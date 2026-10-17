Италия ресторанида «қовурилган ҳаво» бепул берилади
Италиянинг Кастельфранко-Венето шаҳридаги Feva ресторанида меҳмонларга «қовурилган ҳаво» деб номланган ғайриоддий газак таклиф этилади. Уни ресторан бош ошпази Никола Динато яратган.
Номига қарамай, таом ҳақиқий ҳаводан тайёрланмайди. Унинг асосини тапиокадан тайёрланган юпқа қатлам ташкил этади. Аввал у пиширилади, кейин қиздирилган ёғда қовурилади ва тахминан 10 дақиқа давомида озон билан ишлов берилади. Бу усул газакка ўзига хос ҳид бериш учун қўлланади.
Тайёр газак пахта қанд устига қўйилиб, булутни эслатадиган кўринишда дастурхонга тортилади. Унга кунжутли веган майонез ҳам қўшиб берилади.
«Қовурилган ҳаво»нинг бир порцияси 30 доллар туради деган хабарлар аввал ҳам тарқалган. Бироқ ресторан ходимининг тушунтиришича, бу газак меҳмонларга кутиб олиш таоми сифатида бепул тақдим этилади.
Ошпаз Никола Динатонинг ғояси — меҳмонларни одатдан ташқари таом билан ҳайратлантириш ва уларга ҳаётда янги таассуротларни қадрлаш муҳимлигини эслатиш. Ушбу газак рестораннинг ўзига хос таом тақдим этиш услубини ифодалайди.
Изоҳлар 0
…