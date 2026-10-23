Британияда мингга яқин мотоциклчи пляжда хавфли пойгада қатнашди (видео)

·46·Дунё
Британияда мингга яқин мотоциклчи пляжда хавфли пойгада қатнашди (видео)

Буюк Британиянинг Вестон-супер-Мер шаҳрида ҳар йили ўтказиладиган машҳур пляж мотопойгаси бўлиб ўтди. Унда мингга яқин мотоциклчи қумли соҳил бўйлаб беллашди. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Пойга иштирокчилари уч соат давомида қумли трасса ва баланд қум тепаликлари бўйлаб ҳаракатланиб, ғолиблик учун курашди. Мусобақада тезлик билан бирга маҳорат, чидамлилик ва рақиблар орасидан хавфсиз ўтиш ҳам муҳим аҳамият касб этди.

Пойганинг энг ҳаяжонли ва хавфли жиҳатларидан бири — иштирокчиларнинг бир вақтда старт олиши. Дастлабки кескин бурилиш ва торайган йўлакда мотоциклчилар бир-бирига жуда яқин ҳаракатланади. Қумга ботиб қолган ёки йиқилган иштирокчилар эса ортидан келаётган пойгачиларга халақит бериши мумкин.

1983 йилдан бери ўтказиб келинаётган Weston Beach Race Буюк Британиядаги йирик мотоспорт тадбирларидан бири ҳисобланади. Мусобақа ҳар йили минглаб томошабинларни ҳам ўзига жалб қилади.

Weston Beach RaceВестон-супер-Мермотопойга
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда19 сентябр 17:12Литвада жума намози вақтида масжид яқинида чўчқа боши намойиш қилинди (видео)Литвада жума намози вақтида масжид яқинида чўчқа боши намойиш қилинди (видео)26 сентябр 11:17Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)13 август 11:33Краснодар ўлкасидаги пляжда дрон фожиаси: 6 киши ҳалок бўлдиКраснодар ўлкасидаги пляжда дрон фожиаси: 6 киши ҳалок бўлди3 август 21:18Анталяда пляжда сигарет чекканлар катта жарима тўлайдиАнталяда пляжда сигарет чекканлар катта жарима тўлайди5 июн 14:58Буюк Британияда хантавирус инфекцияси билан боғлиқ яна бир ҳолат расман тасдиқландиБуюк Британияда хантавирус инфекцияси билан боғлиқ яна бир ҳолат расман тасдиқланди8 май 18:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди