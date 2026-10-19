Япониялик ишсиз эркак икки йилда мингта бепул таом еб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Японияда 38 ёшли ишсиз эркак, Такуя Хигасимото, Демае-кан иловасидаги камчиликдан фойдаланиб, икки йил давомида мингдан ортиқ таомни пул тўламасдан олганликда гумонланиб ҳибсга олинди.
- У 124 та сохта аккаунт очиб, буюртмаларни бекор қилиш ва пулни қайтариб олиш тизимидан фойдаланган ҳолда, компанияга 3,7 миллион иендан ортиқ зарар етказган.
Японияда 38 ёшли ишсиз эркак овқат етказиб бериш иловасидаги камчиликдан фойдаланиб, икки йил давомида мингдан ортиқ таомни пул тўламасдан олганликда гумонланиб ҳибсга олинди. У буюртмаларни бекор қилиш ва пулни қайтариб олиш тизимидан фойдаланиб, компанияга 3,7 миллион иендан ортиқ, яъни тахминан 24 минг доллар зарар етказган.
Айтишига кўра, Айти префектурасининг Нагоя шаҳрида яшовчи Такуя Хигасимото Япониядаги йирик овқат етказиб бериш платформаларидан бири — Demae-can иловасидаги имкониятлардан икки йилдан ортиқ вақт давомида фойдаланган. Унинг фирибгарлиги осонликча аниқланмаслиги учун бир нечта усул қўлланган.
Терговчилар маълум қилишича, Хигасимото илова орқали жами 124 та аккаунт очган. Уларнинг кўпчилиги сохта исмлар ва ёлғон манзиллар орқали рўйхатдан ўтказилган. Эркак одатда аккаунт очишда олдиндан тўлдириладиган карталардан фойдаланиб, бир неча кундан кейин аъзолигини бекор қилган. Бу эса платформага унинг ҳаракатларини аниқлаш ва фирибгарликни тўхтатишни қийинлаштирган.
Япония оммавий ахборот воситалари хабар беришича, Хигасимото Demae-can иловасида овқат буюртма қилиб, уни контактсиз етказиб бериш усулини танлаган. Таом манзилга олиб келинганидан кейин эса буюртмани олмаганини ёлғондан билдириб, тўланган пулни қайтариб олган.
Масалан, 30 июль куни у илова орқали сохта исм ва манзил билан янги аккаунт очган. Кейин музқаймоқ, бенто — тайёр япон таомлари тўплами ва товуқ стейклари етказиб берилмаганини айтиб, 16 минг иен, яъни тахминан 105 доллар миқдоридаги маблағни қайтаришга эришган.
«Дастлаб бу усулни шунчаки синаб кўргандим. Фирибгарлигимдан фойда ола бошлагач, тўхтай олмадим», — дея тан олган Хигасимото шу ой бошида қўлга олинганидан кейин полицияга берган кўрсатмасида.
Бир неча йилдан бери ишсиз бўлган эркак шу ой бошида қўлга олиниб, фирибгарликда расман айбланди. Унинг икки йил давомида мингдан ортиқ бепул таом олишга эришгани етказиб бериш платформасини ҳам чора кўришга ундади.
Demae-can келгусида шунга ўхшаш ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида шубҳали ва меъёрдан ташқари операцияларни аниқлайдиган огоҳлантириш тизимини жорий этди. Янги тизим ғайриоддий фаолликни ўз вақтида сезиш ва платформадаги фирибгарликларни чеклашга қаратилган.
Изоҳлар 0
…