ChatGPT Германия судларига минглаб муаммо туғдирмоқда
Германияда ChatGPT ёрдамида тайёрланган суд аризалари кўпайиб, судьялар учун янги муаммо юзага келмоқда. Айрим мурожаатлар минглаб саҳифадан иборат бўлиб, уларда мавжуд бўлмаган қонунлар ва ҳақиқатда чиқарилмаган суд қарорлари ҳам келтирилмоқда.
Маълум қилинишича, сунъий интеллектдан фойдаланиб судга мурожаат қилаётганлар сони сезиларли даражада ошган. Бу эса суд ходимларининг иш ҳажмини кўпайтириб, ҳужжатларни текшириш жараёнини мураккаблаштирмоқда.
4500 саҳифалик ариза судьяларни қийнамоқда
Айрим даъво аризаларининг ҳажми 4500 саҳифагача етаётгани айтилмоқда. Бундай улкан ҳужжатларни кўриб чиқиш судьялардан кўп вақт ва меҳнат талаб қилади.
Муаммонинг яна бир жиҳати шундаки, ChatGPT баъзан ҳуқуқий маълумотларни нотўғри тақдим этиши мумкин. Хусусан, сунъий интеллект мавжуд бўлмаган қонунлар ёки амалда қабул қилинмаган суд қарорларини ҳақиқий маълумотдек кўрсатиб қўйиши эҳтимоли бор.
Натижада суд ходимлари келтирилган далилларни, қонун нормаларини ва суд қарорларини алоҳида текширишга мажбур бўлмоқда.
Германия ҳужжатлар ҳажмини чекламоқчими?
Вазият жиддий тус олгач, Германия Адлия вазирлиги судларга топшириладиган ҳужжатлар ҳажмига чеклов ўрнатиш имкониятини кўриб чиқмоқда.
Қизиғи шундаки, сунъий интеллект келтириб чиқарган муаммони ҳал этишда ҳам худди шу технологиядан фойдаланиш мумкин. Судлар ҳаддан ташқари узун аризаларни таҳлил қилиш, муҳим маълумотларни ажратиб олиш ва ҳужжатларни кўриб чиқишни тезлаштириш учун сунъий интеллектни қўллашни кўриб чиқиши мумкин.
Бироқ бундай технологиялардан фойдаланишда ҳуқуқий маълумотларнинг аниқлигини текшириш муҳимлигича қолади. Чунки сунъий интеллект тайёрлаган матн қанчалик ишонарли кўринмасин, ундаги ҳар бир қонун ва суд қарори ҳақиқий бўлиши шарт.
Изоҳлар 0
…