Ҳурмузда чўккан кема ортидан: Соҳил бўйида қоп-қоп iPhone йиғаётган одамлар видеоси

·0·Дунё
Ҳурмузда чўккан кема ортидан: Соҳил бўйида қоп-қоп iPhone йиғаётган одамлар видеоси

Ижтимоий тармоқларда денгиз қирғоғига минглаб iPhone телефонлари сочилгани ва маҳаллий аҳоли уларни қоп ва халталарга шоша-пиша йиғиб олаётгани акс этган ҳайратланарли видеолавҳалар кенг тарқалмоқда.

Тарқалган хабарларга кўра, ушбу воқеа стратегик муҳим ҳисобланган Ҳурмуз бўғози яқинидаги Эрон соҳилларида юз берган бўлиб, унга денгизда электроника ортилган контейнер ташувчи кема билан содир бўлган ҳалокат сабаб бўлгани айтилмоқда.

Тўлқинлар билан қирғоққа чиққан қимматбаҳо юк

Видеотасвирларда қирғоқ бўйидаги ғаройиб манзара яққол кўринади:

  • Сув юзидаги ранг-баранг қутилар: Денгиз тўлқинлари соҳилга турли рангдаги — қизил, оқ, қора ва пушти рангли iPhone телефонларининг картон қутиларини ювиб чиқарган;

  • Оммавий йиғиб олиш: Воқеа жойига юзлаб аҳоли, аёллар ва эркаклар тўпланиб, сув кечиб ва қум устидан қимматбаҳо қутиларни катта қоп ҳамда пакетларга тўлдиришга киришган;

  • Чўккан кема версияси: Дастлабки даъволарга қараганда, бўғоз ҳудудида ҳаракатланган йирик юк кемасининг чўкиши ёки кучли шторм вақтида палубадаги бир нечта контейнернинг сувга тушиб кетиб очилиши натижасида маҳсулотлар денгизга сочилиб кетган.

Телефонлар ишлайдими ёки сохта маҳсулот?

Мазкур кадрлар тармоқ фойдаланувчилари ўртасида қизғин баҳс ва шубҳаларни ҳам келтириб чиқарди:

  • Шўр сувнинг таъсири: Электроника соҳаси мутахассислари ҳатто оригинал iPhone қурилмалари бўлган тақдирда ҳам, картон қадоқ шўр денгиз сувида тез ивиб кетиши ва электроникага тушган тузли сув аппаратларни ишдан чиқаришини таъкидламоқда;

  • «Муляж» ёки қуруқ қутилар эҳтимоли: Кўплаб кузатувчилар қутиларнинг сув юзида осон сузиб юрганини кўриб, бу қутилар ичида аслида телефон бўлмаганлиги, витрина учун муляжлар ёки арзон контрафакт нусхалар бўлиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда;

  • Экологик ва ҳуқуқий жиҳат: Соҳил бўйига кўплаб пластик ва батареяли қурилмаларнинг оқиб келиши ҳудудда денгиз экологиясини ифлослантириш хавфини ҳам келтириб чиқаради.

Ҳозирча расмий идоралар мазкур ҳодиса қайси аниқ савдо кемасига тегишли бўлгани ва юкларнинг ҳақиқий қиймати бўйича якуний маълумотни очиқламаган.

Ҳурмуз бўғозиiPhone телефонлариЭрон соҳиллариконтейнер ташувчи кема
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳурмуз бўғозида 2 миллион баррель нефть ортилган иккинчи танкер денгиз минасига учрадиҲурмуз бўғозида 2 миллион баррель нефть ортилган иккинчи танкер денгиз минасига учради17 октябр 23:28Дунё нефти хавф остида: Эрон Ҳурмуз бўғозини очишнинг ягона шартини маълум қилдиДунё нефти хавф остида: Эрон Ҳурмуз бўғозини очишнинг ягона шартини маълум қилди16 октябр 19:12Ҳурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалдиҲурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалди15 октябр 23:01Эрон Қатар қирғоқлари яқинида нефть танкерига зарба бердиЭрон Қатар қирғоқлари яқинида нефть танкерига зарба берди8 октябр 13:22Яқин Шарқда ҳал қилувчи соатлар: Эрон ва АҚШ Қатар орқали сулҳ тузиши мумкинЯқин Шарқда ҳал қилувчи соатлар: Эрон ва АҚШ Қатар орқали сулҳ тузиши мумкин29 сентябр 09:40Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)28 сентябр 11:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда