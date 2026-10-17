Италия ресторанида «қовурилган ҳаво» бепул берилади

·64·Дунё
Италия ресторанида «қовурилган ҳаво» бепул берилади

Италиянинг Кастельфранко-Венето шаҳридаги Feva ресторанида меҳмонларга «қовурилган ҳаво» деб номланган ғайриоддий газак таклиф этилади. Уни ресторан бош ошпази Никола Динато яратган.

Номига қарамай, таом ҳақиқий ҳаводан тайёрланмайди. Унинг асосини тапиокадан тайёрланган юпқа қатлам ташкил этади. Аввал у пиширилади, кейин қиздирилган ёғда қовурилади ва тахминан 10 дақиқа давомида озон билан ишлов берилади. Бу усул газакка ўзига хос ҳид бериш учун қўлланади.

Тайёр газак пахта қанд устига қўйилиб, булутни эслатадиган кўринишда дастурхонга тортилади. Унга кунжутли веган майонез ҳам қўшиб берилади.

«Қовурилган ҳаво»нинг бир порцияси 30 доллар туради деган хабарлар аввал ҳам тарқалган. Бироқ ресторан ходимининг тушунтиришича, бу газак меҳмонларга кутиб олиш таоми сифатида бепул тақдим этилади.

Ошпаз Никола Динатонинг ғояси — меҳмонларни одатдан ташқари таом билан ҳайратлантириш ва уларга ҳаётда янги таассуротларни қадрлаш муҳимлигини эслатиш. Ушбу газак рестораннинг ўзига хос таом тақдим этиш услубини ифодалайди.

Oshpazning qo'lida ushlab turilgan oq va shaffof rangli yirik trufel qo'zig'orini.
Никола ДинатоFeva рестораниҚовурилган ҳавоКастельфранко-Венето
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия ресторанида ғайриоддий таом: мижозларга «қовурилган ҳаво» тортиладиИталия ресторанида ғайриоддий таом: мижозларга «қовурилган ҳаво» тортилади12 октябр 10:34Москвада катта портлаш: генералнинг туғилган кунида нима содир бўлди?Москвада катта портлаш: генералнинг туғилган кунида нима содир бўлди?2 август 12:31Тунаш ҳам, овқат ҳам мутлақо текин: Тожикистоннинг бир туманида бепул меҳмон қилинадиТунаш ҳам, овқат ҳам мутлақо текин: Тожикистоннинг бир туманида бепул меҳмон қилинади15 сентябр 20:53Хитойда Илон Маскка ўхшаш ошпаз интернет юлдузига айландиХитойда Илон Маскка ўхшаш ошпаз интернет юлдузига айланди31 июл 04:54Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...11 сентябр 18:31Уч карра Олимпия ва олти карра жаҳон чемпиони кўчада овқат йиғаётганида тасвирга тушди (видео)Уч карра Олимпия ва олти карра жаҳон чемпиони кўчада овқат йиғаётганида тасвирга тушди (видео)Бугун 22:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди