр 12:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди