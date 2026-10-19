Япониялик ишсиз эркак икки йилда мингта бепул таом еб олди

·51·Дунё
Япониялик ишсиз эркак икки йилда мингта бепул таом еб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Японияда 38 ёшли ишсиз эркак, Такуя Хигасимото, Демае-кан иловасидаги камчиликдан фойдаланиб, икки йил давомида мингдан ортиқ таомни пул тўламасдан олганликда гумонланиб ҳибсга олинди.
  • У 124 та сохта аккаунт очиб, буюртмаларни бекор қилиш ва пулни қайтариб олиш тизимидан фойдаланган ҳолда, компанияга 3,7 миллион иендан ортиқ зарар етказган.

Японияда 38 ёшли ишсиз эркак овқат етказиб бериш иловасидаги камчиликдан фойдаланиб, икки йил давомида мингдан ортиқ таомни пул тўламасдан олганликда гумонланиб ҳибсга олинди. У буюртмаларни бекор қилиш ва пулни қайтариб олиш тизимидан фойдаланиб, компанияга 3,7 миллион иендан ортиқ, яъни тахминан 24 минг доллар зарар етказган.

Айтишига кўра, Айти префектурасининг Нагоя шаҳрида яшовчи Такуя Хигасимото Япониядаги йирик овқат етказиб бериш платформаларидан бири — Demae-can иловасидаги имкониятлардан икки йилдан ортиқ вақт давомида фойдаланган. Унинг фирибгарлиги осонликча аниқланмаслиги учун бир нечта усул қўлланган.

Терговчилар маълум қилишича, Хигасимото илова орқали жами 124 та аккаунт очган. Уларнинг кўпчилиги сохта исмлар ва ёлғон манзиллар орқали рўйхатдан ўтказилган. Эркак одатда аккаунт очишда олдиндан тўлдириладиган карталардан фойдаланиб, бир неча кундан кейин аъзолигини бекор қилган. Бу эса платформага унинг ҳаракатларини аниқлаш ва фирибгарликни тўхтатишни қийинлаштирган.

Япония оммавий ахборот воситалари хабар беришича, Хигасимото Demae-can иловасида овқат буюртма қилиб, уни контактсиз етказиб бериш усулини танлаган. Таом манзилга олиб келинганидан кейин эса буюртмани олмаганини ёлғондан билдириб, тўланган пулни қайтариб олган.

Масалан, 30 июль куни у илова орқали сохта исм ва манзил билан янги аккаунт очган. Кейин музқаймоқ, бенто — тайёр япон таомлари тўплами ва товуқ стейклари етказиб берилмаганини айтиб, 16 минг иен, яъни тахминан 105 доллар миқдоридаги маблағни қайтаришга эришган.

«Дастлаб бу усулни шунчаки синаб кўргандим. Фирибгарлигимдан фойда ола бошлагач, тўхтай олмадим», — дея тан олган Хигасимото шу ой бошида қўлга олинганидан кейин полицияга берган кўрсатмасида.

Бир неча йилдан бери ишсиз бўлган эркак шу ой бошида қўлга олиниб, фирибгарликда расман айбланди. Унинг икки йил давомида мингдан ортиқ бепул таом олишга эришгани етказиб бериш платформасини ҳам чора кўришга ундади.

Demae-can келгусида шунга ўхшаш ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида шубҳали ва меъёрдан ташқари операцияларни аниқлайдиган огоҳлантириш тизимини жорий этди. Янги тизим ғайриоддий фаолликни ўз вақтида сезиш ва платформадаги фирибгарликларни чеклашга қаратилган.

ЯпонияТакуя ХигасимотоНагояАйтиDemae-can
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинлари: Ўзбекистон боксчилари 7 та медаль билан иккинчи ўринни эгалладиОсиё ўйинлари: Ўзбекистон боксчилари 7 та медаль билан иккинчи ўринни эгаллади2 октябр 15:49Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!26 сентябр 19:46Кучли ўнлик: Нагоядаги Осиё ўйинлари медаллар пойгаси қайноқ паллага кирдиКучли ўнлик: Нагоядаги Осиё ўйинлари медаллар пойгаси қайноқ паллага кирди22 сентябр 08:25Гиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркибиГиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркиби11 сентябр 08:11Италия ресторанида ғайриоддий таом: мижозларга «қовурилган ҳаво» тортиладиИталия ресторанида ғайриоддий таом: мижозларга «қовурилган ҳаво» тортилади12 октябр 10:34Италия ресторанида «қовурилган ҳаво» бепул бериладиИталия ресторанида «қовурилган ҳаво» бепул берилади17 октябр 21:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда