Кўча созандаси ва унинг «мўйловли раққослари» интернетни забт этмоқда (видео)

·72·Дунё
Кўча созандаси ва унинг «мўйловли раққослари» интернетни забт этмоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Укулеле чалаётган кўча созандаси ва унинг қаршисида икки оёқда рақсга тушаётган учта мушук акс этган видео ижтимоий тармоқларда миллионлаб томошабинлар эътиборини қозонди.
  • Мушуклар ритмга мос ҳаракатланиб, олдинги панжаларини ҳавога кўтариши томошабинларда катта ҳайрат уйғотди.
  • Бироқ, баъзи фойдаланувчилар мушукларнинг ҳаракатлари сунъий интеллект (AI) ёки 3D-графика (КГИ) ёрдамида яратилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Ижтимоий тармоқларда гавжум шаҳар кўчасида укулеле (кичик гитара) чалиб қўшиқ куйлаётган кўча созандаси ва унинг қаршисида икки оёқда туриб, мусиқа оҳангига мос тарзда рақсга тушаётган учта мушук акс этган видеолавҳа кенг тарқалиб, қисқа фурсатда миллионлаб томошабинлар ва минглаб ҳайрат тўла изоҳларга сабаб бўлди.

Кадрларда тротуарда тўпланган ўнлаб томошабинлар қўлларидаги телефонлари орқали ушбу кутилмаган ва беғубор томошани видеога олаётгани, айрим йўловчилар эса мусиқачининг саватига пул ташлаб кетаётгани акс этган.

Ритмга мос «рақс»: Саҳна қандай кўринишга эга?

Видеодаги воқеалар мухлисларда улкан табассум ва қизиқиш уйғотди:

  • Уч рангли «гуруҳ»: Мусиқачи қаршисида учта турли рангдаги — сариқ (зангори), оқ ва йўл-йўл кулранг мушукчалар худди махсус ўргатилгандек орқа оёқларида тик туриб ҳаракатланмоқда;

  • Олдинги панжалар ҳавода: Мушуклар созанда куйлаган маромга мос равишда олдинги панжаларини юқорига кўтариб, гўёки саҳнада чинакам рақс ҳаракатларини бажараётгандек кўринади;

  • Томошабинларнинг ҳайрати: Атрофда турган одамлар, ёшлар ва сайёҳлар бу ғаройиб манзарани кўриб, кўзларига ишонмай табассум қилган ҳолда ушбу лаҳзаларни суратга муҳрлашмоқда.

Ҳақиқий мўъжизами ёки монтаж (AI/CGI)?

Видеолавҳа тармоқ кузатувчилари орасида бир вақтнинг ўзида завқ ва қизғин баҳсларни ҳам келтириб чиқарди:

  • Позитив ҳис-туйғулар: Кўпчилик фойдаланувчилар буни куннинг энг меҳрли ва кайфиятни кўтарувчи видеоси сифатида қабул қилиб, «Бу ҳаётда кўрган энг ширин томошам», «Мушуклар мусиқани инсонлардан яхшироқ ҳис қиляпти» дея илиқ изоҳлар қолдирмоқда;

  • Технологик шубҳа: Шу билан бирга, таҳлилчилар ва тажрибали фойдаланувчилар ҳайвонларнинг бу қадар бенуқсон вертикал туриши, физик ҳаракатлари ва соялари табиий эмаслигини, бу видео юқори сифатли 3D-графика (CGI) ёки замонавий сунъий интеллект (AI) генерацияси орқали маҳорат билан яратилган анимация бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда.

Видео ҳақиқий бўладими ёки креатив рақамли санъат маҳсулими, у интернет аҳлига унутилмас ижобий кайфият улашишга ва кўча мусиқасининг жозибасини яна бир бор намоён этишга муваффақ бўлди.

Гавжум шаҳар кўчасиукулелемушукларAI/CGI
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мушуксеварлар мамлакати қайси? Рейтингда қайси давлат биринчи ўринда?Мушуксеварлар мамлакати қайси? Рейтингда қайси давлат биринчи ўринда?19 сентябр 21:15Ҳиндистонда кўча санъаткорлари ноодатий томошалар намойиш этмоқда (видео)Ҳиндистонда кўча санъаткорлари ноодатий томошалар намойиш этмоқда (видео)19 сентябр 22:38Бразилиялик қишлоқ боласининг видеолари миллионлаб қалбларни забт этмоқдаБразилиялик қишлоқ боласининг видеолари миллионлаб қалбларни забт этмоқда12 октябр 09:28Дунёга келиши биланоқ “дам олиш” режимини ёқиб интернетни забт этган миттивой (видео)Дунёга келиши биланоқ “дам олиш” режимини ёқиб интернетни забт этган миттивой (видео)Бугун 10:01Интернетни забт этган оқ шер — Луна барчани ҳайратда қолдирдиИнтернетни забт этган оқ шер — Луна барчани ҳайратда қолдирди1 июн 21:18Текин маникюр эвазига сотилган давлат сири: Украинада 1,4 миллионлик махфий база фош бўлдиТекин маникюр эвазига сотилган давлат сири: Украинада 1,4 миллионлик махфий база фош бўлди5 сентябр 10:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда