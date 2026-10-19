Ҳурмузда чўккан кема ортидан: Соҳил бўйида қоп-қоп iPhone йиғаётган одамлар видеоси
Ижтимоий тармоқларда денгиз қирғоғига минглаб iPhone телефонлари сочилгани ва маҳаллий аҳоли уларни қоп ва халталарга шоша-пиша йиғиб олаётгани акс этган ҳайратланарли видеолавҳалар кенг тарқалмоқда.
Тарқалган хабарларга кўра, ушбу воқеа стратегик муҳим ҳисобланган Ҳурмуз бўғози яқинидаги Эрон соҳилларида юз берган бўлиб, унга денгизда электроника ортилган контейнер ташувчи кема билан содир бўлган ҳалокат сабаб бўлгани айтилмоқда.
Тўлқинлар билан қирғоққа чиққан қимматбаҳо юк
Видеотасвирларда қирғоқ бўйидаги ғаройиб манзара яққол кўринади:
Сув юзидаги ранг-баранг қутилар: Денгиз тўлқинлари соҳилга турли рангдаги — қизил, оқ, қора ва пушти рангли iPhone телефонларининг картон қутиларини ювиб чиқарган;
Оммавий йиғиб олиш: Воқеа жойига юзлаб аҳоли, аёллар ва эркаклар тўпланиб, сув кечиб ва қум устидан қимматбаҳо қутиларни катта қоп ҳамда пакетларга тўлдиришга киришган;
Чўккан кема версияси: Дастлабки даъволарга қараганда, бўғоз ҳудудида ҳаракатланган йирик юк кемасининг чўкиши ёки кучли шторм вақтида палубадаги бир нечта контейнернинг сувга тушиб кетиб очилиши натижасида маҳсулотлар денгизга сочилиб кетган.
Телефонлар ишлайдими ёки сохта маҳсулот?
Мазкур кадрлар тармоқ фойдаланувчилари ўртасида қизғин баҳс ва шубҳаларни ҳам келтириб чиқарди:
Шўр сувнинг таъсири: Электроника соҳаси мутахассислари ҳатто оригинал iPhone қурилмалари бўлган тақдирда ҳам, картон қадоқ шўр денгиз сувида тез ивиб кетиши ва электроникага тушган тузли сув аппаратларни ишдан чиқаришини таъкидламоқда;
«Муляж» ёки қуруқ қутилар эҳтимоли: Кўплаб кузатувчилар қутиларнинг сув юзида осон сузиб юрганини кўриб, бу қутилар ичида аслида телефон бўлмаганлиги, витрина учун муляжлар ёки арзон контрафакт нусхалар бўлиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда;
Экологик ва ҳуқуқий жиҳат: Соҳил бўйига кўплаб пластик ва батареяли қурилмаларнинг оқиб келиши ҳудудда денгиз экологиясини ифлослантириш хавфини ҳам келтириб чиқаради.
Ҳозирча расмий идоралар мазкур ҳодиса қайси аниқ савдо кемасига тегишли бўлгани ва юкларнинг ҳақиқий қиймати бўйича якуний маълумотни очиқламаган.
Изоҳлар 0
…