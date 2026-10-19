Кўча созандаси ва унинг «мўйловли раққослари» интернетни забт этмоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Укулеле чалаётган кўча созандаси ва унинг қаршисида икки оёқда рақсга тушаётган учта мушук акс этган видео ижтимоий тармоқларда миллионлаб томошабинлар эътиборини қозонди.
- Мушуклар ритмга мос ҳаракатланиб, олдинги панжаларини ҳавога кўтариши томошабинларда катта ҳайрат уйғотди.
- Бироқ, баъзи фойдаланувчилар мушукларнинг ҳаракатлари сунъий интеллект (AI) ёки 3D-графика (КГИ) ёрдамида яратилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
Ижтимоий тармоқларда гавжум шаҳар кўчасида укулеле (кичик гитара) чалиб қўшиқ куйлаётган кўча созандаси ва унинг қаршисида икки оёқда туриб, мусиқа оҳангига мос тарзда рақсга тушаётган учта мушук акс этган видеолавҳа кенг тарқалиб, қисқа фурсатда миллионлаб томошабинлар ва минглаб ҳайрат тўла изоҳларга сабаб бўлди.
Кадрларда тротуарда тўпланган ўнлаб томошабинлар қўлларидаги телефонлари орқали ушбу кутилмаган ва беғубор томошани видеога олаётгани, айрим йўловчилар эса мусиқачининг саватига пул ташлаб кетаётгани акс этган.
Ритмга мос «рақс»: Саҳна қандай кўринишга эга?
Видеодаги воқеалар мухлисларда улкан табассум ва қизиқиш уйғотди:
Уч рангли «гуруҳ»: Мусиқачи қаршисида учта турли рангдаги — сариқ (зангори), оқ ва йўл-йўл кулранг мушукчалар худди махсус ўргатилгандек орқа оёқларида тик туриб ҳаракатланмоқда;
Олдинги панжалар ҳавода: Мушуклар созанда куйлаган маромга мос равишда олдинги панжаларини юқорига кўтариб, гўёки саҳнада чинакам рақс ҳаракатларини бажараётгандек кўринади;
Томошабинларнинг ҳайрати: Атрофда турган одамлар, ёшлар ва сайёҳлар бу ғаройиб манзарани кўриб, кўзларига ишонмай табассум қилган ҳолда ушбу лаҳзаларни суратга муҳрлашмоқда.
Ҳақиқий мўъжизами ёки монтаж (AI/CGI)?
Видеолавҳа тармоқ кузатувчилари орасида бир вақтнинг ўзида завқ ва қизғин баҳсларни ҳам келтириб чиқарди:
Позитив ҳис-туйғулар: Кўпчилик фойдаланувчилар буни куннинг энг меҳрли ва кайфиятни кўтарувчи видеоси сифатида қабул қилиб, «Бу ҳаётда кўрган энг ширин томошам», «Мушуклар мусиқани инсонлардан яхшироқ ҳис қиляпти» дея илиқ изоҳлар қолдирмоқда;
Технологик шубҳа: Шу билан бирга, таҳлилчилар ва тажрибали фойдаланувчилар ҳайвонларнинг бу қадар бенуқсон вертикал туриши, физик ҳаракатлари ва соялари табиий эмаслигини, бу видео юқори сифатли 3D-графика (CGI) ёки замонавий сунъий интеллект (AI) генерацияси орқали маҳорат билан яратилган анимация бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда.
Видео ҳақиқий бўладими ёки креатив рақамли санъат маҳсулими, у интернет аҳлига унутилмас ижобий кайфият улашишга ва кўча мусиқасининг жозибасини яна бир бор намоён этишга муваффақ бўлди.
Изоҳлар 0
…