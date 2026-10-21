ChatGPT Германия судларига минглаб муаммо туғдирмоқда

·14·Дунё
ChatGPT Германия судларига минглаб муаммо туғдирмоқда

Германияда ChatGPT ёрдамида тайёрланган суд аризалари кўпайиб, судьялар учун янги муаммо юзага келмоқда. Айрим мурожаатлар минглаб саҳифадан иборат бўлиб, уларда мавжуд бўлмаган қонунлар ва ҳақиқатда чиқарилмаган суд қарорлари ҳам келтирилмоқда.

Маълум қилинишича, сунъий интеллектдан фойдаланиб судга мурожаат қилаётганлар сони сезиларли даражада ошган. Бу эса суд ходимларининг иш ҳажмини кўпайтириб, ҳужжатларни текшириш жараёнини мураккаблаштирмоқда.

4500 саҳифалик ариза судьяларни қийнамоқда

Айрим даъво аризаларининг ҳажми 4500 саҳифагача етаётгани айтилмоқда. Бундай улкан ҳужжатларни кўриб чиқиш судьялардан кўп вақт ва меҳнат талаб қилади.

Муаммонинг яна бир жиҳати шундаки, ChatGPT баъзан ҳуқуқий маълумотларни нотўғри тақдим этиши мумкин. Хусусан, сунъий интеллект мавжуд бўлмаган қонунлар ёки амалда қабул қилинмаган суд қарорларини ҳақиқий маълумотдек кўрсатиб қўйиши эҳтимоли бор.

Натижада суд ходимлари келтирилган далилларни, қонун нормаларини ва суд қарорларини алоҳида текширишга мажбур бўлмоқда.

Германия ҳужжатлар ҳажмини чекламоқчими?

Вазият жиддий тус олгач, Германия Адлия вазирлиги судларга топшириладиган ҳужжатлар ҳажмига чеклов ўрнатиш имкониятини кўриб чиқмоқда.

Қизиғи шундаки, сунъий интеллект келтириб чиқарган муаммони ҳал этишда ҳам худди шу технологиядан фойдаланиш мумкин. Судлар ҳаддан ташқари узун аризаларни таҳлил қилиш, муҳим маълумотларни ажратиб олиш ва ҳужжатларни кўриб чиқишни тезлаштириш учун сунъий интеллектни қўллашни кўриб чиқиши мумкин.

Бироқ бундай технологиялардан фойдаланишда ҳуқуқий маълумотларнинг аниқлигини текшириш муҳимлигича қолади. Чунки сунъий интеллект тайёрлаган матн қанчалик ишонарли кўринмасин, ундаги ҳар бир қонун ва суд қарори ҳақиқий бўлиши шарт.

ГерманияChatGPTсуд аризалариАдлия вазирлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг 8 та штати OpenAI’ни судга берди: ChatGPT’га қандай айбловлар қўйилмоқда?АҚШнинг 8 та штати OpenAI’ни судга берди: ChatGPT’га қандай айбловлар қўйилмоқда?18 октябр 15:37Фермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олиндиФермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олинди21 сентябр 09:11ChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олиндиChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олинди20 сентябр 23:20Германия минглаб сурияликларни ватанига қайтармоқда: Депортация қилиш бошландиГермания минглаб сурияликларни ватанига қайтармоқда: Депортация қилиш бошланди14 октябр 19:49«Уруш тугади, уйингизга қайтинг!»: Германия суриялик қочқинларни депортация қилмоқчи«Уруш тугади, уйингизга қайтинг!»: Германия суриялик қочқинларни депортация қилмоқчи22 сентябр 17:04Германия фуқароларни урушга тайёр туришга чақирди — шошилинч ва кескин баёнот!Германия фуқароларни урушга тайёр туришга чақирди — шошилинч ва кескин баёнот!19 сентябр 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди